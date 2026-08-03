/ईरान पर ट्रंप की ढुलमुल रवैये से खाड़ी मुल्कों में बेचैनी, अमेरिका से मांगी अतिरिक्त सुरक्षा गारंटी; नरम रुख से इजरायल भी परेशान

एक्सपर्टों के मुताबिक, ट्रंप ने भले ही दावा किया हो कि सहयोगी देशों के आग्रह पर उन्होंने हमला टाला. लेकिन रिपोर्ट बताती हैं कि उनके असमंजस भरे रवैये ने खाड़ी मुल्कों में असंतोष पैदा कर दिया है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिका की स्पष्ट रणनीति न होने से खाड़ी देशों में असंतोष बढ़ रहा है. लंबे समय से जारी इस टकराव ने खाड़ी सहयोगियों को ईरानी हमलों के प्रति संवेदनशील बना दिया है. वे अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से एक्सट्रा एयर-डिफेंस इंटरसेप्टर देने और सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं.