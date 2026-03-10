Global Oil Reserves 2026: ईरान समेत मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर मंडरा रहे संकट के बीच दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है. बता दें कि जब भी वैश्विक संकट, युद्ध या आपूर्ति में बाधा आती है तो देश अपने आपातकालीन तेल भंडार का उपयोग करके बाजार को स्थिर करने और घरेलू ईंधन आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश करते हैं. हाल के दिनों में ईरान जंग और ऊर्जा आपूर्ति में हो रही बाधा के बीच यह सवाल फिर से अहम हो गया है कि किन देशों के पास कितना तेल भंडार है और वे संकट के समय इसका उपयोग कैसे करते हैं. आइए जानते हैं कि आपातकालीन तेल भंडार के मामले में दुनिया का क्या हाल है...

IEA ने G7 देशों से की खास अपील

बता दें कि दुनिया के जो देश तेल आयात पर अधिक निर्भर हैं या वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ी भूमिका निभाते हैं वे आमतौर पर बड़े आपातकालीन तेल भंडार बनाए रखते हैं. इन भंडारों को सरकारी भंडारण केंद्रों, वाणिज्यिक गोदामों और औद्योगिक सुविधाओं में रखा जाता है. इनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि किसी कारण से वैश्विक आपूर्ति बाधित हो जाए तो भी देश के पास कुछ समय तक ईंधन उपलब्ध रहे और बाजार में कीमतों को स्थिर रखा जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

हाल ही में ग्रुप ऑफ सेवन (G7) देशों के वित्त मंत्रियों की एक ऑनलाइन बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने सदस्य देशों से अपने आपातकालीन तेल भंडार को समन्वित तरीके से जारी करने पर विचार करने का आग्रह किया. जापान की वित्त मंत्री सत्सुकी कात्यायामा (Satsuki Katayama) ने बताया कि आईईए ने सभी देशों से वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए सामूहिक रूप से तेल भंडार जारी करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जी7 देश मौजूदा ऊर्जा संकट पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और वैश्विक आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमत हुए हैं.

आपातकालीन तेल भंडार क्यों जरूरी हैं

आईईए के नियमों के अनुसार, तेल के शुद्ध आयातक सदस्य देशों को कम से कम 90 दिनों के आयात के बराबर तेल भंडार रखना अनिवार्य होता है. यह भंडार आपूर्ति में अचानक कमी आने की स्थिति में एक सुरक्षा कवच का काम करता है. इन भंडारों में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद शामिल होते हैं. संकट के समय सरकारें इन्हें बाजार में जारी कर सकती हैं ताकि ऊर्जा की कमी और कीमतों में अचानक उछाल को रोका जा सके.

US के पास है सबसे बड़ा तेल भंडार

दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी तेल भंडार सामरिक पेट्रोलियम भंडार के रूप में अमेरिका के पास है. अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार, अमेरिका के सरकारी रणनीतिक भंडार में लगभग 415.4 मिलियन बैरल कच्चा तेल मौजूद है. इसके अलावा निजी कंपनियों के पास भी वाणिज्यिक भंडार के रूप में लगभग 439.3 मिलियन बैरल तेल रखा हुआ है. यह विशाल भंडार अमेरिका को ऊर्जा संकट के समय बाजार में हस्तक्षेप करने की क्षमता देता है.

जापान के पास है 470 मिलियन बैरल तेल

इस लिस्ट में दूसरा नाम जापान का आता है. जापान जो अपनी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक रखता है. जापान के सरकारी भंडारों में लगभग 260 मिलियन बैरल कच्चा तेल है. कुल मिलाकर देश में लगभग 470 मिलियन बैरल तेल के बराबर भंडार मौजूद है. केवल सरकारी भंडार ही लगभग 146 दिनों के आयात के बराबर है. इसके अलावा निजी कंपनियों के पास भी लगभग 180 मिलियन बैरल ईंधन का भंडार है.

जर्मनी के पास है 110 मिलियन बैरल कच्चा तेल

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जर्मनी का नाम आता है. यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी भी बड़े स्तर पर तेल भंडारण बनाए रखती है. जर्मनी के पास लगभग 110 मिलियन बैरल कच्चे तेल और करीब 60 मिलियन बैरल पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है. देश के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के अनुसार, जरूरत पड़ने पर इन भंडारों को कुछ ही दिनों के भीतर बाजार में जारी किया जा सकता है.

फ्रांस के पास है 120 मिलियन बैरल तेल

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर फ्रांस का नाम आता है. फ्रांस में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का प्रबंधन SAGESS नामक संस्था करती है. 2024 के अंत तक फ्रांस के पास लगभग 120 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार था. इनमें से लगभग 90 मिलियन बैरल का प्रबंधन SAGESS द्वारा किया जाता है. इन भंडारों में लगभग 30 प्रतिशत कच्चा तेल, 50 प्रतिशत गैस ऑयल, 9 प्रतिशत गैसोलीन और लगभग 7.8 प्रतिशत जेट ईंधन शामिल है.

