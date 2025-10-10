Advertisement
समुद्री गहराई का सबसे बड़ा शिकारी! अटलांटिक में वैज्ञानिक भी हैरान, कैमरे में कैद हुआ 750 किलो वजन का विशाल 'दानव'

Contender shark: रहस्यों से भरी दुनिया में अटलांटिक महासागर भी अपने आप में रहस्यों का बड़ा भंडार है. इसकी गहराई में न जाने कितने राज छिपे हुए हैं और न जाने कितने रहस्यों के बारे में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं. ऐसे में यहां एक विशालकाय ग्रेट व्हाइट शार्क दिखी, जिसने सबको हैरान कर दिया है. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:13 PM IST
समुद्री गहराई का सबसे बड़ा शिकारी! अटलांटिक में वैज्ञानिक भी हैरान, कैमरे में कैद हुआ 750 किलो वजन का विशाल 'दानव'

Great White Shark in Atlantic Ocean: अटलांटिक महासागर की गहराइयां अक्सर ऐसे रहस्यों को उजागर करती हैं, जो प्रकृति की विशालता का एहसास कराते हैं. हाल ही में अटलांटिक महासागर की सतह पर एक बार फिर एक विशालकाय जीव देखा गया है, जिसने समुद्री विज्ञान जगत में एक अलग उत्साह पैदा कर दिया है. समुद्री जीवों पर रिसर्च करने वाली संस्था ओसीएआरसीएच (OCEARCH) ने एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क का पता लगाया है, जो अपने आकार और लंबी यात्रा के कारण चर्चाओं में है. वहीं इसका वजन भी लोगों को काफी हैरानी में डाल रहा है. 

विशालकाय शार्क की लंबाई
यह ग्रेट व्हाइट शार्क एक परिपक्व नर है, जिसे शोधकर्ताओं ने 'कंटेंडर' (Contender) नाम दिया है. ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, इस शार्क की लंबाई लगभग 13 फीट 9 इंच (करीब 4.2 मीटर) है और इसका अनुमानित वजन 1,653 पाउंड (करीब 750 किलोग्राम) है. यह इसे अटलांटिक में देखी गई सबसे बड़ी शार्क में से एक बनाता है.

कहां हुई स्पॉटिंग?
इस शार्क को हाल ही में न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के पास सेंट लॉरेंस की उत्तरी खाड़ी में देखा गया है. इससे पहले, इसे पहली बार जनवरी में फ्लोरिडा-जॉर्जिया तट से लगभग 72 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट ट्रैकर के ज़रिए ट्रैक किया गया था.

1400 किलोमीटर का सफर
ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि 'कंटेंडर' ने मैसाचुसेट्स के केप कॉड से सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक की दूरी महज़ 73 दिनों में पूरी की है. इस दौरान उसने लगभग 1,400 किलोमीटर (870 मील) से अधिक का समुद्री सफर तय किया. इसका मतलब है कि यह शार्क औसतन हर दिन लगभग 19 किलोमीटर की यात्रा कर रही थी, जो इसकी शारीरिक क्षमता और सक्रियता को दर्शाता है.

समुद्री शोध के लिए महत्व
ओसीएआरसीएच के सह-संस्थापक क्रिस फिशर ने इस विशाल शार्क की ट्रैकिंग पर खुशी व्यक्त की है. 'कंटेंडर' जैसे बड़े परिपक्व नर शार्क का सफल ट्रैकिंग समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में महत्वपूर्ण है. यह ट्रैकिंग शोधकर्ताओं को ग्रेट व्हाइट शार्क के प्रजनन पैटर्न, प्रवास मार्गों और भोजन की आदतों के बारे में जरूरी जानकारी देती है. इस तरह का डेटा इन दुर्जेय जीवों के संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है. 'कंटेंडर' की यह अविश्वसनीय यात्रा एक बार फिर साबित करती है कि अटलांटिक महासागर की गहराई में अभी भी कितने अद्भुत और विशालकाय समुद्री जीव मौजूद हैं.

