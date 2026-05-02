प्रेमिका के इनकार ने बना दिया कातिल! गुस्से में फूंक डाला पूरा जंगल, 6 हजार घर जले; 12 लोगों की गई जान

Cause of Palisades Forest Fire: मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी का एक कलाम आपने जरूर सुना होगा . ये इश्क नहीं आसां, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है . अधूरी मोहब्बत के किस्सों में आशिकों के दिल जल जाते हैं लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के देश में एक दिलजले ने अधूरी मोहब्बत में जंगल ही जला डाला .

इस दिलजले का नाम है जोनाथन रिंडरनेक. जोनाथन के ऊपर वर्ष 2024 में वाइल्डफायर फैलाने यानी जंगलों में आग लगाने का इल्जाम है. जोनाथन पर आरोपों की पुष्टि हो गई है और 8 जून से जोनाथन पर मुकदमा शुरु होगा. जोनाथन पर आगजनी करने, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अनजाने में लोगों की हत्या करने के आरोप दर्ज किए गए हैं. ये सब क्यों हुआ, सिर्फ प्रेमिका के इंकार की वजह से. प्यार में घर और जंगल जलाने वाले दिलजले की ये पूरी कहानी अब आप शुरू से जानिए.

प्रेमिका के इनकार पर जंगल में लगा दी आग

जोनाथन नाम का ये दिलजला एक टैक्सी कंपनी में ड्राइवर था. वो कंपनी में ही काम करने वाली एक महिला को पसंद करता था. महिला भी जोनाथन के साथ घूमती फिरती और उससे अपने दिल की बातें करती थी. सबकुछ ठीक चल रहा था. फिर आई 31 दिसंबर 2024 की तारीख. जोनाथन ने अपनी पार्टनर से नए साल के जश्न में शामिल होने के लिए कहा. महिला मित्र ने मिलने से मना कर दिया और इसी गुस्से में जोनाथन ने जंगल में आग लगा दी.

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मोहब्बत में इस छोटे से इंकार ने जोनाथन को गुस्से से भर दिया था. जोनाथन अपनी टैक्सी लेकर लॉस एंजेलेस के पैलीसेड इलाके में गया. इस इलाके में हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों और अमेरिका के अमीर लोगों के बंगले हैं. जोनाथन ने अपनी टैक्सी पैलीसेड के जंगलों के पास जाकर रोकी और फिर जोनाथन ने एक लाइटर से सूखे हुए पेड़ों को आग लगा दी. जोनाथन तो आग लगाकर चला गया लेकिन गर्मियों से सूख गए पेड़ों में लगी आग बढ़ती गई.

24 दिनों तक धू-धू कर जलते रहे पैलीसेड के जंगल

एक दिलजले के गुस्से से पैदा हुए शोलों ने ऐसी आग लगाई कि लगातार 24 दिनों तक पैलीसेड के जंगल जलते रहे थे. इस वाइल्डफायर की वजह से लॉस एंजिल्स का मुख्य हाईवे बंद हो गया था. इन लपटों की चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हो गई थी. 6 हजार घर जल गए थे और 60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया था. इतना ही नहीं, अधूरी मोहब्बत से पैदा हुई इस आग ने अमेरिका के मौसम का रुख बदलकर रख दिया था.

इस आग से पैदा हुए काले धुएं की वजह से दो हफ्तों तक कुछ इलाकों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी. आग से पैदा हुई गर्मी की वजह से पैलीसेड इलाके का औसत तापमान 2 डिग्री तक बढ़ गया था. जिस वक्त आग लगी थी तब तेज हवाएं चल रही थीं. इन हवाओं के साथ आग से निकला कार्बन कई किलोमीटर आगे तक चला गया था.

प्यार के लिए पिता से की थी बगावत

कहते हैं कि मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर गुजरता है. जोनाथन के अपराध को देखकर लगता है कि मोहब्बत में इंसान कुछ भी नहीं, बहुत कुछ कर गुजरता है. जोनाथन की इसी कथित मोहब्बत को देखकर आज से 700 साल पहले का एक किस्सा याद आ जाता है .

चौदहवीं शताब्दी में पुर्तगाल पर अलफोंसो नाम के राजा का शासन था. अलफोंसो के बेटे युवराज पेड्रो को इनेस नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था. चूंकि इनेस एक आम लड़की थी तो राजा ने युवराज को शादी करने की इजाजत नहीं दी और इनेस की हत्या करा दी थी. अपने महबूब से दूर होने के गुस्से में पेड्रो ने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी थी.

पुर्तगाल में मारे गए थे 8 हजार लोग

पुर्तगाल में छिड़े इस गृहयुद्ध में 8 हजार लोगों की मौत हो गई थी. गृहयुद्ध के बाद पेड्रो ने अपने पिता को सिंहासन से हटा दिया था और अपनी प्रेमिका इनेस के अवशेषों को कब्र से निकालकर अवशेषों से ही विवाह कर लिया था. युवराज से राजा बने पेड्रो ने अपने दरबारियों को जबरन इस शादी में उपस्थित रहने और शादी का गवाह बनने के लिए मजबूर कर दिया था.

700 साल पहले पेड्रो ने एक पूरी सल्तनत को हिला दिया था और आज के दिलजले यानी जोनाथन ने अमेरिका के अमीरों की राजधानी यानी पैलीसेड को फूंककर रख दिया. जोनाथन के वकीलों ने अदालत में अनजाने में किए गए अपराध की दलील दी है. लेकिन अगर उसके ऊपर लगे आरोप सही साबित हुए तो जोनाथन को कम से कम 45 साल की सजा हो सकती है. यानी इस दिलजले की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही बीत जाएगी.

जोनाथन की ये कहानी सुनकर ऐसा लगता है. मानों इस दिलजले के अंदर भी ट्रंप जैसा ही वैचारिक DNA है. ट्रंप भी अपने फितूर में कोई भी फैसला ले जाते हैं. कभी बेबुनियाद टैरिफ लगाते हैं तो कभी जंग का फैसला ले लेते हैं. ठीक उसी तरह जोनाथन ने भी अपने दिमागी फितूर के चलते एक बड़े अग्निकांड को अंजाम दे दिया था.