चीन से अमेरिका तक 10 देशों में 'महाप्रलय', मूसलाधार बारिश से बाढ़ में डूबे शहर, बह गईं गाड़ियां; कुदरत के 'रौद्र' के आगे बेबस हुआ इंसान

Global Weather Floods News: अब बात उस कुदरती आफत की जिसने दुनिया के 10 देशों को परेशान कर दिया है. चीन से अमेरिका और यूरोप से ब्राजील तक कुदरत का ऐसा कहर देखने को मिल रहा है कि गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं और बस्तियां पानी में डूब रही हैं. आसमान से बरसता पानी की वजह से सड़कों पर सैलाब आया हुआ है और देखते ही देखते लोगों के घर पानी के समंदर में डूबते जा रहे हैं.
इस सैलाब की वजह से कहीं पर सड़कें गायब हैं तो कहीं पर गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं. कहीं पर बेकाबू पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है. कुदरत के इस कहर के सामने इंसान बेबस है. चीन से अमेरिका, यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और एशिया से दक्षिण अमेरिका तक अलग-अलग मुल्क, अलग-अलग तस्वीरें लेकिन मंजर एक ही है.
चीन के वूशी में बाढ़ के पानी से सड़कें लबालब चल रही हैं. चारों तरफ सैलाब का नजारा है. इसी उफनते पानी के बीच इलेक्ट्रिक हाइड्रोफॉइल बोर्ड पर दो लोग अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गए. सड़क पर चलने वाली गाड़ियां जहां पानी में फंस गईं. वहीं घरों में रहने वाले लोग भी पानी भरने से संकट में पड़े रहे.
अमेरिका के मिडवेस्ट में मूसलाधार बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि इलिनोइस, आयोवा और इंडियाना का वजूद पानी के नीचे छिप गया है. कई इलाकों में 5 इंच से ज़्यादा पानी और गिरने वाला है यानी आफत अभी और बढ़ेगी.
ग्रीस का हाल भी कुछ जुदा नहीं है. मानी इलाके में तूफानी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़कें पानी के तेज बहाव में बदल गईं. भारी-भरकम गाड़ियां, जिन्हें इंसान हिलाने के लिए मशीनें लगाता है. वही गाड़ियां यहां सैलाब में तिनके की तरह बहती नजर आईं.
ऐसे ही हालात ब्राजील के कास्त्रो में देखने को मिले वहां भीषण ओले गिरे जिसके बाद हर जगह सफेद चादर बिछ गई. तेज़ हवाओं और भारी बारिश के बीच बड़े-बड़े ओले गिरे, खतरे को देखते हुए लोग अपने घरों में कैद हो गए.
चीन से अमेरिका और मिडिल ईस्ट से यूरोप तक! 10 देश, एक ही मंजर... जल-प्रलय...कुदरत ने ऐसा भयानक प्रहार किया है कि इंसान का वजूद ख़तरे में आ गया है. सवाल वही है क्या ये सिर्फ एक मौसमी बदलाव है या फिर कुदरत का अंतिम अल्टीमेटम. सवाल ये भी है कि क्या मौसम का ये बदलता मिजाज आने वाले खतरे की दस्तक है?