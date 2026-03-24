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Hindi Newsदुनियासुधर जाओ वरना वो हाल करेंगें कि..., गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा गैंग की कनाडा में फिर फायरिंग, अब कौन बना टारगेट?

'सुधर जाओ वरना वो हाल करेंगें कि...,' गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा गैंग की कनाडा में फिर फायरिंग, अब कौन बना टारगेट?

Gangster Open Firing In Canada: कनाडा में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के समूह ने एक बार फिर गोलीबारी की है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर चेतावनी जारी की है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 24, 2026, 07:53 PM IST
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'सुधर जाओ वरना वो हाल करेंगें कि...,' गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा गैंग की कनाडा में फिर फायरिंग, अब कौन बना टारगेट?

Canada Firing: कनाडा का ब्रैंप्टन शहर एक बार फिर गोलियों से गूंजा है. यहां लगातार दूसरे दिन गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गैंग और रोहित गोदारा की ओर से फायरिंग की गई. यह गोलीबारी विपिन चौसर नाम के एक शख्स के घर पर हुई है. गैंग ने खुद फायरिंग का यह वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है और धमकी भी दी है. 

लगातार दूसरी बार फायरिंग 

फायरिंग को लेकर गैंग ने लिखा,' राम राम सभी भाईयों, मैं महेंद्र डेलाना, सनी यामा. भाईयों आज ये जो ब्रैंप्टन (कनाडा) में विपिन चौसर के घर पर जो फायरिंग हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं. यह हमारे दुश्मनो को सपोर्ट करता था इसीलिए इसको यह सिर्फ चेतावनी दी है कि समय रहते सुधर जा वरना अगली बार गोली घर के बाहर नहीं, घर के अंदर तेरे और तेरे परिवार पर चलेगी. ध्यान रखना कि उस समय कोई बचाने नहीं आएगा.' गैंग ने आगे लिखा,' जितने भी हैं कान खोल कर सुन लेना, जो भी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करेगा वो भी हमारा दुश्मन ही होगा. उसका या उसके घर परिवार में जो भी नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा तो समय रहते सुधर जाओ वरना वो हाल करेंगें कि पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा. वेट एंड वॉच.'  

ये भी पढ़ें- 'ऐसा हाल करेंगे कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी...,' कनाडा में फिर गोल्डी बराड़ गैंग की दादागिरी 

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गैंग ने दी धमकी 

बता दें कि कनाडा में इससे पहले बीते दिन ( 23 मार्च 2026) को भी गोलीबारी हुई थी, जिसकी गोल्डी बराड़ गैंग और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े सदस्यों ने जिम्मेदारी ली थी. इस समूह ने भी अपनी पहचान सनी यामा और महेंद्र डेलाना नाम से बताई है. बताया जा रहा है कि यह हमला गैंग की कॉल्स को इग्नोर करने पर किया गया. इसको लेकर गैंग ने धमकी भी दी.  

ये भी पढ़ें- इस अरबपति की एक्स वाइफ ने यूनिवर्सिटी के लिए खोला पिटारा, दिया करोड़ों का दान; एलन मस्क भी रह गए पीछे 

'गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं....' 

समूह ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यह फायरिंग उनकी क्षमता और पहुंच का संकेत देने के लिए की गई थी. साथ ही इसमें यह भी धमकी दी गई की अगर 24 घंटे के अंदर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है. इससे भविष्य में गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं.  

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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