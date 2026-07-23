/ब्राजील, यमन में बाढ़, इटली-कोसोवो में तूफान का तांडव, किसी को नहीं छोड़ रहा मौसम का क्रोध

बीते कुछ दिनों में दुनिया के कई हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे चिंता बढ़ाने वाली हैं. कहीं मूसलाधार बारिश ने शहरों को पानी में डुबो दिया है तो कहीं अचानक आई बाढ़ ने लोगों की पूरी जिंदगी बदल दी है. हालात ऐसे हैं कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, घरों में पानी भर गया है और हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा है. हैरानी की बात यह है कि यह संकट किसी एक देश तक सीमित नहीं है. एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व तक, हर जगह बारिश का असर लगभग एक जैसा दिखाई दे रहा है.
पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया. कई गांवों का संपर्क टूट गया और बचाव दलों को राहत अभियान चलाना पड़ा. वहीं, यमन जैसे सूखे देश में भी असामान्य बारिश ने तबाही मचा दी. रेगिस्तानी इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. ब्राजील की हरी-भरी घाटियां हों या इटली के ऐतिहासिक शहर, दोनों जगह भारी वर्षा ने सामान्य जीवन की रफ्तार रोक दी. कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं और यातायात प्रभावित हुआ.
कराची से लेकर बलूचिस्तान तक सड़कें नदियां बन गईं. एक स्थानीय किसान रशीद ने बताया, “हमने सोचा था इस बार बच जाएंगे, लेकिन रात के अंधेरे में पानी घर में घुस आया. बच्चों को छत पर चढ़ाकर हमने रात काटी.” यहां बाढ़ ने न सिर्फ फसलें बर्बाद कीं, बल्कि पुराने घाव भी ताजा कर दिए. 2022 की याद अभी दिल से नहीं निकली थी कि फिर वही तस्वीरें टीवी पर घूमने लगीं.
यमन में तो स्थिति और भी विचित्र है. सालों से सूखे की मार झेल रहे लोग अचानक आसमान फटने का सामना कर रहे हैं. Sana’a के आसपास के इलाकों में पानी की लहरें मलबे और मिट्टी को साथ लेकर बह चलीं. एक युवा मां फातिमा ने अपनी बेटी को गोद में चिपकाए हुए कहा, “हम युद्ध से बच गए थे, लेकिन प्रकृति से कैसे बचें?” यहां बाढ़ ने उन कमजोर घरों को भी तोड़ दिया जो सालों से खड़े थे.
ब्राजील के रियो और साओ पाउलो क्षेत्रों में बारिश ने शहरों को तहस-नहस कर दिया. अमेजन के किनारे बसे गांवों में लोग नावों पर घरों की छतों तक पहुंच रहे हैं. एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने लिखा, 'हम जंगल काट रहे थे, अब जंगल हमसे बदला ले रहा है.' यहां की बाढ़ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता को भी बहा ले जा रही है.
इटली में भारी बारिश के चलते वेनिस और रोम शहरों के आसपास के इलाकों में स्थित ऐतिहासिक इमारतों में पानी भरता हुई दिखाई दिया. यहां दूर-दराज से आए हुए पर्यटक भारी बारिश में अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे, स्थानीय लोग अपने पुराने घरों को बचाने की जद्दोजहद करते रहे. कोसोवो में छोटे-छोटे गांव पूरी तरह कट गए. बुल्गारिया में नदियां किनारे बसे घरों को निगल गईं. यूरोप जो हमेशा खुद को तैयार मानता था, वह भी इस बार हतप्रभ नजर आया.
इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश की वजह से खतरनाक तरीके से धरती दरकने लगी. यहां रहने वाले स्थानीय लोग अपना आशियाना छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की तरफ भागे, लेकिन कई परिवार पीछे छूट गए. वहां के स्थानीय लोगों से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है हम हर साल बारिश के मौसम में ऐसे ही अपनी जान बचाते हुए भागते फिरते हैं. हमें हर साल इस बात की उम्मीद रहती है कि इस बार हमें कम दिक्कतों का सामना करना होगा लेकिन ये हर साल और भी बढ़ती ही जाती है.