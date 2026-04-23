मालदीव घूमने जा रहे हैं तो सौ काम छोड़कर पढ़ें ये खबर, वरना लौट नहीं पाएंगे; NCB ने दी चेतावनी

Maldives news: पर्यटन जैसी खुशहाल इंडस्ट्री का स्वरूप कुछ लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है. ऐसे लोग चाहे किसी भी देश के हों, विदेश का वीजा लगते ही भयंकर अहंकार से छाती चौड़ी करके खुद को 'फन्ने खां' समझने लगते हैं. ऐसी भौकाली मानसिकता के लोग छोटे-मोटे देशों में अपनी हरकतों से नरक मचा देते हैं. इस स्थिति से निपटने के लिए खासकर 'नशेबाज' सैलानियों से पैदा होने वाले संभावित खतरों से निपटने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की सरकार ने ड्रग्स कानून इतने सख्त कर दिए हैं कि अब नियम तोड़ने पर फांसी या उम्रकैद का प्रावधान किया गया है.

ये गलती की तो खैर नहीं!

नॉर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने भारत के उन लोगों के लिए जो मालदीव जा रहे हैं, उनके लिए चेतावनी जारी की है. ये सख्त चेतावनी, हाल ही में मालदीव में कुछ भारतीय नागरिकों समेत विदेशी नागरिकों की ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए हुई गिरफ्तारी के बाद जारी की गई है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुरुवार को मालदीव जाने वाले या वहां जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें देश के हाल ही में सख्त किए गए एंटी-नारकोटिक्स कानूनों के बारे में सावधान किया गया है, जिनके तहत अब ड्रग से जुड़े अपराधों के लिए उम्रकैद और मौत की सजा भी हो सकती है.

कोई आपसे मदद मांगने के नाम पर अपना बैग या बोटल आपको दे तो विनम्रता से मना कर दीजिए. उसे एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा अधिकारियों एवं अन्य टीम से मदद मांगने को कहें. आप लाख सफाई दें, जिसके पास बैग बरामद होता है, उसी का माना जाता है.

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मार्च में ड्रग्स कानून में बदलाव भारतीय हाईकमीशन का अलर्ट

पिछले महीने मार्च 2026 से मालदीव ने अपने ड्रग कानून में बदलाव किया है. नई एडवाइजरी, प्रतिबंधित पदार्थों की कम मात्रा रखने पर भी काफी सख्त सजाओं पर जोर देती है. बड़े पैमाने पर तस्करी के मामलों में, कानून में सीधे मौत की सजा का प्रावधान है. राजधानी माले में तो भारतीय हाई कमीशन ने भी यही चेतावनी देते हुए भारतीय नागरिकों से स्थानीय नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है.

एडवायजरी में कहा गया है कि जिस किसी भी भारतीय नागरिक को कोई संदिग्ध चीज दिखे, उसे फौरन MANAS नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 पर खुद रिपोर्ट करना चाहिए.

NCB ने ड्रग तस्करी पर भारत की जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराते हुए सैलानियों से कहा, 'ग्लोबल एनफोर्समेंट के बीच हमेशा सतर्क रहें और स्थानीय कानूनों का पालन करें.

NCB की चेकलिस्ट

बिना अंदर का सामान वेरिफाई किए कभी भी दूसरों का कोई पैकेज, बैगेज या सामान न ले जाएं.

एयरपोर्ट, पोर्ट और ट्रांजिट पॉइंट पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, खासकर अगर कोई अजनबी आपको कुछ सामान देने की पेशकश करे.

हर समय अपने पर्सनल बैगेज पर पूरा ध्यान रखें, उसे अपने कंट्रोल में रखें.

ध्यान दें कि कानून की जानकारी न होना ये कहकर आप बच नहीं सकते हैं. नियम टूटने पर कड़ी सजा मिलती है.

कौन था फन्ने खां?

'फन्ने खां', विदेशी आक्रांता चंगेज खान का सिपाही था. वो बड़ी-बड़ी बातें हांकने के साथ-साथ अपनी ताकत के लिए भी मशहूर था. आज इस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों पर तंज कसने के लिए होता है, जो खुद को काबिल समझते हैं, लेकिन हकीकत में वैसे नहीं होते.