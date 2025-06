Greta Thunberg: इजरायल की कैद से छूट कर ग्रेटा थनबर्ग देखें किस हाल में पहुंचीं फ्रांस, नेतन्याहू पर की इल्जामों की बौछार

स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को इजरायल ने हिरासत में लेने के कुछ घंटे बाद रिहा कर दिया. इजरायली विदेश मंत्रालय ने ग्रेटा की दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि थनबर्ग को फ्रांस रवाना कर दिया गया है. एक दिन पहले ही ग्रेटा को गाजा में रहने वालों के खाने-पीने का सामान लेकर जा रहे जहाज में सवार होने पर इजरायली फोर्स ने हिरासत में ले लिया था. उनके साथ 11 और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थे. इजराइल ने अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए जहाज में सवार लोगों को हिरासत में लिया था.

फ्रांस पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में ग्रेटा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उन पर हमला हुआ है. इजराइल ने उन्हें किडनैप कर लिया था. इससे पहले इजरायल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि 22 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग को स्वीडन (फ्रांस के रास्ते) के लिए इजरायल से रवाना कर दिया गया है. थनबर्ग और दूसरे कार्यकर्ताओं को बेन गुरियन हवाई अड्डे से उन्हें रवाना किया गया. जो तस्वीरें जारी की गई हैं, उनमें ग्रेटा विमान के पिछले हिस्से में बैठी हुई दिख रही हैं. उनकी सीट एक पटरे जैसी थी जिसमें पुश बैक यानी पीछे की ओर झुकने की सुविधा नहीं थी.

Greta Thunberg claims she was “illegally attacked” and “kidnapped by Israel” after IDF soldiers greeted her with a SANDWICH and put her on a flight to France.

“We were illegally attacked and kidnapped by Israel and taken against our will to Israel where we were detained.” pic.twitter.com/rus28pNDGi

