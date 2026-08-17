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चीन से अमेरिका तक 10 देशों में 'महाप्रलय', मूसलाधार बारिश से बाढ़ में डूबे शहर, बह गईं गाड़ियां; कुदरत के 'रौद्र' के आगे बेबस हुआ इंसान

Global Weather Updates: भारी बरसात ने भारत ही नहीं बल्कि चीन से अमेरिका तक 10 देशों में 'महाप्रलय' मचा रखी है. मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ की वजह से कई शहर पानी में डूबे हुए हैं. लोगों की कीमती गाड़ियां पानी में बह गई हैं. कुदरत के इस 'रौद्र' रूप के आगे इंसान भी पूरी तरह बेबस हो गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 17, 2026, 03:54 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:54 AM IST
चीन से अमेरिका तक 10 देशों में 'महाप्रलय', मूसलाधार बारिश से बाढ़ में डूबे शहर, बह गईं गाड़ियां; कुदरत के 'रौद्र' के आगे बेबस हुआ इंसान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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