वोटिंग के दौरान BNP ने खोल दिए भारत के रिश्तों पर अपने पत्ते, खालिदा जिया का बेटा जीता तो क्या होंगे इंडिया से नए समीकरण?

India-Bangladesh relations: बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच चुनावी बयानबाज़ी ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने ढाका से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है. BNP के चुनाव संचालन समिति के प्रवक्ता और पार्टी प्रमुख तारिक रहमान के करीबी सहयोगी महदी अमीन ने साफ कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो भारत के साथ “काम करने के बेहतरीन अवसर” मौजूद हैं. यह बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश में 12.7 करोड़ मतदाता नई सरकार चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं.

क्या भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा बदल जाएगी?

बांग्लादेश में चुनावी मुकाबला सिर्फ सत्ता की जंग नहीं रह गया है, बल्कि अब यह विदेश नीति खासकर भारत के साथ रिश्तों पर भी खुलकर आ गया है. चुनाव से पहले जमात-ए-इस्लामी ने भारत को लेकर अपना रुख जाहिर किया और वोटिंग के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने भी साफ संकेत दे दिए हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जीतते हैं, तो क्या भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा बदल जाएगी? समझते हैं पूरी बात.

BNP का बड़ा संदेश

BNP के चुनाव संचालन समिति के प्रवक्ता महदी अमीन ने The Indian Express से बातचीत में कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो भारत के साथ “मिलकर काम करने के बेहतरीन अवसर” हैं. उन्होंने कहा कि रिश्ते “आपसी भरोसे, बराबरी और पारस्परिक हितों” पर आधारित होने चाहिए. व्यापार, उद्योग, शिक्षा, संस्कृति और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात भी कही गई. यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि BNP पर पहले भारत को लेकर सख्त रुख अपनाने का आरोप लगता रहा है. ऐसे में यह एक संतुलित और कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है.

15 साल बाद ‘खुला चुनाव’ का दावा

महदी अमीन ने कहा कि इस चुनाव से लोगों को फिर से अपने वोट का अधिकार मिलने की उम्मीद है. उनका दावा है कि पिछले डेढ़ दशक से जनता सही मायने में वोट नहीं डाल पाई थी. उन्होंने कहा, “लोग उत्साह और जुनून के साथ अपने प्रतिनिधि चुनने आएंगे. हमें भरोसा है कि निष्पक्ष चुनाव में BNP सरकार बनाएगी.” BNP लंबे समय से शेख हसीना की अवामी लीग सरकार पर चुनावी धांधली और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाती रही है. अब जब अवामी लीग इस चुनाव में मैदान में नहीं है, तो मुकाबला नए राजनीतिक समीकरणों के साथ हो रहा है.

जमात-ए-इस्लामी का रुख

चुनाव से पहले जमात-ए-इस्लामी ने भी साफ किया कि वह राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगी. हालांकि पार्टी की विचारधारा को लेकर भारत में हमेशा चिंता जताई जाती रही है. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जमात का रुख ज्यादा वैचारिक और धार्मिक आधार पर केंद्रित माना जाता है, जबकि BNP खुद को ज्यादा राष्ट्रवादी और व्यवहारिक विकल्प के तौर पर पेश कर रही है.

अगर तारिक रहमान जीतते हैं तो?

तारिक रहमान, जो BNP के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, हाल ही में ब्रिटेन से लौटे हैं. उनकी जीत की स्थिति में भारत के साथ संबंधों में क्या बदलाव आ सकते हैं, इसे तीन बिंदुओं में समझा जा सकता है:-

संतुलन की कोशिश: BNP शायद यह दिखाना चाहेगी कि वह न तो किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भर है और न ही टकराव चाहती है. इसलिए भारत के साथ रिश्तों में “बराबरी” की बात प्रमुख रहेगी.

व्यापार और कनेक्टिविटी पर जोर: सीमा व्यापार, बिजली, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ सकती है. दोनों देशों के बीच पहले से कई परियोजनाएं चल रही हैं.

सुरक्षा और सीमा प्रबंधन: सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और कट्टरपंथ जैसे मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं. BNP को सत्ता में आने पर इन पर स्पष्ट नीति दिखानी होगी, ताकि दिल्ली को भरोसा मिल सके.

दिल्ली की रणनीति क्या होगी?

बांग्लादेश से भारत की प्राथमिकता हमेशा स्थिर और दोस्ताना रही है. पिछले वर्षों में अवामी लीग सरकार के साथ दिल्ली के रिश्ते मजबूत रहे. अगर BNP सत्ता में आती है, तो शुरुआती दौर में दोनों देशों के बीच भरोसा बनाने की कवायद तेज हो सकती है. हालांकि, यह भी साफ है कि भू-राजनीतिक समीकरण, चीन की मौजूदगी, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक हित, इन रिश्तों को प्रभावित करते रहेंगे.

चुनावी बयान या नई शुरुआत?

सवाल यही है कि क्या ये बयान सिर्फ चुनावी रणनीति हैं या वाकई नई विदेश नीति की झलक? फिलहाल तो BNP ने यह संकेत दे दिया है कि वह भारत के साथ टकराव की जगह सहयोग की भाषा बोलना चाहती है. अब फैसला बांग्लादेश की जनता के हाथ में है. अगर तारिक रहमान जीतते हैं, तो दिल्ली और ढाका के बीच रिश्तों का नया अध्याय शुरू हो सकता है. लेकिन वह कैसा होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा.