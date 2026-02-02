Advertisement
trendingNow13094923
Hindi NewsदुनियाGrammy Awards 2026: दलाई लामा ने रचा इतिहास, ऑडियोबुक के लिए जीता पहला ग्रैमी; स्टीवन स्पीलबर्ग बने EGOT विनर

Grammy Awards 2026: दलाई लामा ने रचा इतिहास, ऑडियोबुक के लिए जीता पहला ग्रैमी; स्टीवन स्पीलबर्ग बने EGOT विनर

Grammy Awards: ग्रैमी अवॉर्ड्स के प्रीमियर सेरेमनी में संगीत और मनोरंजन जगत ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज कीं. तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने ऑडियोबुक, नैरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर सबको चौंका दिया.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Dalai Lama Wins Grammy Awards: 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स के प्रीमियर सेरेमनी में कई ऐतिहासिक पल देखने को मिले. तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने ऑडियोबुक, नैरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर सबको चौंका दिया. इस श्रेणी में उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन को पीछे छोड़ा. प्रोजेक्ट से जुड़े संगीतकार रूफस वेनराइट ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं दलाई लामा नहीं हूं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है.

ग्रैमी इतिहास में पहली बार किसी के-पॉप कलाकार ने भी अवॉर्ड जीता. फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स का गाना 'गोल्डन' विज़ुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत का अवॉर्ड जीतने वाला पहला के-पॉप गाना बन गया. गीतकारों ने अंग्रेजी और कोरियन दोनों भाषाओं में धन्यवाद देकर के-पॉप की वैश्विक लोकप्रियता को दिखाया.

स्पीलबर्ग बने EGOT विनर

Add Zee News as a Preferred Source

एक और बड़ी उपलब्धि फिल्म निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग को भी मिली. म्यूजिक फॉर जॉन विलियम्स को बेस्ट म्यूजिक फिल्म का ग्रैमी मिला. इस जीत के साथ ही स्पीलबर्ग ने अपना पहला ग्रैमी जीतकर आधिकारिक रूप से EGOT (एमी, ग्रैमी, टोनी और ऑस्कर) विनर बन गए. प्रीमियर सेरेमनी की मेजबानी डैरेन क्रिस ने की.

दिन का पहला अवॉर्ड सिंथिया एरिवो और एरियाना ग्रांडे को उनके प्रदर्शन डिफाइंग ग्रेविटी के लिए दिया गया. इस सेरेमनी में टर्नस्टाइल, यंगब्लड, FKA ट्विग्स, लेफ्टी गनप्ले और द क्योर जैसे कलाकारों ने भी अपनी पहली जीत दर्ज की. इस बीच बता दें कि मुख्य ग्रैमी समारोह क्रिप्टो.कॉम एरिना में आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेजबानी लगातार छठी बार ट्रेवर नोआ करेंगे.

 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Grammy Awards

Trending news

बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
Union Budget 2026
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Devendra Fadnavis
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
budget 2026
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...
Union Budget 2026
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
Pakistan
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
Himanta Biswa Sarma
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
West Bengal news
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
crime news
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
Maharashtra
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
Jammu Kashmir
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा