यूरोप बसने का सपना बना खौफनाक... पुर्तगाल के लिए निकला गुजरात का परिवार लीबिया में कैसा हुआ कैद?

यूरोप में बेहतर जिंदगी बसाने का सपना हर साल हजारों भारतीय देखते हैं. नौकरी, सुरक्षा और बच्चों के भविष्य की चाह में लोग अनजाने रास्तों पर निकल पड़ते हैं. लेकिन कभी-कभी यही सपना सबसे बड़ा डर बन जाता है. गुजरात के मेहसाणा जिले से सामने आई यह खबर भी कुछ ऐसी ही है, जहां पुर्तगाल जाने निकला एक परिवार लीबिया में बंधक बना लिया गया. पति-पत्नी और उनकी तीन साल की मासूम बच्ची की यह कहानी न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि उन खतरों की याद दिलाती है, जो अवैध या जोखिम भरे माइग्रेशन के रास्तों में छिपे होते हैं.

पुर्तगाल जाने का प्लान और लीबिया में अपहरण

गुजरात के मेहसाणा जिले के बादलपुरा गांव के रहने वाले किस्मतसिंह चावड़ा, उनकी पत्नी हीनाबेन और तीन साल की बेटी देवांशी पुर्तगाल बसने के लिए निकले थे. किस्मतसिंह का भाई पहले से पुर्तगाल में रहता है, इसी वजह से परिवार ने वहां बसने की योजना बनाई. पुलिस के मुताबिक, यह परिवार एक पुर्तगाल-आधारित एजेंट की मदद से यात्रा कर रहा था. लेकिन रास्ते में उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया पहुंचते ही हालात बदल गए और परिवार को कथित तौर पर अगवा कर लिया गया.

अहमदाबाद से दुबई, फिर लीबिया तक का सफर

पुलिस के अनुसार, परिवार 29 नवंबर को अहमदाबाद से दुबई पहुंचा था. वहां से उन्हें लीबिया के बेंगाजी शहर ले जाया गया, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया. मेहसाणा के पुलिस अधीक्षक हिमांशु सोलंकी ने बताया कि इस मामले में शामिल एजेंट भारतीय नहीं हैं. अपहरणकर्ताओं ने परिवार के रिश्तेदारों से संपर्क कर 2 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की है. मामले की जानकारी जिला कलेक्टर एस.के. प्रजापति को भी दे दी गई है और प्रशासन अलर्ट मोड में है.

सरकार तक पहुंचा मामला

पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों ने 13 दिसंबर को कलेक्टर से संपर्क किया, जिसके बाद मामला राज्य सरकार और विदेश मंत्रालय तक पहुंचाया गया. स्थानीय विधायक सी.जे. चावड़ा ने भी इस मुद्दे को उठाया है. इससे पहले अक्टूबर में गांधीनगर जिले के दो गांवों से ऑस्ट्रेलिया जा रहे चार लोग ईरान में फंस गए थे, जिन्हें सरकारी हस्तक्षेप से छुड़ाया गया था. यह घटना फिर साबित करती है कि विदेश बसने की चाह में गलत एजेंटों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है.