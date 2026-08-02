Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /भारत का गलत मैप दिखाने वाले रेस्टोरेंट ने पहले मांगी माफी, फिर डिलीट किया इंस्टाग्राम; लवलीना की आपत्ति के बाद सामने आया मामला

भारत का गलत मैप दिखाने वाले रेस्टोरेंट ने पहले मांगी माफी, फिर डिलीट किया इंस्टाग्राम; लवलीना की आपत्ति के बाद सामने आया मामला

Glasgow Restaurent Delets Instagram: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में स्थित एक इंडियन रेस्टोरेंट विवादों में घिरा है. यहां कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन ने डिनर के दौरान मिले एक नैपकिन में भारत का गलत मैप देखा. मामला आगे बढ़ने पर रेस्टोरेंट ने स्पष्टीकरण दिया और बाद में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 02, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:29 PM IST
भारत का गलत मैप दिखाने वाले रेस्टोरेंट ने पहले मांगी माफी, फिर डिलीट किया इंस्टाग्राम; लवलीना की आपत्ति के बाद सामने आया मामला

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अर्शदीप ने चुने 5 फेवरेट गेंदबाज, शमी को पीछे छोड़ इस दिग्गज को दी नंबर-1 पोजीशन
2
3
4
5