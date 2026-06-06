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Non-Veg Trend: दुनिया में बढ़ा चिकन खाने का क्रेज, लेकिन एशिया के इस आंकड़े ने बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स को चौंकाया

Global Chicken Consumption Report: दुनिया में चिकन की खपत 71 मिलियन टन से बढ़कर 361 मिलियन टन तक पहुंच गई है. रिपोर्ट में एशिया की बढ़ती हिस्सेदारी और वैश्विक पोल्ट्री उद्योग के नए रुझानों ने विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 06, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:26 AM IST
Non-Veg Trend: दुनिया में बढ़ा चिकन खाने का क्रेज, लेकिन एशिया के इस आंकड़े ने बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स को चौंकाया
Image Credit: दुनिया भर में तेजी से बढ़ी चिकन की डिमांड, जानिए खपत के मामले में क्या है एशिया का असली नंबर? (AI-Image)

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