चिकन या मटन नहीं! सबसे ज्यादा खाया जाता है इस जानवर का मांस, नाम सुनकर चौंक जाएंगे

Meat Consumption: जब बात ग्लोबल मीट कंजप्शन की आती है तो लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा चिकन, मटन या बीफ ही खाया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. "संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन" (Food and Agriculture Organization of the United States) के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर का मांस खाया जाता है. सूअर का मांस ग्लोबल मीट कंजप्शन का 36% है.

क्यों खाया जाता है सूअर का मांस?

दरअसल, सूअर का पालन बाकी जानवरों से काफी आसान होता है और ये अलग अलग जलवायु के अनुकूल ढल जाते है. इसके अलावा ये सूअरों की ग्रोथ बाकी जानवरों की तुलना में ज्यादा होती है, बाकी पशुओं की तुलना में तेजी से बढ़ने के कारण मीट प्रोडक्शन भी बढ़ता है.

ये रहे आंकड़े

"फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट" के आंकड़ों की माने तो ग्लोबल मीट कंजप्शन में सूअर के मांस का 36% है. इसके अलावा दुनिया में जो भी मांस की खपत है उसमें 33% पोल्ट्री, 24% बीफ और 5% भेड़ बकरी का मांस है. इन आंकड़ों से पता चलता है कि मीट मार्केट पर सूअर के मांस ने कैसे कब्जा जमा रखा है. इसके अलावा सिर्फ चीन में ही जहां लगभग भारत के बराबर की आबादी है सूअर के मांस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है.

सांस्कृतिक

दरअसल, सूअर का मांस कई देशों की पाक परंपराओं में गहराई से समाया हुआ है. चीन में चा सिउ से लेकर ब्राजील में फेजोआडा तक सूअर का मांस कई पारंपरिक खाने का हिस्सा होता है. हालांकि, इस्लाम और यहूदी धर्म में सूअर के मांस पर शख्स पाबंदी है, इसलिए सऊदी अरब, ईरान और इजरायल जैसे मुल्कों में इसका कंजप्शन सबसे कम है. इसी के साथ अगर भारत की बात करें तो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के चलते बीफ और सुअर का मांस बहुत ही सीमित है. यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा चिकन का कंजप्शन होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.