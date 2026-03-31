ब्रेंट क्रूड 200 और 100 रुपये के बराबर एक डॉलर! ईरान की जंग और क्या-क्या दिखाएगी? बाजार कर रहा इशारा

Russia Ukraine War vs Iran US War: रूस और यूक्रेन 4 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर नहीं है. वहीं होर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान ने पूरी दुनिया को इस जंग से जोड़ दिया है. ईरान ने अपने दांव से दुनिया की किस्मत को खुद से जोड़ दिया है. यानी जैसे-जैसे ईरान की इकोनॉमी तबाह हो रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था भी उसी राह पर चल पड़ी है. सबसे बुरा हाल एशियाई देशों का है, जो खाड़ी देशों से होर्मुज के रास्ते तेल का आयात करते हैं. तेल, बाजार या करेंसी, जिधर भी देखेंगे, हालात बदतर ही दिखेंगे.

30 मार्च को एक बार फिर कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त उछाल आया है और ये 116 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. इस तरह एक दिन में कच्चा तेल लगभग 3% महंगा हुआ. युद्ध की शुरुआत से पहले तक कच्चे तेल का दाम 72 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था. इस तरह कच्चे तेल के दाम में 61% की बढ़ोतरी हुई है.

तेल की कीमत रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के दौरान भी काफी तेजी से बढ़ी थी. 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी. लेकिन एक महीने में इतना ज्यादा इजाफा नहीं देखा गया था. ये पहली बार है जब एक ही महीने में कच्चा तेल 60% से ज्यादा महंगा हो गया है.

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200 डॉलर क्रूड का दाम?

सोचिए, एक महीने के युद्ध में कच्चा तेल 61% महंगा हो गया. जबकि अभी सिर्फ हवाई हमले हो रहे हैं. जमीनी युद्ध की आशंका से ही तेल महंगा होने लगा है. अगर वाकई ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया तो कीमत कहां जाएगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं.

युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान कई बार दुनिया को ये कहकर डरा चुका है कि तेल का दाम बढ़कर 200 डॉलर तक पहुंच जाएगा. ईरान की इस धमकी को अभी तक बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था. लेकिन अब ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मैक्वेरी ने भी ऐसा ही कहा है.

मैक्वेरी के मुताबिक जून तक युद्ध न थमा तो क्रूड 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा. मैक्वेरी के मुताबिक 200 डॉलर तक दाम जाने की आशंका 40% है. 2008 के वित्तीय संकट के दौरान दाम 148 डॉलर तक पहुंच गया था. लेकिन इस बार दाम 200 डॉलर होने की आशंका है.

तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल होने पर ही आर्थिक मंदी का खतरा बहुत बढ़ जाता है. अगर दाम 200 डॉलर तक पहुंच जाए तो एक अलग ही दुनिया हो जाएगी. लोगों का खर्च कम होगा, नौकरियां घटेंगी और लागत बढ़ने से कंपनियां उत्पादन घटा देंगी.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार तेल की कीमत में लंबे समय तक 10% बढ़ोतरी से दुनिया में महंगाई लगभग आधा प्रतिशत बढ़ती है जबकि विकास में भी कमी आती है. इस तरह 70 डॉलर से 200 डॉलर कीमत होने पर महंगाई में 7% से ज्यादा बढ़ोतरी होगी जबकि दुनिया का विकास 2% कम होगा. इससे आर्थिक मंदी और घातक होगी. परिवहन, उर्वरक और खाने-पीने की चीज़ों के दाम बढ़ेंगे. सप्लाई चेन पर असर होगा. भारत जैसे तेल आयातक देशों को बड़ा झटका लगेगा.

भारत के शेयर बाजार के लिए 30 मार्च का दिन घाटे का रहा. सेंसेक्स में 1,636 प्वाइंट की गिरावट आई और ये 72 हजार के नीचे बंद हुआ. युद्ध से पहले जो बाजार 81 हजार पर था, वो 31 दिनों में 71 हजार पर पहुंच गया है. वहीं निफ्टी 488 प्वाइंट की गिरावट के साथ 22,331 के स्तर पर बंद हुआ. निफ्टी में कोविड के बाद ये महीने की सबसे बड़ी गिरावट है.

