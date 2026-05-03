Advertisement
trendingNow13202934
Hindi Newsदुनियावेज हूं तो प्रोटीन को लेकर रहता हूं अलर्ट और चाय... जब गूगल वाले सुंदर पिचाई ने खोला डेली रुटीन का राज

'वेज हूं तो प्रोटीन को लेकर रहता हूं अलर्ट और चाय...' जब गूगल वाले सुंदर पिचाई ने खोला डेली रुटीन का राज

Google CEO Sundar Pichai's daily routine: कामयाब लोगों की दीवानी तो पूरी दुनिया होती है. दौलत-शोहरत जिसके कदम चूमती है, लोग उनके ऐसा बनना चाहते हैं. अगर आप भी गूगल सीईओ सुंदर पिचाई के फैन हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो समझिए ये खबर खास आपके लिए ही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 03, 2026, 06:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुंदर पिचाई का फेवरेट फूड (एआई फोटो)
सुंदर पिचाई का फेवरेट फूड (एआई फोटो)

Sundar Pichai India America Connect: चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है. AI के जमाने में भी 'राम-राम' और 'हैलो' के बाद शायद  गूगल ही रोजाना सबसे ज्यादा बार बोला जाने वाला शब्द होगा. एक जमाने में 'गूगल कर लो' शब्द तकिया कलाम बन गया था. गूगल 'गुरु' कहें या गूगल के CEO, सुंदर पिचाई का जलवा अन्य टेक सेलिब्रेटीज की तुलना में रत्तीभर भी कम नहीं हुआ है. कुछ समय पहले गूगल के टॉप अफसर ने अपनी निजी जिंदगी के कुछ पन्ने दुनिया के लिए खोलते हुए डेली रुटीन और फूड हैबिट्स के बारे में बताया था. अगर आप भी पिचाई के फैन हैं, तो दिल थामकर बैठिए और यहां  पढ़िए अपने पसंदीदा टेक सीईओ की पसंद और नापसंद की फुल स्टोरी.

इसी साल फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी शिरकत की थी. दिल्ली के 'भारत मंडपम' में आयोजन के दौरान पिचाई ने भारत की विरासत को दर्शाते हुए 'भारत जीआई' (Bharat GI) कॉफी का स्वाद लिया था. गूगल के सीईओ पिचाई इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत मंडपम में भारत GI कॉफी लाउंज में पहुंचे थे, उनके हाथ में कॉफी का मग था. उनकी तस्वीर देश के टेकसेवी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर की थी.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

googleSundar Pichai

Trending news

'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ₹465 करोड़ से अधिक का इलाज, जारी हुए 42 लाख कार्ड्स
Punjab news
'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ₹465 करोड़ से अधिक का इलाज, जारी हुए 42 लाख कार्ड्स
राहत लेकर आई मई... देश के इन राज्यों में 4 मई को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather update
राहत लेकर आई मई... देश के इन राज्यों में 4 मई को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
बंगाल में 293 सीटों पर कल होगी गिनती, 1 सीट के लिए करना होगा इंतजार; जानें वजह
Bengal Election Result 2026
बंगाल में 293 सीटों पर कल होगी गिनती, 1 सीट के लिए करना होगा इंतजार; जानें वजह
BJP के झंडे वाली CAR स्ट्रॉन्ग रूम के पास कैसे गई? ममता की सीट भवानीपुर में फिर बवाल
Mamata Banerjee
BJP के झंडे वाली CAR स्ट्रॉन्ग रूम के पास कैसे गई? ममता की सीट भवानीपुर में फिर बवाल
हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
Indian Army
हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
great nicobar project
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
chennai
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
bengaluru news
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
Pune
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार
west bengal election result
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार