उल्कापिंड, सैटेलाइट या कुछ और.... आखिर रूस में वो हरे का दहकता गोला क्या था? सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

चू्ंकि ये ओरियनिड उल्का वर्षा और टौरिड उल्का वर्ष का समय चल रहा है इसलिए ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये एक उल्का पिंड हो सकता है क्योंकि उल्का पिंड जब पृथ्वी के सौर मंडल में प्रवेश करते हैं तो वो टूटने लगते हैं और उसके पीछे भी ठीक वैसा ही निशान रह जाता है जैसा कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 04:59 PM IST
सोमवार की सुबह तड़के में रूस की राजधानी मॉस्को में आसमान में एक ऐसी चीज नजर आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि आखिर ये है क्या? दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हरे रंग के एक तेज प्रकाश के साथ एक गोला आसमान में निकलता हुआ दिखाई दिया है. रूस के लोगों में इसको लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आखिर ये क्या था? 

वहीं सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहस छिड़ गई है. कोई इसे उल्का पिंड बता रहा है तो कोई इसे सैटेलाइट बता रहा है. अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि ये रूस के लिए अच्छा है या बुरा. रूस अधिकारियों ने भी इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है. चू्ंकि ये ओरियनिड उल्का वर्षा और टौरिड उल्का वर्ष का समय चल रहा है इसलिए ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये एक उल्का पिंड हो सकता है क्योंकि उल्का पिंड जब पृथ्वी के सौर मंडल में प्रवेश करते हैं तो वो टूटने लगते हैं और उसके पीछे भी ठीक वैसा ही निशान रह जाता है जैसा कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है. 

अंतरिक्ष से निकला हुआ मलबा!
वहीं कुछ रूसी मीडिया रिपोर्ट्स इस गोले को लेकर ये दावा कर रही हैं कि यह आग का ये गोला अंतरिक्ष से निकला हुआ मलबा था. हालांकि अभी तक किसी भी तरह की ध्वनि विस्फोट या गिरे हुए मलबे की कोई खबर नहीं आई है. हरा पदार्थ लंबे समय तक अत्यंत चमकीला रहता है और एक बिंदु पर किसी प्रकार के विस्फोट से गुजरता प्रतीत होता है. यह गतिविधि संकेत देती है कि यह संभवतः अंतरिक्ष मलबा था जो पुनः प्रवेश के दौरान जल गया. विशेषज्ञों का कहना है कि एक उल्का बहुत तेज गति से चलता है. फिलहाल अभी प्रतीक्षा की जा रही है कि इस पर और क्या अपडेट्स आते हैं.

रूस का दावा रात में 193 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में नष्ट किया
उसी रात, रूसी अधिकारियों ने बताया कि उनकी वायु रक्षा प्रणालियों ने 193 यूक्रेनी ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक लिया, जिनमें से अधिकांश मॉस्को के पास देखे गए, जहां 34 ड्रोन को गिराया गया. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यनिन ने कहा कि कोई जमीनी क्षति नहीं हुई, हालांकि दो प्रमुख मॉस्को हवाई अड्डों, दोमोडेडोवो और झुकोवस्की, को बंद करना पड़ा.

सोशल मीडिया पर छिड़ी अलग बहस
इस बीच, कुछ नेटिज़न्स को लगता था कि यह एक एआई-जनरेटेड वीडियो था. एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'यह वीडियो नकली क्यों लगता है? शुरू से ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने 'एक्शन' चिल्लाया और फिर गेंद चलने लगी. देखिए कैसे शुरुआती निशान वहीं रहता है जहां से शुरू हुआ.' दूसरों ने इसे यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रूस का मज़ाक उड़ाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया. एक ने लिखा, 'थॉर रूस में उतरा...' और दूसरे ने कहा, 'कीव का भूत.'

अक्टूबर-नवंबर में होती है उल्का वर्षा
ओरियनिड्स एक वार्षिक घटना है और तब होती है जब पृथ्वी हैली धूमकेतु द्वारा छोड़े गए मलबे के निशान से गुजरती है। ये अक्टूबर-नवंबर के महीनों में सक्रिय हो जाते हैं और इस साल 2 अक्टूबर के आसपास शुरू हुए और 7 नवंबर तक चलने की उम्मीद है. ओरियनिड्स का चरम 20-21 अक्टूबर को था. इस बीच, दक्षिणी टौरिड्स गर्मियों के अंत और सर्दियों की शुरुआत से नवंबर के अंत तक सक्रिय रहते हैं. इस साल वे 20 सितंबर से शुरू हुए और 20 नवंबर तक सक्रिय रहने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव के बीच 'पिस' रहे ये लोग, बॉर्डर पर फंसे 5 हजार ट्रक

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

