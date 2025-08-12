जेलीफिश के हमले से ग्रेवलाइन्स परमाणु संयंत्र बंद, फ्रांस में बिजली आपूर्ति पर बड़ा असर

Jellyfish: फ्रांस के ग्रेवलाइन्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र को समुद्री जीव जेलीफिश के विशाल झुंड ने प्रभावित कर दिया है, जिससे संयंत्र की चार बिजली इकाइयां अपने आप बंद हो गईं. यह जानकारी संयंत्र संचालक कंपनी ईडीएफ समूह ने सोमवार को दी. इस घटना के कारण संयंत्र पूरी तरह से बंद हो गया है, जबकि रखरखाव के कारण पहले से ही दो इकाइयां बंद थीं.

कूलिंग सिस्टम जाम

ईडीएफ के अनुसार, जेलीफिश के बड़े झुंड ने संयंत्र के कूलिंग सिस्टम के फिल्टरों को जाम कर दिया, जिससे कूलिंग में बाधा आई और सुरक्षा कारणों से चार इकाइयों को स्वचालित रूप से बंद कर दिया गया. हालांकि, कंपनी ने कहा है कि इस घटना से संयंत्र, कर्मियों या पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. जेलीफिश केवल संयंत्र के गैर-परमाणु हिस्सों तक पहुंच पाए, जिससे कोई रेडियेशन खतरा नहीं था.

फिर से शुरू करने की तैयारी

ईडीएफ ने बताया कि संयंत्र की देखरेख टीमें सक्रिय हो गई हैं और बिजली उत्पादन इकाइयों को सुरक्षित रूप से पुनः शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. ग्रेवलाइन्स संयंत्र उत्तरी सागर के एक चैनल से कूलिंग जल प्राप्त करता है, जहां जेलीफिश की कई प्रजातियां पाई जाती हैं. फिलहाल, संयंत्र संचालक जेलीफिश की सटीक प्रजाति के बारे में जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं.

परमाणु ऊर्जा और जेलीफिश का पुराना संघर्ष

समुद्री जीवों के कूलिंग सिस्टम में फंसने और पाइपों को अवरुद्ध करने की समस्या केवल इस संयंत्र तक सीमित नहीं है. जेलीफिश का बिजली संयंत्रों में कामकाज में बाधा डालने का लंबा इतिहास रहा है. ग्रेवलाइन्स परमाणु संयंत्र फ्रांस के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक है जो छह इकाइयों में लगभग 5400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है. यह संयंत्र अकेले लगभग 50 लाख घरों को बिजली प्रदान करने में सक्षम है, फ्रांस की कुल बिजली का करीब 70 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है.