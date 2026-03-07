Google ने बढ़ाई CEO सुंदर पिचाई की सैलरी, CTC जोड़ने में भूल जाएंगे गिनती! नया पैकेज 63,00,00,00,000 रुपये से ज्यादा

Google's Sundar Pichai's Pay Hiked: गूगल की नौकरी और उसके टॉप बॉस यानी सीईओ सुंदर पिचाई की सैलरी हमेशा सुर्खियों में रहती है. या फिर यूं कहें कि ऐसी किसी चमचमाती कंपनी की जॉब में इतना बड़ा पैकेज पाना हर नौकरीपेशा शख्स का सपना होता है. हालांकि ये अलग बात है कि 800 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली इस धरती पर मौजूद महज गिने चुने लोगों का ही ये सपना पूरा होता है. गूगल ने अपने सीईओ की सैलरी में जबरदस्त इजाफा किया है. गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ने सीईओ सुंदर पिचाई के लिए नया कॉम्पेनसेशन स्ट्रक्चर घोषित किया है. अगले तीन सालों में यह पैकेज $692 मिलियन डॉलर (लगभग ₹6,400 करोड़) तक पहुंच सकता है.

कुल मिलाकर सुंदर पिचाई का नया सैलरी पैकेज जानकर दिमाग कुछ पलों के सन्न हो जाएगा. गणित के बड़े-बड़े धुरंधरों को भी पिचाई के पैकेज का हिसाब लगाते-लगाते पसीना आ जाएगा. आम आदमी तो बस इतनी सैलरी लेने वाले शख्स की किस्मत पर रस्क करेगा. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जीरो गिनकर यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार गिनते गिनते अपना आईक्यू चेक करने लगेगा.

दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले लोग गिने-चुने

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी 'अल्फाबेट' के मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनी गूगल ने अपने सीआईओ सुंदर पिचाई की कुल संभावित सैलरी अगले तीन सालों में बढ़ाकर $692 मिलियन (Rs 63,00,00,00,000) कर दी है. इस बंपर इजाफे के बाद वह दुनिया भर में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले एग्जीक्यूटिव्स में से एक बन गए हैं. इसी रिपोर्ट के मुताबिक पिचाई के पैकेज का बड़ा हिस्सा $126 मिलियन यूएस डॉलर की वैल्यू वाले परफॉर्मेंस स्टॉक यूनिट्स (PSUs) से आता है, जिसे दो हिस्सों में बराबर बांटा गया है. वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी की मार्केट में अच्छी-खासी ग्रोथ और उनके नेतृत्व में स्ट्रेटेजिक तरक्की को बढ़े हुए इंसेंटिव के लिए मुख्य वजह बताया है.

एक चुनौती भी है

हालांकि, छप्परफाड़ पैकेज ऑफर करने के साथ-साथ सीईओ सुंदर पिचाई को कुछ टारगेट भी दिया गया है. अगर वह उन टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो उन्हें पूरी सैलरी मिलेगी. आपको बताते चलें कि अगस्त 2015 में गूगल की कमान संभालने के बाद से, पिचाई ने गूगल के मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब सात गुना बढ़ोतरी देखी है.

हाल ही में भारत आए थे पिचाई

सुंदर पिचाई इसी साल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने भारत आए थे. समिट के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस दशक की सबसे निर्णायक ताकत बताया था. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक सहयोग के माध्यम से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि एआई के लाभ सभी तक पहुंचें.