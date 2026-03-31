Advertisement
trendingNow13160419
Hindi NewsदुनियाIran War: दम है तो होर्मुज जाकर ले लो..., जंग के बीच ट्रंप ने दुनिया को तेल खरीदने के दिए दो ऑप्शन

Iran War: 'दम है तो होर्मुज जाकर ले लो...', जंग के बीच ट्रंप ने दुनिया को तेल खरीदने के दिए दो ऑप्शन

 Middle East War: जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट साफ नजर आ रही है. कोई भी देश इस जंग में उतरना नहीं चाहता. अब ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश तेल चाहते हैं, उनके पास दो विकल्प हैं. पढ़िए पूरी खबर.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Iran War: 'दम है तो होर्मुज जाकर ले लो...', जंग के बीच ट्रंप ने दुनिया को तेल खरीदने के दिए दो ऑप्शन

Iran War: अमेरिका के लिए अब जंग मुश्किल होती जा रही है. ट्रंप के साथ कोई देश नहीं खड़ा है. तेल के खेल में दुनिया के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ईरान है कि झुकने या रुकने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में अब ट्रंप के तेवर और कड़े होते जा रहे हैं. अब डोनाल्ड ट्रंप ने तेल खरीदने को लेकर दुनिया के तमाम देशों को दो विकल्प दिए हैं.

उन्होंने कहा, 'जो भी देश स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से जेट फ्यूल नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब, जिसने ईरान को खत्म करने की मुहिम में शामिल होने से इनकार कर दिया था. उनके लिए मेरे पास एक सुझाव है: पहला, US से खरीदें, हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं है. दूसरा, थोड़ी हिम्मत जुटाएं स्ट्रेट तक जाएं और बस उसे 'ले लें.'

अब आपको यह सीखना पड़ेगा कि खुद के लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाती है. अमेरिका अब आपकी और मदद नहीं करेगा. जैसे कि आपने हमारी नहीं की. ईरान, असल में पूरी तरह तबाह हो चुका है. मुश्किल काम हो चुका है. जाओ, अपना तेल खुद ले लो.

Add Zee News as a Preferred Source

'दिखावा नहीं करते ट्रंप'

दूसरी ओर, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान जल्द ही समझौता कर लेगा. डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दिखावा नहीं करते, ना ही वह पीछे हटते हैं. ईरान के नए शासन को अब तक यह बात समझ लेनी चाहिए. शासन में बदलाव हो चुका है. यह नया शासन पिछले शासन से ज्यादा समझदार होना चाहिए. ट्रंप समझौता करने को तैयार हैं, और इसकी शर्तें उन्हें पता हैं. अगर ईरान तैयार नहीं है, तो अमेरिका का रक्षा विभाग और भी ज्यादा जोर-शोर से अपनी कार्रवाई जारी रखेगा.

उन्होंने आगे कहा, 'हमारा रक्षा औद्योगिक आधार दूसरे विश्व युद्ध के बाद से किसी भी समय की तुलना में ज्यादा जीवंत है. और तेजी से बढ़ रहा है. इसकी तुलना ईरान से करें, जिसका रक्षा औद्योगिक आधार लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है.'

होर्मुज पर क्या बोले रक्षा मंत्री?

उन्होंने कहा, आज सुबह ट्रंप ने अपनी बात में यह साफ कर दिया था कि दुनिया भर के देशों को भी इस अहम जलमार्ग पर आगे आने के लिए तैयार रहना चाहिए. यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना की जिम्मेदारी नहीं है. पिछली बार जब मैंने देखा था, तो एक बड़ी और ताकतवर 'रॉयल ​​नेवी' भी थी, जो इस तरह के काम करने के लिए तैयार हो सकती थी.

उन्होंने कहा, आगे चलकर यह केवल हमारी ही समस्या नहीं होगी, हालांकि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों का सबसे बड़ा हिस्सा पूरा किया है कि यह समुद्री रास्ता खुला रहे, जो कि राष्ट्रपति का भी वांछित परिणाम है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

iran us war

Trending news

पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
PM Modi
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
chhattisgarh news
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
Naxal Mukt Bharat
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
america iran war
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
Hyderabad News
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
West Bengal Election 2026
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
samrat ashok history in hindi
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की