ये भी पढ़ें: कितने अमीर हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई? दुबई से यूरोप तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी

इटली और यूनाइटेड किंगडम के भंडार

इस लिस्ट में पांचवां नाम इटली का आता है. इटली में कानून के अनुसार कम से कम 90 दिनों के आयात के बराबर तेल भंडार बनाए रखना अनिवार्य है. इसके तहत देश के पास लगभग 76 मिलियन बैरल का रणनीतिक भंडार है. वहीं इस लिस्ट में यूनाइटेड किंगडम छठे नंबर पर है. यूनाइटेड किंगडम के पास लगभग 38 मिलियन बैरल कच्चा तेल और लगभग 30 मिलियन बैरल पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है. यूके सरकार उद्योगों को न्यूनतम भंडार बनाए रखने के लिए बाध्य करती है. इसके अलावा कुछ भंडार अन्य देशों में भी संग्रहीत किए जाते हैं.

कनाडा क्यों नहीं रखता तेल भंडार

दिलचस्प बात यह है कि कनाडा के पास कोई रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है. इसका मुख्य कारण यह है कि कनाडा एक शुद्ध तेल निर्यातक देश है. यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है और प्रतिदिन लगभग 5 मिलियन बैरल से अधिक तेल का उत्पादन करता है. इसका अधिकांश निर्यात अमेरिका को जाता है.

ये भी पढ़ें: क्या ईरान-US जंग पर लगेगा ब्रेक? पुतिन बने पीसमेकर, ट्रंप से फोन पर तय कर ली डील!

वैश्विक तेल भंडार में हुई वृद्धि

हाल के महीनों में वैश्विक स्तर पर तेल भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. आईईए के अनुसार 2025 में वैश्विक तेल भंडार प्रतिदिन लगभग 1.3 मिलियन बैरल की दर से बढ़े. कुल मिलाकर यह वृद्धि लगभग 477 मिलियन बैरल तक पहुंच गई है जो मार्च 2021 के बाद से सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है.

समुद्र में तैरते तेल भंडार

बता दें कि तेल केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में टैंकरों में भी संग्रहित किया जाता है. ऊर्जा विश्लेषण कंपनी Kpler के अनुसार वर्तमान में लगभग 80 मिलियन बैरल तेल टैंकरों में संग्रहित है. इनमें से लगभग दो-तिहाई भंडार एशिया के समुद्री क्षेत्रों में मौजूद हैं. समुद्र में संग्रहित तेल का बड़ा हिस्सा उन देशों से जुड़ा है जिन पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं. इनमें प्रमुख रूप से ईरान, वेनेजुएला और रूस शामिल हैं. विशेषज्ञों के अनुसार तैरते भंडार में लगभग 50 मिलियन बैरल ईरानी कच्चा तेल शामिल है.

होर्मुज स्ट्रेट का प्रभाव

ऊर्जा आपूर्ति पर सबसे बड़ा असर होर्मुज स्ट्रेट में संभावित व्यवधान से पड़ सकता है. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है. हालिया तनाव के कारण इसके लगभग बंद होने की स्थिति ने वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्टों के अनुसार इस मार्ग में व्यवधान के कारण खाड़ी देशों में लगभग 15 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन और लगभग 45 मिलियन बैरल प्रतिदिन परिष्कृत ईंधन फंस सकता है.

ये भी पढ़ें: तालिबान पर कूटनीतिक घेरा! भारत ने UNSC में जताई चिंता, अमेरिका ने लगाया ‘Wrongful Detention’ का ठप्पा

सीमित भंडारण क्षमता के कारण उत्पादक देश कच्चे तेल को तटवर्ती और अपतटीय टैंकरों में स्थानांतरित कर रहे हैं. रिपोर्टों के मुताबिक इराक को भी सीमित भंडारण क्षमता के कारण अपने उत्पादन का लगभग एक चौथाई हिस्सा कम करना पड़ा है. हालांकि कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के पास अभी कुछ अतिरिक्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है, लेकिन यह भी सीमित मानी जा रही है.

वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर बढ़ती चिंता

भू-राजनीतिक तनाव के दौर में रणनीतिक तेल भंडार पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं. अगर आपूर्ति में बड़े पैमाने पर व्यवधान होता है तो यही भंडार वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने और कीमतों में अचानक उछाल को रोकने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. इसी वजह से दुनिया के कई देश अपने रणनीतिक तेल भंडार को लगातार बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं.