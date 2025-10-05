Advertisement
Greta Thunbrg: बालों से घसीटा, कमरे में धकेला...किसान प्रदर्शन पर कमेंट करने वाली 22 साल की इस लड़की को इजरायली झंडा चूमने पर किया मजबूर

Greta Thunberg: एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग गाजा में मदद पहुंचाने गई थीं, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ग्रेटा के साथ दुर्व्यवहार किया गया.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 05, 2025, 10:16 AM IST
Israel-Gaza War: स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग एक बार फिर समुंदर के जरिए गाजा में घुस रही थीं, जिसके बाद उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया. उनके साथ गए कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिरासत के दौरान ग्रेटा के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसमें उन्हें इजरायली झंडा पहनने के लिए मजबूर करना भी शामिल था. ग्रेटा के साथ मौजूद एक्टिविस्ट हजवानी हेल्मी और अमेरिकी नागरिक विंडफील्ड बीवर ने रॉयटर्स को बताया कि उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग के साथ दुर्व्यवहार होते देखा.  

ग्रेटा को बालों से घसीटा 

कार्यकर्ताओं के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग को धक्का देकर इजरायली झंडा पहनने के लिए मजबूर किया गया. एक अन्य कार्यकर्ता एर्सिनसेलिक के मुताबिक ग्रेटा को उनके बालों से घसीटा गया और उनके साथ मारपीट की गई. उन्होंने कहा,' उन्होंने हमारी आंखों के सामने ग्रेटा को उसके बालों से घसीटा, उसे पीटा और उसे इजरायली झंडा चूमने के लिए मजबूर किया. उन्होंने दूसरों के लिए चेतावनी के तौर पर उसके साथ हर संभव व्यवहार किया.'  

तुर्की भेजे गए कार्यकर्ता 

बता दें कि गाजा में सहायता पहुंचाने की कोशिश में शामिल होने के आरोप में इजरायल की ओर से हिरासत में लिए गए लगभग 137 कार्यकर्ता शनिवार 4 अक्टूबर 2025 को निर्वासित होने के बाद तुर्की पहुंचे. तुर्की विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतरे कार्यकर्ताओं में 36 तुर्की नागरिक शामिल थे. इसके अलावा इनमें अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, मोरक्को, इटली, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मॉरिटानिया, स्विट्जरलैंड, ट्यूनीशिया और जॉर्डन के नागरिक भी शामिल थे.  

इजरायल का बयान

एक्टिविस्ट हजवानी हेल्मी और विंडफील्ड बीवर ने कहा कि ग्रेटा को धक्का दिया गया. 28 साल के हेल्मी ने कहा,' यह एक त्रासदी थी. उन्होंने हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया.' उन्होंने बताया कि बंदियों को न तो साफ खाना दिया गया और न ही पानी. उनकी दवाइयां और सामान भी जब्त कर लिया गया. 43 साल के एक्टिविस्ट विंडफील्ड बीवर ने बताया कि ग्रेटा को एक कमरे में धकेला गया. इजरायल ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सभी बंदियों को पानी, भोजन और शौचालय की सुविधा दी गई. इजरायली विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक कार्यकर्ताओं के सभी कानूनी अधिकारों का पूरा सम्मान किया गया. 

FAQ   

ग्रेटा थनबर्ग को क्यों गिरफ्तार किया गया? 

ग्रेटा थनबर्ग को गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश में शामिल होने के आरोप में इजरायल ने गिरफ्तार किया. 

इजरायल ने क्या प्रतिक्रिया दी? 

इजरायल ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सभी बंदियों को पानी, भोजन और शौचालय की सुविधा दी गई और उनके सभी कानूनी अधिकारों का पूरा सम्मान किया गया. 

