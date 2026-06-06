/Non-Veg Trend: दुनिया में बढ़ा चिकन खाने का क्रेज, लेकिन एशिया के इस आंकड़े ने बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स को चौंकाया

प्लेट में रखी गरमा-गरम तंदूरी लेग पीस, ऊपर से डाला गया चाट मसाला और उसके साथ कटी हुई प्याज... आह! कुछ लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन जो 'चिकन लवर्स' होते हैं, उनके लिए यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक अहसास है. चिकन देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में खाए जाने वाले सबसे बेहतरीन और स्वादिष्ट नॉनवेज में से एक है. लेकिन बीते दिनों चिकन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की एक नई रिपोर्ट से आप चौंक जाएंगे. इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले छह दशकों में दुनिया भर में मांस की खपत में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है. रिपोर्ट बताती है कि आज लोग 65 वर्ष पहले की तुलना में लगभग छह गुना अधिक चिकन और दोगुना पोर्क खा रहे हैं.