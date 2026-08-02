/भारत का गलत मैप दिखाने वाले रेस्टोरेंट ने पहले मांगी माफी, फिर डिलीट किया इंस्टाग्राम; लवलीना की आपत्ति के बाद सामने आया मामला

लवलीना ने कहा,' कृपया इसे गलत न समझें. मुझे थोड़ा दुख हुआ है. भारत के नक्शे में हमारा नॉर्थईस्ट एरिया गायब है. जी हां, बाहर भी दिखाए गए नक्शे में पूर्वोत्तर कटा हुआ है. नॉर्थईस्ट क्षेत्र की निवासी होने के नाते मैं कह सकती हूं कि इससे हमें बेहद दुख होता है. बस इतना ही कहना चाहती थी. अगली बार कृपया इस बात का ध्यान रखें. बहुत-बहुत धन्यवाद.' भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि मामले को लेकर उनका होटल मालिकों के साथ कोई टकराव नहीं हुआ.