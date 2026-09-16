सोने की खदान बनी मौत का कुआं! एक झटके में धंसी सुरंगें, 60 खनिकों की दर्दनाक मौत

दक्षिणी सूडान में सोने की एक खदान के धंसने से कम से कम 60 खनिकों की मौत हो गई. हादसे के बाद कई अन्य खनिक अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और उनके भी मारे जाने की आशंका है. यह हादसा मंगलवार को पश्चिम कोर्दोफान राज्य के एल-नहूद शहर के पास अल-जराअ खदान में हुआ. खदान की कई सुरंगें अचानक धंसने लगीं. बुधवार सुबह तक बचाव दल ने करीब 60 शव बाहर निकाल लिए थे.
हादसे में बचे खनिक खैर अल-सैयद जबारा ने AFP को बताया कि उन्हें अभी यह पता नहीं है कि मलबे के नीचे कितने लोग फंसे हुए हैं. खनिकों ने पूरी रात अपने साधारण औजारों की मदद से बचाव अभियान चलाया. उन्होंने कहा कि मलबा और चट्टान हटाना बेहद मुश्किल है और भारी मशीनरी की जरूरत है. एक अन्य खनिक अल-अमीन सुलेमान ने बताया कि इस इलाके में खदान की सुरंगें एक-दूसरे के काफी करीब हैं. अगर एक सुरंग धंसती है तो उसके आसपास की सुरंगें भी गिर जाती हैं. उन्होंने कहा कि अभी भी कई लोग जमीन के नीचे फंसे हुए हैं और उनके जिंदा होने की उम्मीद बहुत कम है.
सूडान में अप्रैल 2023 से सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के बीच युद्ध चल रहा है. इस संघर्ष के दौरान सोने का कारोबार दोनों पक्षों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है. युद्ध की वजह से सूडान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और बड़ी तादाद में लोगों के रोजगार छिन गए हैं. ऐसे में कई लोग जोखिम भरे छोटे स्तर के सोने के खनन की ओर बढ़े हैं. सूडान में निकाले जाने वाले सोने का बड़ा हिस्सा छोटे और अनौपचारिक खनन क्षेत्रों से आता है. इंडस्ट्री से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, जंग से पहले भी 20 लाख से ज्यादा लोग कारीगर और छोटे स्तर के खनन में काम करते थे.
सूडान अफ्रीका के प्रमुख सोना प्रोडक्शन देशों में शामिल है. अधिकारियों के मुताबिक, पिछले साल देश में करीब 70 टन सोने का उत्पादन हुआ, जो पांच वर्षों में सबसे ज्यादा था. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि सूडान का ज्यादातर सोना देश से बाहर तस्करी के जरिए भेज दिया जाता है. यह सोना चाड, दक्षिण सूडान और मिस्र जैसे देशों के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात (UAE) तक पहुंचता है. पश्चिम कोर्दोफान फिलहाल RSF के कंट्रोल में है. इलाके में भारी मशीनरी और बड़े स्तर पर राहत-बचाव अभियान चलाना भी मुश्किल है.