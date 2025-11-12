Advertisement
trendingNow12998722
Hindi Newsदुनिया

बोट में छिपकर यूरोप पहुंच रहे थे प्रवासी, अचानक पलटी नाव; 3 लोगों की मौत

Greece Migrant Boat Capsize:  ग्रीस में एक प्रवासी बोट पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई. हादसे को लेकर लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बोट में छिपकर यूरोप पहुंच रहे थे प्रवासी, अचानक पलटी नाव; 3 लोगों की मौत

World News In Hindi: ग्रीस में एक भीषण हादसा देखने को मिला है. यहां के गावदोस द्वीप के पास एक प्रवासी मनाव पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है. हादसे में 56 लोगों को बचा लिया गया है. घटना की जानकारी ग्रीस के पब्लिक ब्रॉडकास्टर की ओर से दी गई है.  यूनानी तटरक्षक बल के मुताबिक खराब मौसम के बीच लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है.  

नाव से पलटे लोग 

न्यूज एजेंसी 'सिन्हुआ' ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर ERT के हवाले से बताया कि जीवित बचे लोगों से यह नहीं पता चल पा रहा है कि नाव में कुल कितने लोग सवार थे. यूरोपीय सीमा और तट रक्षक एजेंसी (फ्रोंटेक्स) इस अभियान में यूनानी अधिकारियों की मदद कर रही है. अब तक मृतकों और बचे हुए लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हो सकी है. गावदोस द्वीप, क्रेते द्वीप के दक्षिण में स्थित है और यह वह मार्ग है जिसका इस्तेमाल अक्सर उत्तर अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले प्रवासी करते हैं. 

ये भी पढ़ें- भूटान में आज पीएम मोदा का दूसरा दिन, चौथे राजा से की मुलाकात, थिंपू में इस समारोह का किया उद्घाटन  

Add Zee News as a Preferred Source

 

यूरोप पहुंचने की कोशिश में डूबे लोग 

बता दें कि गावदोस द्वीप साल 2015 से यूनान यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों का प्रमुख रास्ता रहा है, जब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने मुख्य रूप से तुर्की से इसकी सीमाओं को पार किया था. पिछले कुछ सालों में सैकड़ों लोग भूमध्य सागर में यूरोप पहुंचने की कोशिश में डूबकर जान गंवा चुके हैं. मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार अपील की है कि समुद्री बचाव को और मजबूत किया जाए और प्रवास के लिए सुरक्षित रास्ते बनाए जाएं. 

ये भी पढ़ें- जेन जी प्रोटेस्ट के बाद आज पहली बार मीटिंग करेंगे भारत-नेपाल, किन मुद्दों पर होगी चर्चा?   

 

पहले भी हुई थी घटना 

इस हादसे से एक दिन पहले यूनान के लेसवोस द्वीप के पास एक और प्रवासी नाव डूब गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और सा लोगों को बचाया गया. तटरक्षक बल ने बताया कि तेज हवाओं के कारण राहत अभियान में कठिनाई आ रही है. अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि नाव में कितने लोग सवार थे, क्योंकि बचे हुए सभी लोग सूडान के नागरिक हैं और वे अंग्रेजी नहीं बोल पाते, जिससे बातचीत में दिक्कत हो रही है. ( इनपुट- आईएएनएस)  

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
Ahmedabad Air India crash
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण
Delhi Blast LIVE Updates: दीवाली या अगले 26 जनवरी पर तबाही मचाने की थी प्लानिंग, दिल्‍ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दीवाली या अगले 26 जनवरी पर तबाही मचाने की थी प्लानिंग, दिल्‍ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, जानें पल-पल की अपडेट
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान