/490 करोड़ कैश, 27 किलो सोना और गोल्ड के अंडरवियर... छापेमारी में महिला सांसद के घर से मिली करोड़ों की दौलत, क्या है घोटाले का सच?

Iraq Corruption: इराक में इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले खुलकर सामने आ रहे हैं. भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के चलते वहां की राजनीति गर्माई हुई है. बड़े-बड़े अधिकारियों और नेताओं के घर पर छापेमारी की जा रही है, जहां से कई किलो सोना और कैश बरामद हो रहा है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों इराकी महिला सांसद हिंद अल-अब्बासी के घर हुई छापेमारी से जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. दावा है कि सांसद के घर से 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 490 करोड़ रुपये कैश और 27 किलोग्राम शुद्ध सोना बरामद हुआ. इतना ही नहीं महिला सांसद के घर से गोल्ड की बनी अंडरवियर तक बरामद हुई.
इराक सरकार की ओर से भ्रष्टाचार समेत मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई अधिकारियों और सांसदों के घरों पर छापे मारे गए. इन्हीं में से एक सांसद हिंद अल-अब्बासी हैं.
One of the seized assets from the house of the Iraqi parliament member Hind Al-Abbasi, in addition to millions of $$ in cash, and multiple kilo grams in gold.
She was arrested with other members in the recent Iraqi campaign against corruption. pic.twitter.com/5rMESlBZzu
— Asaad Sam Hanna (@asaadhanna) June 30, 2026
बताया जा रहा है कि उनके घर में भारी मात्रा में कैश और गोल्ड मिला. इतना ही नहीं कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांसद के घर पर सोने से बनी अंडरवियर ( ब्रा और पैंटी) तक मिली, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही हैं.
छापेमारी में अबतक 47 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गोल्ड से बनी ब्रा-पैंटी की हो रही है. इंटरनेट पर इन्हें गोल्डन अंडरगारमेंट्स बोला जा रहा है. फिलहाल यह हिस्सा सही से वेरिफाई नहीं हुआ है. ऐसे में सोने की ब्रा पैंटी का सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है. बता दें कि इससे पहले सांसद आलिया नासिफ के घर से भी छापेमारी में लगभग 15.5 मिलियन डॉलर कैश और गोल्ड बरामद हुआ था. कुल मिलाकर इस छापेमारी में अबतक सैकड़ों करोड़ रुपये जब्त किए जा चुके हैं.
ये बात तो सच है कि इराक में भ्रष्टाचार के खिलाफ तगड़ा अभियान चल रहा है और कई सांसदों के घर से कैश और भारी मात्रा में गोल्ड बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन गोल्ड से बनी ब्रा-पैंटी का सच या इसके दावे की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इराकी अधिकारियों की ओर से हर डीटेल की पुष्टि नहीं की गई है. बता दें कि इराक लंबे समय से भ्रष्टाचार से ग्रसित है. यहां राजनीतिक और सरकारी पदों पर बैठे लोग भारी मात्रा में संपत्ति जमा करके बैठे हैं. ऐसे में अब सरकार अपनी छवि सुधारने या समाज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है.