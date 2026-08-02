/भारत का गलत मैप दिखाने वाले रेस्टोरेंट ने पहले मांगी माफी, फिर डिलीट किया इंस्टाग्राम; लवलीना की आपत्ति के बाद सामने आया मामला

Commenweath Games 2026: ब्रिटेन में क्लाइड नदी के तट पर बसे स्कॉडलैंड में स्थित ग्लास्गो शहर में इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो रहा है. भारतीय खिलाड़ियों ने भी अपने दम पर इस स्पोर्ट्स इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल जीते हैं. खेल में शानदार प्रदर्शन के बीच ग्लासगो में भारत से जुड़ा एक विवाद भी देखने को मिला.
भारत की सिल्वर मेडल विनर बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने शनिवार (1 अगस्त 2026) को ग्लासगो के एक इंडियन रेस्टोरेंट में बड़ी गलती पकड़ी. यहां उन्होंने डिनर के दौरान मिले एक नैपकिन में भारत का गलत मैप बना हुआ देखा. इस नक्शे में नॉर्थ-ईस्ट को गायब कर दिया गया था, साथ ही इसमें जम्मू-कश्मीर का केवल आधा हिस्सा ही दिखाया गया. लवलीना ने इसको लेकर गहरी आपत्ति जताई. इस दौरान उनके साथ भारतीय दल के अधिकारी भी मौजूद थे.
लवलीना का वीडियो वायरल होने के कुछ घंटों बाद ग्लासगो में 'मिस्टर सिंह इंडिया' नाम के इस रेस्टोरेंट ने एक बयान जारी किया और कहा कि उसका लोगो बदल दिया जाएगा. हालांकि, बयान जारी करने के कुछ ही मिनटों बाद रेस्टोरेंट ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया. लवलीना की ओर से शेयर किए गए वीडियो में उन्हें रेस्टोरेंट के लोगो वाले नैपकिन को पकड़े हुए देखा जा सकता है, जिसमें भारत के हिस्से से नॉर्थईस्ट वाला हिस्सा गायब दिख रहा है.
रेस्टोरेंट ने अपने स्पष्टीकरण में कहा,' मिस्टर सिंह इंडिया को अपनी भारतीय विरासत और वंश पर बेहद गर्व है. लगभग 32 सालों से हम भारत और दुनिया भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. सबसे पहले हम भारत का गलत नक्शा दिखाने के लिए साफतौर पर माफी मांगते हैं. हम इसे सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे. एक बार फिर हम तहे दिल से माफी मांगते हैं. हमारा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि हम भारतीय समुदाय को गर्व से सेवा देना चाहते थे.'
रेस्टोरेंट ने आगे लिखा,' हम लोगो को सही मैप के साथ बदलेंगे. कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया की शानदार उपलब्धियों के बाद उनकी सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात थी. सभी खिलाड़ियों और मेहमानों ने अपनी शाम का भरपूर आनंद उठाया. ये यादें भारत के लिए हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी. टीम मिस्टर सिंह इंडिया.'
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में लवलीना ने कहा कि गलत नक्शे से उन्हें दुख पहुंचा है और उन्होंने अधिकारियों से जरूरी बदलाव करने का आग्रह किया.
INDIA FIRST ALWAYS
While celebrating India's Commonwealth Games success at a restaurant, Indian athletes noticed an INCOMPLETE map of India on the napkins.
Olympic medallist and CWG silver medallist Lovlina Borgohain politely OBJECTED, pointing out that the NORTHEAST was… pic.twitter.com/KreslzzGEi
— Megh Updates (@MeghUpdates) August 2, 2026
लवलीना ने कहा,' कृपया इसे गलत न समझें. मुझे थोड़ा दुख हुआ है. भारत के नक्शे में हमारा नॉर्थईस्ट एरिया गायब है. जी हां, बाहर भी दिखाए गए नक्शे में पूर्वोत्तर कटा हुआ है. नॉर्थईस्ट क्षेत्र की निवासी होने के नाते मैं कह सकती हूं कि इससे हमें बेहद दुख होता है. बस इतना ही कहना चाहती थी. अगली बार कृपया इस बात का ध्यान रखें. बहुत-बहुत धन्यवाद.' भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि मामले को लेकर उनका होटल मालिकों के साथ कोई टकराव नहीं हुआ.