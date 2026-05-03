'वेज हूं तो प्रोटीन को लेकर रहता हूं अलर्ट और चाय...' जब गूगल वाले सुंदर पिचाई ने खोला डेली रुटीन का राज

Google CEO Sundar Pichai's daily routine: कामयाब लोगों की दीवानी तो पूरी दुनिया होती है. दौलत-शोहरत जिसके कदम चूमती है, लोग उनके ऐसा बनना चाहते हैं. अगर आप भी गूगल सीईओ सुंदर पिचाई के फैन हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो समझिए ये खबर खास आपके लिए ही है.
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Sundar Pichai India America Connect: चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है. AI के जमाने में भी 'राम-राम' और 'हैलो' के बाद शायद गूगल ही रोजाना सबसे ज्यादा बार बोला जाने वाला शब्द होगा. एक जमाने में 'गूगल कर लो' शब्द तकिया कलाम बन गया था. गूगल 'गुरु' कहें या गूगल के CEO, सुंदर पिचाई का जलवा अन्य टेक सेलिब्रेटीज की तुलना में रत्तीभर भी कम नहीं हुआ है. कुछ समय पहले गूगल के टॉप अफसर ने अपनी निजी जिंदगी के कुछ पन्ने दुनिया के लिए खोलते हुए डेली रुटीन और फूड हैबिट्स के बारे में बताया था. अगर आप भी पिचाई के फैन हैं, तो दिल थामकर बैठिए और यहां पढ़िए अपने पसंदीदा टेक सीईओ की पसंद और नापसंद की फुल स्टोरी.
इसी साल फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी शिरकत की थी. दिल्ली के 'भारत मंडपम' में आयोजन के दौरान पिचाई ने भारत की विरासत को दर्शाते हुए 'भारत जीआई' (Bharat GI) कॉफी का स्वाद लिया था. गूगल के सीईओ पिचाई इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत मंडपम में भारत GI कॉफी लाउंज में पहुंचे थे, उनके हाथ में कॉफी का मग था. उनकी तस्वीर देश के टेकसेवी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर की थी.