सिर्फ जमीनी युद्ध की आहट से शेयर बाज़ार 2% से ज्यादा गिर गया. अगर जमीनी युद्ध की आशंका से जापान, दक्षिण कोरिया और हॉन्गकॉन्ग के शेयर बाजार में भी अच्छी-खासी गिरावट दर्ज हुई. 30 मार्च के कारोबार में भारतीय निवेशकों के लगभग 10 लाख करोड़ रुपये डूब गए. युद्ध शुरू होने के बाद से 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है. जो भारत के 53 लाख करोड़ के सालाना बजट से थोड़ा सा ही कम है.

31 मार्च को बाजार बंद होने की वजह से 30 मार्च को ही वित्तीय वर्ष 2025-26 का आखिरी दिन था. इस पूरे वित्त वर्ष के दौरान सेंसेक्स में 5% से ज्यादा और निफ्टी में साढ़े 3% की गिरावट आई. अगर युद्ध नहीं होता तो निवेशकों को ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता. सिर्फ युद्ध के दौरान सेंसेक्स में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है. यानी अगर युद्ध नहीं होता तो निवेशक मुनाफे में रहते.

युद्ध की शुरुआत के बाद से विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 12 अरब डॉलर यानी मौजूदा भाव के हिसाब से लगभग 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये निकाले हैं. इसे भारतीय शेयर बाज़ार के इतिहास में विदेशी निवेशकों की सबसे बड़ी बिक्री बताया जा रहा है. इससे पहले अक्टूबर 2024 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों से 94,000 करोड़ रुपये निकाले थे.

युद्ध के असर से अमेरिका का शेयर बाजार भी नहीं बचा है. डाउ जोंस एक महीने में 10% गिर चुका है. पिछले 5 हफ्तों से बाजार में लगातार गिरावट जारी है. ये पिछले चार वर्षों में सबसे लंबी गिरावट है. इसके बावजूद ट्रंप युद्ध की आग शांत करने के बदले उसे और भड़का रहे हैं.

एक डॉलर के बराबर सौ रुपये!

युद्ध शुरू होने के बाद से डॉलर के मुकाबले रुपये के गिरने की रफ्तार भी मिसाइल की तरह तेज हो गई है. 30 मार्च के कारोबार के दौरान रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 95 का आंकड़ा पार कर गया. डॉलर के मुकाबले रुपया आज 95 रुपये 21 पैसे पहुंचा. हालांकि बाद में इसमें थोड़ी मजबूती आई और ये 94 रुपये 83 पैसे पर बंद हुआ.

95 को पार करना डॉलर के मुक़ाबले रुपये का सबसे निचला स्तर है. पहली बार रुपये ने 95 के आंकड़े को छुआ है. रुपये की गिरावट को थामने के लिए RBI ने भी दखल दिया. रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर रुपए की गिरावट को रोकने की कोशिश की. लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं हुआ.

जनवरी की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपये का भाव 90 रुपये से थोड़ा नीचे था. जनवरी के आखिर में डॉलर के मुकाबले रुपये का भाव साढ़े 91 रुपये के आसपास चला गया. वहीं फरवरी के अंत यानी युद्ध शुरू होने से पहले रुपये का भाव 91 रुपये के आसपास था. लेकिन मार्च ख़त्म होते-होते रुपया 95 के आसपास पहुंच गया. युद्ध शुरू होने के बाद रुपया करीब 4% गिरा है. वहीं इस वित्त वर्ष में रुपया 11% टूट चुका है. 2011-12 के बाद यानी बीते 14 सालों में ये सबसे बड़ी गिरावट है.

युद्ध खत्म नहीं हुआ तो इस बात की आशंका है कि डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर होगा. इससे ये 100 रुपये के स्तर तक भी पहुंच सकता है.