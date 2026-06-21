बगदाद: मिडिल-ईस्ट पिछले कई वर्षों से संघर्ष, अस्थिरता और युद्ध की चुनौतियों से जूझ रहा है हाल के ईरान-इजरायल संघर्ष और क्षेत्रीय तनाव ने इराक को भी प्रभावित किया मिसाइलों की आवाज, ड्रोन हमलों का डर, आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच इराक के लोगों ने एक ऐसा रास्ता तलाश लिया है, जो उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्रदान कर रहा हैयह रास्ता है भारत की प्राचीन योग परंपरा का
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बगदाद से सामने आई तस्वीरें बताती हैं कि योग अब इराक में केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं, बल्कि एक सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन का रूप ले चुका है.
ईरान-इजरायल संघर्ष के प्रभाव से इराक भी अछूता नहीं रहा. क्षेत्रीय तनाव के कारण लोगों के भीतर डर, चिंता और अनिश्चितता का माहौल बना रहा. ईरान के इजरायल और अमेरिका के साथ युद्ध की वजह से पड़ोसी देश इराक में 200 से ज्यादा मौतें हुईं, 1,500 से ज्यादा लोग घायल हुए, तेल उत्पादन में 15-20% गिरावट आई, और 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए. लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में बड़ी संख्या में इराकी नागरिक योग की ओर आकर्षित हुए.
आज बगदाद के पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और खुले मैदानों में सैकड़ों लोग नियमित रूप से योग और प्राणायाम करते दिखाई देते हैं. उनके लिए योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक शांति पाने का एक प्रभावी साधन बन चुका है.
स्थानीय व्यावसायी ओसामा हमंदी बताते हैं कि युद्धकाल के तनावपूर्ण माहौल में योग ने उन्हें मानसिक रूप से केंद्रित रहने में मदद की. वहीं, दंत चिकित्सक जेनब मोहम्मद का कहना है कि योग ने उनके मानसिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता दोनों में सकारात्मक बदलाव लाया है.
इराक में योग के प्रसार के पीछे भारतीय दूतावास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. बगदाद स्थित भारतीय दूतावास पिछले कई वर्षों से योग जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है.
इराक में भारत के राजदूत सोमेन बागची के अनुसार, भारतीय दूतावास के योग प्रशिक्षक डॉ. धीरज प्रकाश जोशी ने वर्ष 2022 से लगातार योग के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. आज इराक में लगभग 5,000 लोग नियमित रूप से योग कर रहे हैं, जबकि करीब 50 लोग प्रशिक्षक स्तर तक पहुंच चुके हैं और आगे योग का प्रसार कर रहे हैं.
इराक में योग की शुरुआत आसान नहीं थी. शुरू में यह लोगों के लिए एक नया और अपरिचित विचार था. वहीं, जब लोगों ने तनाव में कमी, बेहतर नींद और मानसिक शांति का अनुभव किया, तो इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती गई.
राजदूत सोमेन बागची का कहना है कि योग गुस्से, डर और चिंता जैसी भावनाओं को कम करने में मदद करता है. यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है. यही कारण है कि इराक में योग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.
आज बड़ी संख्या में इराकी महिलाएं, युवा और बुजुर्ग नियमित योग कर रहे हैं. कई लोग प्रशिक्षक भी बन चुके हैं और अपने समुदायों में योग सिखा रहे हैं.
ऐसी ही एक प्रशिक्षक नूर यूनुस हैं. नूर बताती हैं कि योग ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया. अब वह अपने परिवार के साथ नियमित योग और प्राणायाम करती हैं तथा दूसरों को भी इसका प्रशिक्षण देती हैं. उनके अनुसार, योग मन को नियंत्रित करने और तनाव तथा चिंता को कम करने का प्रभावी माध्यम है.
योग ने केवल लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाला है, बल्कि भारत और इराक के सांस्कृतिक संबंधों को भी नई मजबूती दी है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में हजारों इराकी नागरिकों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि योग दोनों देशों के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक सेतु बन चुका है.
नूर यूनुस कहती हैं कि वह भारत की आभारी हैं, क्योंकि भारत ने दुनिया को योग जैसा महान उपहार दिया. उनके अनुसार योग ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद की है.
योग के माध्यम से अनेक इराकी नागरिक भारत की संस्कृति, परंपराओं और यहां तक कि हिंदी भाषा के प्रति भी आकर्षित हो रहे हैं. योग कक्षाओं के दौरान भारतीय संस्कृति के बारे में उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है और भारत के प्रति उनका सम्मान भी गहरा हो रहा है.
आज कई इराकी नागरिक मानते हैं कि योग ने उन्हें भारत को एक नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर दिया है. उनके लिए भारत केवल एक मित्र देश नहीं, बल्कि मानसिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत बन गया है.
युद्ध और तनाव से घिरे मध्य पूर्व में योग की यह बढ़ती लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि भारत की यह प्राचीन परंपरा सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से परे जाकर मानवता को जोड़ने की क्षमता रखती है.