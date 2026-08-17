चीन से अमेरिका तक 10 देशों में 'महाप्रलय', मूसलाधार बारिश से बाढ़ में डूबे शहर, बह गईं गाड़ियां; कुदरत के 'रौद्र' के आगे बेबस हुआ इंसान

Global Weather Floods News: अब बात उस कुदरती आफत की जिसने दुनिया के 10 देशों को परेशान कर दिया है. चीन से अमेरिका और यूरोप से ब्राजील तक कुदरत का ऐसा कहर देखने को मिल रहा है कि गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं और बस्तियां पानी में डूब रही हैं. आसमान से बरसता पानी की वजह से सड़कों पर सैलाब आया हुआ है और देखते ही देखते लोगों के घर पानी के समंदर में डूबते जा रहे हैं.