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बगदाद में बढ़ रही योग की दीवानगी: युद्ध और तनाव के बीच इराकियों को मिल रहा मानसिक सुकून

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बगदाद से सामने आई तस्वीरें बताती हैं कि योग अब इराक में केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं, बल्कि एक सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन का रूप ले चुका है.

Written BySharad Awasthi
Published: Jun 21, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:05 PM IST
बगदाद में बढ़ रही योग की दीवानगी: युद्ध और तनाव के बीच इराकियों को मिल रहा मानसिक सुकून

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