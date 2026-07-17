/AI बनेगा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन! खौफनाक चेतावनी ने दुनिया को चौंकाया, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Google AI boss Demis Hassabis warns AI: गूगल के एआई चीफ और नोबेल पुरस्कार विजेता डेमिस हसाबिस ने AI को लेकर बड़ी चेतावनी दी है. जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि अगर AI को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मानव सभ्यता पर भारी पड़ सकती है. ठीक उसी जगह जैसे परमाणु बम या वैश्विक महामारी इंसानी वजूद के लिए खतरा बनती है.
डेमिस हसाबिस के मुताबिक, अगर यह सुपर इंटेलिजेंस गलत हाथों में गया, तो यह विनाशकारी साइबर हमले कर सकता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है और यहाँ तक कि घर बैठे जैविक हथियार तैयार करने की सटीक जानकारी अपराधियों को दे सकता है. यह खतरा इतना वास्तविक है कि इंसानी लोकतंत्र और सामाजिक ताना-बाना इसके प्रभाव से पूरी तरह बिखर सकते हैं.
अपने एक व्यक्तिगत ब्लॉग में उन्होंने फिर दोहराया है कि एजीआई (AGI - आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस), यानी ऐसा एआई जो लगभग हर बौद्धिक कार्य में इंसानों के बराबर या उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सके, ऐसी स्थिति आने में अब सिर्फ कुछ ही सालों की दूरी का इंतजार रह गया है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है कि यह तकनीक मानवता के हित में काम करे.
नोबेल पुरस्कार विजेता और दुनिया के प्रमुख एआई विशेषज्ञों में शामिल हसाबिस ने अपने ब्लॉग में एजीआई को ऐसी प्रणाली, जिसमें मानव मस्तिष्क जैसी सभी संज्ञानात्मक (कॉग्निटिव) क्षमताएं हों' के रूप में परिभाषित किया है.
आपको बताते चलें कि इससे पहले जून में भी उन्होंने अनुमान जताया था कि एजीआई अगले 3 से 4 वर्षों के भीतर आ सकता है.
चौंकाने वाली बात ये कि तमाम एआई एक्सपर्ट भी डेमिस हसाबिस के बयान से सहमति जता रहे हैं. AI विशेषज्ञ ललित गौतम ने कहा, 'AJI खुद एक खतरा नहीं है, लेकिन उसके रूल्स और पॉलिसीज हैं, जो कंट्रोल मैकेनिज्म वो बहुत खतरा है तो उसपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है.'
आग और बिजली की खोज ने मानव इतिहास को बदला था, लेकिन एआई एक ऐसी खोज है जो खुद इतिहास लिखने की क्षमता रखती है. डेमिस हसाबिस की यह चेतावनी डराने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते जगाने के लिए है.
यानी कहा जा सकता है कि AI आने वाले समय में इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है. खुद एआई कंपनी के बॉस की इस खौफनाक चेतावनी ने दुनिया को चौंका दिया है.
हसाबिस ने एआई पर निगरानी रखने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में एक वैश्विक नियामक संस्था (ग्लोबल वॉचडॉग) बनाने की तत्काल जरूरत बताई. उनका कहना है कि फिलहाल एआई से जुड़े संभावित खतरों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इसके बजाय दुनिया का फोकस कंपनियों और देशों के बीच तेज होती एआई हथियारों की दौड़ पर अधिक है.
उन्होंने लिखा, 'जैसे-जैसे हम एजीआई के करीब पहुंच रहे हैं, उससे पैदा होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है. हम पहले ही देख चुके हैं कि अत्याधुनिक AI मॉडल साइबर सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं. इसके अलावा परमाणु और जैविक (बायोलॉजिकल) खतरों जैसे जोखिम भी एआई की क्षमताएं बढ़ने के साथ सामने आ सकते हैं.'
एआई का भविष्य आखिर किस दिशा में जाएगा, यह अभी भी काफी हद तक अनिश्चित है. इसमें रोमांचक संभावनाएं भी हैं और गंभीर खतरे भी. इस बात पर एआई के अधिकांश विशेषज्ञों, यहां तक कि इस तकनीक के शुरुआती विकासकर्ताओं की भी सहमति है.