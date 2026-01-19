Advertisement
trendingNow13079547
Hindi Newsदुनियामध्य अमेरिका के इस देश में गैंगवार से बिगड़े हालात, जेल में दंगों के बाद राष्ट्रपति का एक्शन; 30 दिन की इमरजेंसी का ऐलान

मध्य अमेरिका के इस देश में गैंगवार से बिगड़े हालात, जेल में दंगों के बाद राष्ट्रपति का एक्शन; 30 दिन की इमरजेंसी का ऐलान

ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेवालो ने देश में 30 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है. राष्ट्रपति ने ये फैसला जेल दंगों और बढ़ते गैंगवार के बाद लिया है. बताया जाता है कि तीन जेलों में लगातार अशांति बढ़ रही थी. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 19, 2026, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य अमेरिका के इस देश में गैंगवार से बिगड़े हालात, जेल में दंगों के बाद राष्ट्रपति का एक्शन; 30 दिन की इमरजेंसी का ऐलान

Guatemala News: मध्य अमेरिका के देश ग्वाटेमाला से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां के राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेवालो ने देश में अगले 30 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है. ये फैसला जेल दंगों और उसके बाद हुए गैंगवार की जवाबी कार्रवाई से जुड़ी हिंसा में बढ़ोतरी के बाद लिया गया है.  बताया जा रहा है कि अधिकारी तीन जेलों में अशांति से निपट रहे थे. यहां पर कैदियों ने गैंग लीडरों के लिए सुविधाओं पर लगाई गई पाबंदियों के विरोध में दर्जनों गार्ड और स्टाफ को बंधक बना लिया था. इसमें बैरियो 18 के एक ताकतवर सदस्य एल्डो डुप्पी भी शामिल है. 

स्थिति को किया गया नियंत्रित

हालांकि, पुलिस और मिलिट्री यूनिट्स के छापे के बाद सुरक्षा बलों ने जेलों पर फिर से कंट्रोल किया है. स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है. राष्ट्रपति अरेवालो की ओर से कहा गया कि सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है. बावजूद इसके जेलों पर दोबारा कंट्रोल करने के तुरंत बाद ग्वाटेमाला सिटी और उसके आसपास गैंग के सदस्यों के जवाबी हमलों में कम से कम सात पुलिस अधिकारी मारे गए और लगभग 10 और घायल हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ब्रिटिश मीडिया पर फिर बरसेंगे प्रिंस हैरी! डेली मेल के खिलाफ कोर्ट में जंग, दांव पर करोड़ों

राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन 

देश को संबोधित करते हुए ग्वेटेमाला के राष्ट्रपति अरेवालो ने कहा कि ये हत्याएं सुरक्षा बलों और आबादी को डराने के इरादे से की गईं ताकि हम गैंग और उनके आतंक के राज के खिलाफ लड़ाई छोड़ दें. लेकिन वे नाकाम होंगे. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार किसी भी धमकियों के आगे नहीं झुकेगी. उधर, अशांति के जवाब में ग्वाटेमाला सिटी में अमेरिकी दूतावास ने सप्ताहांत में अपने स्टाफ के लिए अस्थायी शेल्टर-इन-प्लेस आदेश को हटा लिया है और कुछ इलाकों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है. यहां पर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी है. 

यह भी पढ़ें: ट्रंप के सख्त इमिग्रेशन नियमों को झटका! दो भारतीय शरणार्थियों की रिहाई का कोर्ट ने दिया आदेश

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Guatemala RiotsWorld News

Trending news

हमें अपने पड़ोस में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर... आतंकवाद पर एस जयशंकर की पोलेंड को दो टूक
S Jaishankar
हमें अपने पड़ोस में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर... आतंकवाद पर एस जयशंकर की पोलेंड को दो टूक
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
Rahul Gandhi
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
Gujarat Politics
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां
Republic Day Security Alert
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
Nitin Nabeen
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
Supreme Court
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
लद्दाख में 5.7 तीव्रता के भूकंप से 'डोली' धरती, 171 KM गहराई में हुई हलचल
ladakh earthquake
लद्दाख में 5.7 तीव्रता के भूकंप से 'डोली' धरती, 171 KM गहराई में हुई हलचल
सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं... थलापथी विजय के समर्थन में उमड़ी भीड़, CBI ऑफिस के...
thalapathy vijay
सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं... थलापथी विजय के समर्थन में उमड़ी भीड़, CBI ऑफिस के...
4:20 पर आएंगे, 06:05 पर चले जाएंगे: डेढ़ घंटे के लिए भारत आ रहे UAE के राष्ट्रपति
UAE
4:20 पर आएंगे, 06:05 पर चले जाएंगे: डेढ़ घंटे के लिए भारत आ रहे UAE के राष्ट्रपति
केरल युवक आत्महत्या मामला, परिवार ने की कार्रवाई की मांग; कहा- हर हाल में न्याय मिले
Kerala Viral Video Case
केरल युवक आत्महत्या मामला, परिवार ने की कार्रवाई की मांग; कहा- हर हाल में न्याय मिले