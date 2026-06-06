/Non-Veg Trend: दुनिया में बढ़ा चिकन खाने का क्रेज, लेकिन एशिया के इस आंकड़े ने बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स को चौंकाया

प्लेट में रखी गरमा-गरम तंदूरी लेग पीस, ऊपर से डाला गया चाट मसाला और उसके साथ कटी हुई प्याज... आह! कुछ लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन जो 'चिकन लवर्स' होते हैं, उनके लिए यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक अहसास है. चिकन देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में खाए जाने वाले सबसे बेहतरीन और स्वादिष्ट नॉनवेज में से एक है. लेकिन बीते दिनों चिकन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की एक नई रिपोर्ट से आप चौंक जाएंगे. इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले छह दशकों में दुनिया भर में मांस की खपत में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है. रिपोर्ट बताती है कि आज लोग 65 वर्ष पहले की तुलना में लगभग छह गुना अधिक चिकन और दोगुना पोर्क खा रहे हैं.
पूरी दुनिया में मांस की बढ़ती मांग के चलते पशुपालन कृषि क्षेत्र के सबसे तेजी से विस्तार करने वाले हिस्सों में शामिल हो गया है. रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक साल 1961 में वैश्विक मीट प्रोडक्शन जहां करीब 7.1 करोड़ टन था, वहीं अब यह बढ़कर 36.1 करोड़ टन तक पहुंच गया है. इसी अवधि में दूध का उत्पादन लगभग 34.2 करोड़ टन से बढ़कर 93 करोड़ टन हो गया, जबकि अंडों का उत्पादन 1.5 करोड़ टन से बढ़कर 9.4 करोड़ टन तक पहुंच गया. FAO का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में पशु-आधारित खाद्य पदार्थों की मांग और आपूर्ति दोनों में और बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है.
यह रिसर्च भूमि पर पाले जाने वाले पशुओं, पक्षियों से मिलने वाले फूड प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और अवेलिबिलिटी का एनालिसिस करती है. रिपोर्ट के अनुसार, मांस, दूध और अंडों के उत्पादन में एशिया दुनिया का सबसे बड़ा हब बन चुका है, जबकि यूरोप दूसरे स्थान पर है. हालांकि उत्पादन में सबसे आगे होने के बावजूद एशिया में प्रति व्यक्ति उपलब्धता अपेक्षाकृत कम बनी हुई है.
जानकारों का मानना है कि इसका प्रमुख कारण एशिया की विशाल आबादी है. यानी प्रोडक्शन के मामले में भले ही एशिया सबसे आगे हो लेकिन, जनसंख्या के अनुपात में प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी कम पड़ जाती है. वहीं दूसरी ओर, उत्तरी अमेरिका में प्रति व्यक्ति मांस, दूध और अंडों की उपलब्धता सबसे अधिक है. वहीं उप-सहारा अफ्रीका के कई देशों में स्थिति लगभग स्थिर बनी हुई है, हालांकि केन्या में दूध और दक्षिण अफ्रीका में पोल्ट्री उत्पादों की उपलब्धता में कुछ सुधार दर्ज किया गया है. साल 2025 में आई एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि भारत उन देशों में शामिल है जहां मांस की खपत अपेक्षाकृत कम है. यहां औसतन एक व्यक्ति सालभर में करीब 4 किलोग्राम मांस का ही उपभोग करता है.
FAO ने अपनी रिपोर्ट में फूड वेस्ट और सप्लाई चेन में होने वाले नुकसान को भी बड़ी चुनौती बताया है. संगठन के उपमहानिदेशक गॉडफ्रे मैगवेंजी और मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो के अनुसार, दुनिया की खाद्य सुरक्षा में पशुपालन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस क्षेत्र को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय नुकसान, पशु कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों जैसी समस्याओं का समाधान करना होगा.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार और समाज के सभी वर्गों तक पौष्टिक पशु-आधारित खाद्य पदार्थों की समान पहुंच न होना गंभीर चिंता का विषय है. FAO का मानना है कि बढ़ती मांग के बीच उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ टिकाऊ और जिम्मेदार पशुपालन मॉडल अपनाना भी उतना ही आवश्यक होगा.