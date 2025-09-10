लड़कियों को जबरन दिए गर्भनिरोधक, 4 हजार से ज्यादा को लगाए IUD... डेनमार्क के काले इतिहास का पर्दाफाश, अब माफी मांग रही ये सरकार
Women Forcibly Given Contraceptives in Denmark: डेनमार्क में स्वास्थ्य अधिकारियों ने ग्रीनलैंड की 350 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं और किशोरियों को बिना उनकी सहमति या अनमुति के गर्भनिरोधक उपाय दिए.   

 

Sep 10, 2025
World News In Hindi: डेनमार्क में मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 1960 के दशक से लेकर साल 1991 तक डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारियों ने ग्रीनलैंड की 350 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं और किशोरियों को उनकी सहमति के बिना गर्भनिरोधक उपाय दिए. उस दौरान इनमें से कई लड़कियां 12 साल या उससे भी कम उम्र की थीं. इन महिलाओं इन्ट्रायूटेरिन डिवाइस (IUD) लगाए गए या हार्मोनल इंजेक्शन दिए गए.  

जबरदस्ती दिए गर्भनिरोधक उपाय 
एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि ज्यादातर लोगों को इस प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं दी गई औन न ही उनसे कोई सहमति ली गई. पीड़ितों ने इस अनुभव को बेहद दर्दनाक बताया, जिससे उन्हें शारीरिक समस्याएं जैसे इनफेक्शन, ब्लीडिंग और मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ा. बता दें कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क की सरकार ने पिछले महीने अगस्त 2025 में इस ऐतिहासिक अन्याय के लिए आधिकारिक रूप से माफी मांगी है. वहीं ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में 24 सितंबर 2025 को एक औपचारिक माफी समारोह आयोजित किया जाएगा.   

ये भी पढ़ें- फ्रांस में 1 साल में चौथे प्रधानमंत्री की घोषणा, मैंक्रों ने इस युवा को बनाया पीएम

जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए उठाया कदम 
बता दें कि यह जबरन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोग्राम डेनमार्क की उस पॉलिसी का हिस्सा था, जिसका मकसद ग्रीनलैंड की बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करना था. उस समय बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन स्तर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी. डेनमार्क के अधिकारियों के मुताबिक उस दौर में लगभग 4,500 महिलाओं को IUD लगाए गए थे, जो ग्रीनलैंड की प्रजनन आयु वाली महिलाओं का लगभग आधा हिस्सा था.  

ये भी पढ़ें- डायमंड ब्रेसलेट, लग्जरी बैग और ब्रांडेड कपड़े.... अमेरिका की धरती पर चोरी करती पकड़ी गई भारतीय मूल की महिला 

डेनमार्क सरकार के खिलाफ मुकदमा 
इस रिपोर्ट के बाद लगभग 150 महिलाओं ने डेनमार्क की सरकार के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन का मुकदमा दायर किया है, जिसकी सुनवाई अभी जारी है. यह मामला केवल गर्भनिरोध तक ही सीमित नहीं था. डेनमार्क की सरकार ने ग्रीनलैंड के बच्चों को उनके माता-पिता से अलग कर डेनिश पालक परिवारों को सौंपा. इसके जरिए उन्होंने एक विवादित पेरेंटिंग कम्पिटेंसी टेस्ट के जरिए कई परिवारों को तोड़ा.   

FAQ 

यह जबरन गर्भनिरोध कब और क्यों हुआ? 
1960 से 1991 के बीच जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की महिलाओं को बिना सहमति गर्भनिरोधक दिए. 

कितनी महिलाएं प्रभावित हुईं? 
 रिपोर्ट के मुताबिक 354 महिलाओं ने इसको लेकर गवाही दी है, लेकिन अनुमान है कि 4,500 से अधिक महिलाएं इससे प्रभावित हुईं. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

World News

Trending news

