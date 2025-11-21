46 साल पहले जंग का मैदान बन गया था पवित्र काबे का कैंपस, महदी के नाम पर मक्का में खेला गया 'खूनी खेल'

History of Kaaba: मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थल 'काबा' का इतिहास बहुत लंबा और उतार चढ़ाव वाला रहा है. आज हम आपको काबे पर हुए 1979 के एक हमले के बारे में बताने जा रहे हैं. इस हमले के बाद ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई थी.
20 नवंबर 1979 की वह सुबह आम दिनों जैसी ही थी. मक्का के मुकद्दस शहर में फजर की नमाज खत्म हुई ही थी. दुनिया भर से आए हजारों श्रद्धालु काबा के चारों ओर फैले विशाल प्रांगण में खामोशी से खुदा के सामने अपनी-अपनी मुरादें रख रहे थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही लम्हों बाद इस मुकद्दस जगह पर इतिहास का सबसे भयावह अध्याय लिखा जाने वाला है.
नमाज खत्म होते ही, भीड़ के बीच अचानक एक हलचल उठी. देखते ही देखते काले अबाया में लिपटे महिलाओं जैसे दिख रहे कुछ लोग अपने चोलों से बंदूकें निकालने लगे. यह ग्रुप किसी साधारण श्रद्धालुओं का नहीं था. यह था जुहैमैन अल-ओतैबी का दल, जो मानता था कि उसका साला, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल-कहतानी,'महदी' यानी ईश्वरीय मार्गदर्शक है. उसी विश्वास के जुनून ने उसे इस्लाम की सबसे महफूज और पवित्र जगह पर कब्जा करने जैसा कदम उठाने के लिए तैयार किया.
नमाज के शांत माहौल में अचानक हथियारों की आवाज सुनकर पवित्र प्रांगण दहशत में डूब गया.
कुछ ही मिनटों में काबा की चारों दिशाओं से गोलियों की आवाज गूंजने लगी. श्रद्धालु चीखते हुए भागे, लेकिन दरवाजे पहले ही बंद किए जा चुके थे. प्रांगण में धुआं भर गया और जुहैमैन का लोग मीनारों, दरवाजों और गलियारों पर कब्जा करते हुए दुनिया को संदेश भेजने लगा कि उनका ‘महदी’ आ चुका है और अब पुराने शासन को गिरना होगा.
मुख्य दरवाज़े बंद कर दिए गए, हज़ारों लोग अंदर फँस गए और माहौल में बेचैनी और डर गहराने लगा.
सऊदी सुरक्षा बल यह सब देखकर हैरान रह गए. काबा में गोली चलाना, भारी हथियारों का इस्तेमाल, इन सबकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी लेकिन समस्या सिर्फ हथियारबंद समूह नहीं था, बल्कि मकद्दस जगह की पाबंदियां थीं. जहां जरा सी गलती दुनिया भर में आग सुलगाने की कुव्वत रखती है. इसलिए हर कदम नाप-तौल कर उठाना था, हर प्रयास जोखिम से भरा था.
सऊदी सेना ने पहले दिन ही मस्जिद में घुसने की कोशिश की, मगर काबा की दीवारों से उछलकर आने वाली हर गोली बता रही थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी. जिन गलियारों से हजारों लोग हर साल उमरा और हज के सफर में गुजरते थे, वे अब मौत और जिंदगी की जंग के मैदान थे. विद्रोहियों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कई दिनों तक सेना मस्जिद के भीतर एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई.
जटिल संरचना और भूमिगत रास्तों के कारण शुरुआती ऑपरेशन असफल रहा और स्थिति और गंभीर हो गई.
घंटों की जगह यह संघर्ष दिनों में बदल गया. सुरंगों में छिपे उग्रवादियों को बाहर निकालना असंभव जैसा लग रहा था. मजबूर होकर सऊदी सेना को फ्रांसीसी कमांडो एक्सपर्ट्स से मदद लेनी पड़ी. रणनीति बनाई गई, गैस छोड़ी गई, स्नाइपर तैनात किए गए और धीरे-धीरे हर कोना काबू में लिया गया, लेकिन इसकी कीमत भारी थी. सैकड़ों लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए और इस्लामी दुनिया हैरान रह गई कि आखिर पवित्र काबे का प्रांगण जंग के मैदान में कैसे तब्दील हो गया.
दिनों तक गोलियों और धमाकों की आवाज़ें पवित्र स्थल की खामोशी को चीरती रहीं, तनाव चरम पर रहा.
आखिरी दिन प्रांगण में पसरी खामोशी किसी खंडहर की झूली हुई सांस जैसी थी. दीवारों पर गोलियों के निशान थे, संगमरमर खून लाल धब्बों से सना था और हवा में बारूद की कड़वाहट तैर रही थी. जुहैमैन और उसके कई साथी जिंदा पकड़े गए और बाद में सऊदी सरकार ने उन्हें सार्वजनिक रूप से मौत की सजा सुनाई.
विशेष दलों ने एक-एक कर भूमिगत कमरों से हमलावरों को पकड़ा और अंततः संकट को नियंत्रित किया.
1979 का यह कब्जा सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह उस युग की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उथल-पुथल का धमाका था, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की दिशा बदल दी. आज भी जब कोई इस तारीख का जिक्र करता है तो काबा की उस सुबह की गूंज सुनाई देती है, जहां दुआओं की जगह गोलियों की बारिश ने ले ली थी.
जुहैमैन अल-ओतैबी और उसके साथियों के कब्जे के पीछे सबसे बड़ी वजह उनका धार्मिक भ्रम और कट्टर विश्वास था. जुहैमैन का मानना था कि उसका साला मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल-कहतानी ही 'महदी' है (वह दैवीय नेता जिसकी चर्चा इस्लामी आखिरी जमाने यानी कयामत के करीब की की भविष्यवाणियों में मिलती है) यह भ्रम धीरे-धीरे एक उग्र विचारधारा में बदल गया. उन्हें लगता था कि सऊदी शासन भ्रष्ट हो चुका है, इस्लामी दुनिया अपना सही रास्ता खो रही है और अब 'महदी' के आगमन के साथ पुरानी व्यवस्था को गिराकर एक नई धार्मिक व्यवस्था लागू करने का समय आ गया है.
मौतों, विनाश और सदमे ने इस घटना को इतिहास की सबसे दर्दनाक यादों में बदल दिया.
इस्लाम में इमाम महदी का जिक्र हदीसों में आता है और उन्हें कयामत से पहले आने वाली एक रहनुमाई हस्ती के तौर पर बयान किया जाता है. कहा जाता है कि वे जुल्म और फसाद से भरी दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे और अमन स्थापित करेंगे. शिया और सुन्नी दोनों मान्यताओं में महदी का कॉन्सेप्ट मौजूद है हालांकि दोनों में उनकी पहचान और विवरण को लेकर अंतर है.