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Hindi Newsदुनियायुद्ध को लेकर खाड़ी देशों में दो-फाड़! कोई मांग रहा शांति, तो कोई ईरान का विनाश; जंग पर क्या-क्या कह रहे ये मुस्लिम देश?

युद्ध को लेकर खाड़ी देशों में दो-फाड़! कोई मांग रहा शांति, तो कोई ईरान का विनाश; जंग पर क्या-क्या कह रहे ये मुस्लिम देश?

Iran War: ईरान युद्ध का खाड़ी देशों पर गहरा असर पड़ा है, युद्ध ने इन देशों की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है. ऐसे में खाड़ी देश दो गुट में बांट गए हैं. एक तरफ ओमान और कतर जैसे देश शांति की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सऊदी अरब, UAE और बहरीन युद्ध को आगे बढ़ाने के पक्ष में दिख रहे हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 11:27 PM IST
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युद्ध को लेकर खाड़ी देशों में दो-फाड़! कोई मांग रहा शांति, तो कोई ईरान का विनाश; जंग पर क्या-क्या कह रहे ये मुस्लिम देश?

Gulf Countries Split Over Iran War: आज ईरान युद्ध का 28वां दिन है, लेकिन युद्ध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं. युद्ध के दौरान ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत समेत कई खाड़ी देशों को निशाना बनाया है. ऐसे में युद्ध मध्य-पूर्व देशों पर संकट बन कर आई है. वहीं, सूत्रों के मुताबिक इस युद्ध ने खाड़ी देशों को दो हिस्सों में बांट दिया है. ओमान और कतर जैसे खाड़ी देश युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं UAE, सऊदी अरब और बहरीन युद्ध को और बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं. 

सीजफायर चाहने वाले खाड़ी देश

खाड़ी के कुछ देशों, जैसे ओमान और कतर ने शुरुआत से ही युद्ध में मिडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश की है. इनका तर्क है कि युद्ध लंबा खिंचा तो न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है, बल्कि तेल और गैस की ग्लोबल सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित होगी. इन देशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया है कि वे कूटनीतिक रास्ता अपनाएं और सीजफायर की दिशा में कदम बढ़ाएं.   

क्यों युद्ध बढ़ाने को तैयार हैं ये खाड़ी देश?

वहीं दूसरी तरफ, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों का रुख अलग है. हालांकि इन देशों ने शुरुआत में युद्ध का विरोध किया. लेकिन, जैसे ही ईरान ने इन देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए, तो उनकी सोच बदल गई. सूत्रों के मुताबिक इन देशों ने अमेरिका से कहा है कि ईरान के साथ कोई भी समझौता युद्ध खत्म करने से कहीं ज्यादा होना चाहिए. ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं पर रोक लगती चाहिए, वरना भविष्य में ईरान और ज्यादा खतरनाक बनकर उभरेगा. 

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खाड़ी देशों की चिंता का कारण

खाड़ी देशों की चिंता का सबसे बड़ा कारण उनकी अर्थव्यवस्था है. ईरान की हमलों ने दूबई, अबू धाबी और कुवैत जैसे शहरों की अर्थव्यवस्था को हिला दी है. ईरान ने यहां के पर्यटन, विमानन और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है. वहीं कतर की गैस सप्लाई ठप होने से दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप है. खाड़ी देशों को डर है कि अगर ईरान की मिसलाइल क्षमता को अभी पूरी तरह रोका नहीं गया, तो वे कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे.

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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