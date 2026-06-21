ईरान-इजरायल संघर्ष के प्रभाव से इराक भी अछूता नहीं रहा. क्षेत्रीय तनाव के कारण लोगों के भीतर डर, चिंता और अनिश्चितता का माहौल बना रहा. ईरान के इजरायल और अमेरिका के साथ युद्ध की वजह से पड़ोसी देश इराक में 200 से ज्यादा मौतें हुईं, 1,500 से ज्यादा लोग घायल हुए, तेल उत्पादन में 15-20% गिरावट आई, और 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए. लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में बड़ी संख्या में इराकी नागरिक योग की ओर आकर्षित हुए.