Iran War: 'दम है तो होर्मुज जाकर ले लो...', जंग के बीच ट्रंप ने दुनिया को तेल खरीदने के दिए दो ऑप्शन

Middle East War: जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट साफ नजर आ रही है. कोई भी देश इस जंग में उतरना नहीं चाहता. अब ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश तेल चाहते हैं, उनके पास दो विकल्प हैं. पढ़िए पूरी खबर.
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Iran War: अमेरिका के लिए अब जंग मुश्किल होती जा रही है. ट्रंप के साथ कोई देश नहीं खड़ा है. तेल के खेल में दुनिया के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ईरान है कि झुकने या रुकने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में अब ट्रंप के तेवर और कड़े होते जा रहे हैं. अब डोनाल्ड ट्रंप ने तेल खरीदने को लेकर दुनिया के तमाम देशों को दो विकल्प दिए हैं.
उन्होंने कहा, 'जो भी देश स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से जेट फ्यूल नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब, जिसने ईरान को खत्म करने की मुहिम में शामिल होने से इनकार कर दिया था. उनके लिए मेरे पास एक सुझाव है: पहला, US से खरीदें, हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं है. दूसरा, थोड़ी हिम्मत जुटाएं स्ट्रेट तक जाएं और बस उसे 'ले लें.'
अब आपको यह सीखना पड़ेगा कि खुद के लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाती है. अमेरिका अब आपकी और मदद नहीं करेगा. जैसे कि आपने हमारी नहीं की. ईरान, असल में पूरी तरह तबाह हो चुका है. मुश्किल काम हो चुका है. जाओ, अपना तेल खुद ले लो.
दूसरी ओर, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान जल्द ही समझौता कर लेगा. डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दिखावा नहीं करते, ना ही वह पीछे हटते हैं. ईरान के नए शासन को अब तक यह बात समझ लेनी चाहिए. शासन में बदलाव हो चुका है. यह नया शासन पिछले शासन से ज्यादा समझदार होना चाहिए. ट्रंप समझौता करने को तैयार हैं, और इसकी शर्तें उन्हें पता हैं. अगर ईरान तैयार नहीं है, तो अमेरिका का रक्षा विभाग और भी ज्यादा जोर-शोर से अपनी कार्रवाई जारी रखेगा.
उन्होंने आगे कहा, 'हमारा रक्षा औद्योगिक आधार दूसरे विश्व युद्ध के बाद से किसी भी समय की तुलना में ज्यादा जीवंत है. और तेजी से बढ़ रहा है. इसकी तुलना ईरान से करें, जिसका रक्षा औद्योगिक आधार लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है.'
उन्होंने कहा, आज सुबह ट्रंप ने अपनी बात में यह साफ कर दिया था कि दुनिया भर के देशों को भी इस अहम जलमार्ग पर आगे आने के लिए तैयार रहना चाहिए. यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना की जिम्मेदारी नहीं है. पिछली बार जब मैंने देखा था, तो एक बड़ी और ताकतवर 'रॉयल नेवी' भी थी, जो इस तरह के काम करने के लिए तैयार हो सकती थी.
उन्होंने कहा, आगे चलकर यह केवल हमारी ही समस्या नहीं होगी, हालांकि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों का सबसे बड़ा हिस्सा पूरा किया है कि यह समुद्री रास्ता खुला रहे, जो कि राष्ट्रपति का भी वांछित परिणाम है.