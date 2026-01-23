Advertisement
trendingNow13083444
Hindi Newsदुनियासंप्रभुता से कोई समझौता नहीं, आर्कटिक में NATO की मौजूदगी जरूरी... ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क की PM मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप को दी चेतावनी

'संप्रभुता से कोई समझौता नहीं, आर्कटिक में NATO की मौजूदगी जरूरी...' ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क की PM मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप को दी चेतावनी

Greenland: डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि डेनमार्क की संप्रभुता किसी भी हालत में समझौते का विषय नहीं हो सकती और आर्कटिक क्षेत्र, खासकर ग्रीनलैंड के आसपास, नाटो की स्थायी मौजूदगी जरूरी है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

US-Denmark Relations: डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ब्रुसेल्स में एक इमरजेंसी यूरोपियन काउंसिल शिखर सम्मेलन से पहले कहा कि डेनमार्क की संप्रभुता किसी भी परिस्थिति में चर्चा या समझौते के अधीन नहीं हो सकती. उन्होंने आर्कटिक क्षेत्र, विशेषकर ग्रीनलैंड के आसपास के इलाके में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (NATO) की स्थायी मौजूदगी बढ़ाने पर जोर दिया. फ्रेडरिक्सन ने कहा कि हमें आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की स्थायी मौजूदगी की आवश्यकता है. डेनमार्क की संप्रभुता रेड लाइन है और इसकी स्थिति पर किसी भी तरह की बातचीत या बदलाव असंभव है.

ये भी पढ़ें: ईरान की ओर बढ़ रहा US का सबसे खतरनाक एयरक्राप्ट कैरियर! किसी भी वक्त ट्रंप दे सकते हैं हमला का आदेश

 प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य साझेदारों के साथ सहयोग आपसी सम्मान और बिना किसी धमकी के आधारित होना चाहिए. फ्रेडरिक्सन ने जोर देकर कहा कि जब यूरोप एकजुट होता है और हम अपनी स्थिति के प्रति स्पष्ट और मजबूत रहते हैं, तभी परिणाम दिखाई देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: अमेरिका ने WHO से क्यों तोड़ा नाता? जिनेवा मुख्यालय से हटाया अपना झंडा

ट्रंप ने यूरोपीय देशों को टैरिफ को लेकर दी थी धमकी 

बता दें, पीएम मेटे का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर टैरिफ की धमकियों के मद्देनजर आया. यूरोपियन काउंसिल ने गुरुवार को ब्रुसेल्स में इमरजेंसी शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी. हालांकि, बुधवार को ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर घोषणा की कि आठ यूरोपीय देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को रोक दिया गया है. उन्होंने कहा कि नाटो महासचिव मार्क रुटे के साथ बातचीत से ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र के भविष्य के सौदे के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

GreenlandNATOMette FrederiksenDonald Trump

Trending news

अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
priyanka chaturvedi
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
india rain news
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
Subhash chandra bose
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
Asaduddin Owaisi
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
Cyber crime
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
Indian Army
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
Census 2027
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
Bombay High Court
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार