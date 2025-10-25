Advertisement
ओसामा बिन लादेन 'बुरका' पहनकर भागा था, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व एजेंट का चौंकाने वाला दावा

US Army: पूर्व सीआईए एजेंट जॉन किरियाको ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा, 'सेंट्रल कमांड के कमांडर का ट्रांसलेटर एक 'अलकायदा' एजेंट था, जिसकी पहुंच अमेरिकी सेना तक थी'.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:37 AM IST
Osama bin Laden: 'डर सबको लगता है... गला सबका सूखता है!' ये बात ओसामा बिन लादेन जैसे दुर्दांत आतंकवादी पर भी फिट बैठती थी. इसकी पुष्टि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व सीनियर सीक्रेट एजेंट जॉन किरियाको ने की है. जॉन ने 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका को दहलाने वाले वैश्विक आतंकी संगठन 'अल-कायदा' संस्थापक ओसामा बिन लादेन के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है. न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (WTC) समेत 'सुपरपावर' के कई हिस्सों को विमान हमलों से ध्वस्त करवाने वाले मोस्ट वांटेड ओसामा की जब खुद की जान पर बन आई तो खुद को बचाने के वही लादेन एक महिला के भेष में तोरा बोरा की पहाड़ियों से भागा था.

इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा

15 सालों तक सीआईए में अहम भूमिका निभाने वाले और पाकिस्तान में सीआईए के एंटी टेरर ऑपरेशन के हेड जॉन ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले दावे और खुलासे किए. जॉन ने एक जगह ये भी कहा कि सीक्रेट एजेंसी में अहम भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें ये भनक नहीं थी कि सेंट्रल कमांड के कमांडर का ट्रांसलेटर 'अल-कायदा' का एजेंट था, जिसकी अमेरिकी सेना में घुसपैठ थी.

ये भी पढ़ें- नीरव मोदी प्रत्यर्पण केस में वो रिटायर्ड जस्टिस कौन हैं? 'भगोड़े' की कर रहे 'पैरवी'

बुरका पहनकर भागा!

जॉन ने अफगानिस्तान के ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया, 'अफगानिस्तान पर बमबारी शुरू करने से पहले हमने महीनेभर से ज्यादा इंतजार किया. हम सोच-समझकर काम कर रहे थे ताकि भावनाओं को हम अपने फैसलों पर हावी न होने दें. हमने तब तक इंतजार किया जब तक उस पूरे इलाके के हिसाब से हम रेडी नहीं हो गए. हमने आगे चलकर अल-कायदा के ठिकानों पर बमबारी की, ज्यादातर एयर स्ट्राइक दक्षिणी और पूर्वी अफगानिस्तान के पश्तो इलाकों में हुईं'.

बकौल जॉन, 'अक्टूबर 2001 में सबको यकीन था कि ओसामा बिन लादेन और उसके नीचे अल-कायदा के टॉप ऑर्डर को हमने तोरा बोरा में घेर लिया. उसी समय वो औरतों के कपड़ों में हमें चमका देकर निकल गया'.

पाकिस्तान भाग गया

चूंकि अमेरिकी सेना का ट्रांसलेटर अलकायदा एजेंट था, जिसकी अमेरिकी सेना में घुसपैठ थी. हमें पता था कि हमने बिन लादेन को घेर लिया है. हमने उसे पहाड़ से नीचे आने को कहा. उसने ट्रांसलेटर के जरिए संदेश भिजवाया, 'क्या आप हमें सुबह होने तक का समय दे सकते हैं? हम महिलाओं और बच्चों को निकालना चाहते हैं और उसके बाद हम नीचे आकर सरेंडर कर देंगे. ट्रांससलेटर ने जनरल फ्रैंक्स को इस बात के लिए राजी कर लिया. उसका फायदा उसने उठाया.  पता नहीं कैसे लादेन ने महिला का भेष धरा और अंधेरे की आड़ में एक पिकअप ट्रक में बैठकर पाकिस्तान भाग गया.'

आगे की कहानी

आपको बताते चलें कि जॉन 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों में अल-कायदा आतंकवादियों को घेरने और अमेरिका तथा पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसियों के बीच घनिष्ठ संबंधों के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे. जॉन ने कहानी खत्म करते हुए कहा, तड़के सूरज निकला, तो तोरा बोरा में हार मानने वाला एक भी शख्स मौजूद नहीं था. सब के सब भाग चुके थे, इसलिए लड़ाई को हमें सीधे पाकिस्तान ले जाना पड़ा'.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

osama bin laden

