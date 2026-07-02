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490 करोड़ कैश, 27 किलो सोना और गोल्ड के अंडरवियर... छापेमारी में महिला सांसद के घर से मिली करोड़ों की दौलत, क्या है घोटाले का सच?

Gold Underwear Found In Iraqi MP Home: इराक में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच एक महिला सांसद के घर से भारी मात्रा में कैश और सोना बरामद हुआ. इस छापेमारी में सबसे ज्यादा ध्यान गोल्ड से बने अंडरवियर ने खींचा. आखिर इसका सच क्या है?

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 02, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:53 PM IST
490 करोड़ कैश, 27 किलो सोना और गोल्ड के अंडरवियर... छापेमारी में महिला सांसद के घर से मिली करोड़ों की दौलत, क्या है घोटाले का सच?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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