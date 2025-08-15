कई गिरफ्तारियां, 12 साल में बना... ये है दुनिया का सबसे महंगा गेम, कीमत के आगे हॉलीवुड की फिल्में भी फेल
कई गिरफ्तारियां, 12 साल में बना... ये है दुनिया का सबसे महंगा गेम, कीमत के आगे हॉलीवुड की फिल्में भी फेल

Most Expensive Video Game: क्या आपको पता है इतिहास का सबसे महंगा वीडियो गेम कौन सा है? जिस पर 12 साल में 1-2 अरब डॉलर खर्च हुए. रॉकस्टार गेम्स का यह ओपन-वर्ल्ड गेम फिक्शनल राज्य लियोनिडा (फ्लोरिडा आधारित) में सेट है. इस गेम में कहानी एक क्रिमिनल जोड़ी पर केंद्रित है.

 

Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:04 PM IST
World's Most Expensive Video Game: हॉलीवुड मूवी 'स्टार वॉर्स: द फोर्स अवेकन्स' अब तक की सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है, जिसे बनाने में करीब 447 मिलियन डॉलर ( 3,790 करोड़ रुपये ) खर्च हुए थे. इससे दिलचस्प बात ये है कि इस मूवी ने लागत से ज्यादा की कमाई की थी. लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक वीडियो गेम बनाने में इससे भी ज्यादा खर्च आता है, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? चौंकिए मत! ये सच है. लेकिन हम यहां सुपर मारियो या डोंकी कॉन्ग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब तक की ऐसे गेम की बात कर रहे हैं, जिसे बनाने में 12 साल और एक अरब डॉलर से ज्यादा खर्च लगे. इस सफर के दौरान कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुईं.

हम जिस गेम की बात कर रहे हैं उसका नाम GTA VI ( ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI) है, जो इतिहास का सबसे महंगा वीडियो गेम है. ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की मेन सीरीज का आठवां गेम (और कुल मिलाकर 16वां), GTA VI, अगले साल  यानी 2026 में 26 मई को रिलीज होने वाला है.इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस गेम पर 2014 से काम चल रहा है. द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म पर इसके निर्माता रॉकस्टार गेम्स ने 1-2 बिलियन अरब डॉलर यानी 8,300 करोड़ से लेकर 16,600 करोड़ रूपये के बीच खर्च किए हैं, जिससे यह इतिहास की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट बन गई है.

दुनिया के सबसे महंगे 5 वीडियो गेम 

सोचिए, यह रकम कितनी बड़ी है! एक बिलियन डॉलर का खर्च तो अवतार, एवेंजर्स और स्टार वॉर्स तीनों फिल्मों के मिलकर बने बजट ( $700 मिलियन ) यानी करीब 5,810 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. GTA VI ने अब तक का सबसे महंगे वीडियो गेम बनने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और Scopely के Monopoly Go को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी लागत करीब एक बिलियन डॉलर थी. लेकिन वह ज्यादातर मार्केटिंग पर खर्च हुई थी. इसके बाद Genshin Impact ($900 मिलियन), Call of Duty: Black Ops Cold War ($700 मिलियन) और Call of Duty: Modern Warfare ($640 मिलियन) टॉप 5 में शामिल हैं.

देरी की बड़ी वजह क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक, GTA VI पर काम Rockstar ने 2014 में GTA V के बाद शुरू किया था. शुरुआती तैयारी में ही तीन साल से ज्यादा लग गए. जबकि, असली प्रोडक्शन 2018 में शुरू हुआ था, जब Rockstar ने अपना दूसरा बड़ा गेम Red Dead Redemption 2 रिलीज कर दिया. हालांकि, अब तक गेम को लेकर कई चीजें गु्प्त रखी गई है और रिलीज डेट नहीं बताई गई. 2020 तक कोई अपडेट न मिलने पर फैंस और पत्रकारों को लगा कि यह गेम बहुत देर से आएगा. लेकिन,  फिर COVID-19 आने पर Rockstar ने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दे दी, जिससे काम और धीमा हो गया. जबकि इस गेम की रिलीज डेट पहली बार 2025 में दी गई थी, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि गेम वक्त पर नहीं आएगा और इसकी बड़ी वजह थी, लीक्स.

वीडियो गेम इतिहास के सबसे बड़े लीक्स: जब हैकर ने 90 वीडियो हैक किए

2022 में GTA VI का पहला बड़ा लीक हुआ.'Teapotuberhacker' नाम के हैकर ने 90 वीडियो पोस्ट कर दिए, जिनमें 50 मिनट का अधूरा गेमप्ले भी था. यह वीडियो गेम इतिहास के सबसे बड़े लीक्स में से एक माना गया और बाद में हैकर गिरफ्तार कर लिया गया. यही नहीं,  जनवरी 2025 में एक और लीक हुआ, जिसमें PS5 पर गेमप्ले दिखा, लेकिन वीडियो हटा दिया गया. आखिरकार मई 2025 में ट्रेलर आया और रिलीज डेट 26 मई 2026 तय हुई. देरी और Rockstar की चुप्पी से फैंस नाराज हुए, जिससे 'before GTA 6' नाम का मीम ट्रेंड करने लगा, जिसने गेम की उत्सुकता और बढ़ा दी.

आधुनिक पॉप कल्चर का मजाक: GTA VI के बारे में सब कुछ

GTA VI भी पहले के गेम्स की तरह एक ओपन-वर्ल्ड गेम है, जो फिक्शनल अमेरिकी राज्य Leonida (फ्लोरिडा पर आधारित) में सेट है. इसमें कई शहर हैं, लेकिन सिर्फ दो ही दो मुख्य किरदार हैं, जेसन डुवाल और लूसिया कैमिनोस. लूसिया इस सीरीज की पहली महिला मुख्य किरदार है, जिसे खिलाड़ी बदल नहीं सकते. ये पूरी कहानी एक क्रिमिनल जोड़ी पर आधारित है. पहले की तरह, इसमें भी आधुनिक पॉप कल्चर का मजाक उड़ाया गया है, खासकर सोशल मीडिया और इंफ्लुएंसर कल्चर का. 

;