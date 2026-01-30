Advertisement
trendingNow13091381
Hindi NewsदुनियाGreenland: ट्रंप की धमकियों के बीच चर्चाओं में आया नानूक बैंड, दे रहा शांति का संदेश, कब हुई थी शुरुआत?

Greenland: ट्रंप की धमकियों के बीच चर्चाओं में आया 'नानूक' बैंड, दे रहा शांति का संदेश, कब हुई थी शुरुआत?

Nanook Band: ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं. इसी बीच ग्रीनलैंड का नानूक बैंड चर्चाओं में आ गया है. ये बैंड शांति का संदेश दे रहा है.

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 30, 2026, 11:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Greenland: ट्रंप की धमकियों के बीच चर्चाओं में आया 'नानूक' बैंड, दे रहा शांति का संदेश, कब हुई थी शुरुआत?

Donald Trump: वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बनाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की निगाहें इन दिनों ग्रीनलैंड पर टिक गई है. ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की धमकी दे रहे हैं और यूरोपीय देशों पर दबाव भी बना रहे हैं. फ्रांस और अमेरिका में भी ग्रीनलैंड को लेकर तनातनी छिड़ी है. ट्रंप के दबाव के बीच ग्रीनलैंड का सबसे चर्चित 'नानूक' बैंड ने दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींचा है. नानूक बैंड शांति का संदेश दे रहा है. 

शांति का दे रहा संदेश
यह बैंड पूरी तरह से ग्रीनलैंडिक भाषा में गाता है. इससे जुड़े लोगों का कहना है कि धमकियों के बीच यहां के लोग डरे हुए हैं, वो काफी ज्यादा तनाव में हैं, उन्हें शांत कराने के लिए वो लोग बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

कब हुई थी शुरुआत?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में भाइयों क्रिश्चियन और फ्रेडरिक एल्सनर ने इसे शुरू किया था. यह बैंड न सिर्फ अपने अनोखे साउंड के लिए बल्कि ग्रीनलैंड की भाषा के प्रति अपने पक्के कमिटमेंट के लिए भी मशहूर है. कमर्शियल सफलता के लिए यूरोपियन रिकॉर्ड लेबल्स की तरफ से इंग्लिश में बदलने के काफी दबाव के बावजूद, नानूक अपनी मातृभाषा के प्रति वफादार रहा है, यह मानते हुए कि उनका म्यूजिक उनके दिल और कल्चरल जड़ों के जरिए सबसे अच्छे से जाहिर होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मजबूत आवाज बना बैंड
हाल ही में, यह बैंड U.S. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के विवादित प्रस्ताव के खिलाफ एक मजबूत कल्चरल आवाज के तौर पर उभरा है और अपने प्लेटफॅार्म का इस्तेमाल आजादी और नेशनल एकता की वकालत करने के लिए किया है. बैंड की म्यूजिकल यात्रा ग्रीनलैंड के ऊबड़-खाबड़ और बिना सड़क वाले इलाके से बहुत प्रभावित है, जहां यात्रा अक्सर डॉग स्लेज या हेलीकॉप्टर पर निर्भर करती है. 

लेटेस्ट अकूस्टिक एल्बम किया शामिल
क्रिश्चियन एल्सनर बताते हैं कि टूर के दौरान उन्हें हफ्तों तक एवलांच में फंसे रहने जैसी जानलेवा स्थितियों का सामना करना पड़ा लेकिन बड़े बर्फ के मैदान और नॉर्डिक लैंडस्केप की उदास सुंदरता उनकी मुख्य प्रेरणा बनी हुई है. प्रेसिडेंट ट्रंप की ग्रीनलैंड को एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर हासिल करने की इच्छा से पैदा हुए जियोपॉलिटिकल टेंशन ने बैंड को इंटरनेशनल लाइमलाइट में ला दिया. इन बाहरी खतरों के जवाब में, नानूक ने मौजूदा पॉलिटिकल चिंता को अपने लेटेस्ट अकूस्टिक एल्बम में शामिल किया, जिसका मकसद डरी हुई आबादी को शांत करना और यह मैसेज देना था कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और बिकाऊ नहीं है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Greenland news

Trending news

जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
Jammu & Kashmir
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा रहा
Mahatma Gandhi Assasination
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा रहा
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
DSP Rashmi Ranjan Das Red Hair
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
P T Usha
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
Kumbh Melam
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
ajit pawar plane crash
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
mumbai airport
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
shashi tharoor news
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
Mehtab Hussain
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय