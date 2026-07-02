/490 करोड़ कैश, 27 किलो सोना और गोल्ड के अंडरवियर... छापेमारी में महिला सांसद के घर से मिली करोड़ों की दौलत, क्या है घोटाले का सच?

ये बात तो सच है कि इराक में भ्रष्टाचार के खिलाफ तगड़ा अभियान चल रहा है और कई सांसदों के घर से कैश और भारी मात्रा में गोल्ड बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन गोल्ड से बनी ब्रा-पैंटी का सच या इसके दावे की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इराकी अधिकारियों की ओर से हर डीटेल की पुष्टि नहीं की गई है. बता दें कि इराक लंबे समय से भ्रष्टाचार से ग्रसित है. यहां राजनीतिक और सरकारी पदों पर बैठे लोग भारी मात्रा में संपत्ति जमा करके बैठे हैं. ऐसे में अब सरकार अपनी छवि सुधारने या समाज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है.