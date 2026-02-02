Grammy Awards 2026: दलाई लामा ने रचा इतिहास, ऑडियोबुक के लिए जीता पहला ग्रैमी; स्टीवन स्पीलबर्ग बने EGOT विनर

Grammy Awards: ग्रैमी अवॉर्ड्स के प्रीमियर सेरेमनी में संगीत और मनोरंजन जगत ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज कीं. तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने ऑडियोबुक, नैरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर सबको चौंका दिया.
Dalai Lama Wins Grammy Awards: 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स के प्रीमियर सेरेमनी में कई ऐतिहासिक पल देखने को मिले. तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने ऑडियोबुक, नैरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर सबको चौंका दिया. इस श्रेणी में उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन को पीछे छोड़ा. प्रोजेक्ट से जुड़े संगीतकार रूफस वेनराइट ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं दलाई लामा नहीं हूं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है.
ग्रैमी इतिहास में पहली बार किसी के-पॉप कलाकार ने भी अवॉर्ड जीता. फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स का गाना 'गोल्डन' विज़ुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत का अवॉर्ड जीतने वाला पहला के-पॉप गाना बन गया. गीतकारों ने अंग्रेजी और कोरियन दोनों भाषाओं में धन्यवाद देकर के-पॉप की वैश्विक लोकप्रियता को दिखाया.
स्पीलबर्ग बने EGOT विनर
एक और बड़ी उपलब्धि फिल्म निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग को भी मिली. म्यूजिक फॉर जॉन विलियम्स को बेस्ट म्यूजिक फिल्म का ग्रैमी मिला. इस जीत के साथ ही स्पीलबर्ग ने अपना पहला ग्रैमी जीतकर आधिकारिक रूप से EGOT (एमी, ग्रैमी, टोनी और ऑस्कर) विनर बन गए. प्रीमियर सेरेमनी की मेजबानी डैरेन क्रिस ने की.
दिन का पहला अवॉर्ड सिंथिया एरिवो और एरियाना ग्रांडे को उनके प्रदर्शन डिफाइंग ग्रेविटी के लिए दिया गया. इस सेरेमनी में टर्नस्टाइल, यंगब्लड, FKA ट्विग्स, लेफ्टी गनप्ले और द क्योर जैसे कलाकारों ने भी अपनी पहली जीत दर्ज की. इस बीच बता दें कि मुख्य ग्रैमी समारोह क्रिप्टो.कॉम एरिना में आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेजबानी लगातार छठी बार ट्रेवर नोआ करेंगे.