बोट में छिपकर यूरोप पहुंच रहे थे प्रवासी, अचानक पलटी नाव; 3 लोगों की मौत

World News In Hindi: ग्रीस में एक भीषण हादसा देखने को मिला है. यहां के गावदोस द्वीप के पास एक प्रवासी मनाव पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है. हादसे में 56 लोगों को बचा लिया गया है. घटना की जानकारी ग्रीस के पब्लिक ब्रॉडकास्टर की ओर से दी गई है. यूनानी तटरक्षक बल के मुताबिक खराब मौसम के बीच लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है.

नाव से पलटे लोग

न्यूज एजेंसी 'सिन्हुआ' ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर ERT के हवाले से बताया कि जीवित बचे लोगों से यह नहीं पता चल पा रहा है कि नाव में कुल कितने लोग सवार थे. यूरोपीय सीमा और तट रक्षक एजेंसी (फ्रोंटेक्स) इस अभियान में यूनानी अधिकारियों की मदद कर रही है. अब तक मृतकों और बचे हुए लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हो सकी है. गावदोस द्वीप, क्रेते द्वीप के दक्षिण में स्थित है और यह वह मार्ग है जिसका इस्तेमाल अक्सर उत्तर अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले प्रवासी करते हैं.

ये भी पढ़ें- भूटान में आज पीएम मोदा का दूसरा दिन, चौथे राजा से की मुलाकात, थिंपू में इस समारोह का किया उद्घाटन

Add Zee News as a Preferred Source

यूरोप पहुंचने की कोशिश में डूबे लोग

बता दें कि गावदोस द्वीप साल 2015 से यूनान यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों का प्रमुख रास्ता रहा है, जब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने मुख्य रूप से तुर्की से इसकी सीमाओं को पार किया था. पिछले कुछ सालों में सैकड़ों लोग भूमध्य सागर में यूरोप पहुंचने की कोशिश में डूबकर जान गंवा चुके हैं. मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार अपील की है कि समुद्री बचाव को और मजबूत किया जाए और प्रवास के लिए सुरक्षित रास्ते बनाए जाएं.

ये भी पढ़ें- जेन जी प्रोटेस्ट के बाद आज पहली बार मीटिंग करेंगे भारत-नेपाल, किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

पहले भी हुई थी घटना

इस हादसे से एक दिन पहले यूनान के लेसवोस द्वीप के पास एक और प्रवासी नाव डूब गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और सा लोगों को बचाया गया. तटरक्षक बल ने बताया कि तेज हवाओं के कारण राहत अभियान में कठिनाई आ रही है. अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि नाव में कितने लोग सवार थे, क्योंकि बचे हुए सभी लोग सूडान के नागरिक हैं और वे अंग्रेजी नहीं बोल पाते, जिससे बातचीत में दिक्कत हो रही है. ( इनपुट- आईएएनएस)