/ईरान पर ट्रंप की ढुलमुल रवैये से खाड़ी मुल्कों में बेचैनी, अमेरिका से मांगी अतिरिक्त सुरक्षा गारंटी; नरम रुख से इजरायल भी परेशान

Trump Statement on US-Iran War: अमेरिका ने पिछले दिनों से एकाएक ईरान पर अपने व्यापक हमले रोक दिए हैं. अब इस घटनाक्रम पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है. ट्रंप ने कहा, 'हम ईरान पर पूरी तरह हमला करने को तैयार थे. यह एक बहुत बड़ा हमला होता. लेकिन सऊदी अरब, UAE, कतर और ईरान ने हमें ऐसा न करने को कहा. जब सहयोगी देश इसे टालने के लिए कहते हैं, तो आपको सोचना पड़ता है, देखते हैं क्या होता है.'
ट्रंप ने सहयोगी देशों के आग्रह की वजह बताते हुए कहा, 'उनके ऐसा कहने की वजह यह है कि उन्हें लगता है कि कोई डील हो सकती है. होर्मुज पर एक डील हो सकती है, फिर न्यूक्लियर मामले पर भी डील होगी. मैं इसे ईरान का डी-न्यूक्लियरइज़ेशन (परमाणु हथियार खत्म करना) कहता हूं. हम अभी रुके हुए हैं. हम जब चाहें ऐसा कर सकते हैं. ईरान ने भी हमसे ज़ोरदार तरीके से कहा.'
ईरान को फिर धमकाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'वे डील करना चाहते हैं. अब मुझे नहीं पता कि वे क्या कहते हैं क्योंकि कई बार वे मुझसे कुछ कहते हैं और फिर जाकर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं. वे नहीं चाहते कि उन पर हमला हो. उन्हें हमले की गंभीरता का अंदाजा था क्योंकि वे इसे होते हुए देख रहे थे.'
उन्होंने आगे कहा, 'अब हम बातचीत के ज़रिए उनसे बात कर रहे हैं. यह कल दोपहर शुरू होगी. मैं ऐसा करना पसंद करूंगा. इससे बहुत सारी जानें बचेंगी. बहुत सारी बेकार की ताकत का इस्तेमाल बचेगा. इसे दोबारा बनाने में बहुत साल लग जाते हैं. सच कहूं तो, सऊदी अरब भी नहीं चाहता था कि ऐसा हमला हो.'
एक्सपर्टों के मुताबिक, ट्रंप ने भले ही दावा किया हो कि सहयोगी देशों के आग्रह पर उन्होंने हमला टाला. लेकिन रिपोर्ट बताती हैं कि उनके असमंजस भरे रवैये ने खाड़ी मुल्कों में असंतोष पैदा कर दिया है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिका की स्पष्ट रणनीति न होने से खाड़ी देशों में असंतोष बढ़ रहा है. लंबे समय से जारी इस टकराव ने खाड़ी सहयोगियों को ईरानी हमलों के प्रति संवेदनशील बना दिया है. वे अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से एक्सट्रा एयर-डिफेंस इंटरसेप्टर देने और सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में ईरानी ठिकानों पर नए हमलों की योजना बनाई थी, लेकिन मध्यस्थता कर रहे देशों और खाड़ी मुल्कों की अपीलों के बाद उन्होंने हमले टाल दिए. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से बात कर कूटनीतिक रास्ते अपनाने की वकालत की. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति पर स्पष्टता भी मांगी.
पर्दे के पीछे खाड़ी देश ईरानी की जवाबी कार्रवाइयों का निशाना बनने से नाराज हैं. लेकिन वे ईरान से निपटने के किसी सर्वसम्मत तरीके पर एकमत नहीं हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) चाहता है कि ईरान की मनमानी का सैन्य तरीके से कड़ा जवाब दिया जाए. वहीं सऊदी अरब बातचीत के जरिए ईरान से जंग खत्म खरने की वकालत कर रहा है.
इस मुद्दे पर अमेरिका के रुख को इजरायल भी बारीकी से मॉनिटर कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप पूर्ण युद्ध के बजाय कूटनीतिक समझौते को तरजीह दे रहे हैं. इसकी वजह से इजरायल और समूचे पश्चिम एशिया की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है. कड़ी कार्रवाई न होने से ईरान का हौसला बढ़ेगा, जिससे आगे चलकर एक बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ जाएगा.
उधर, ट्रंप की अपनी मुसीबतें हैं. ईरान जंग की वजह से अमेरिकी जनता में उनकी लोकप्रियता तेजी से कम हो रही है, जिसके चलते नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों में उन्हें नुकसान का भय सता रहा है. जंग में अमेरिका के हथियार भी तेजी से खर्च हो रहे हैं. यह वजह भी ट्रंप को जंग रोकने को मजबूर कर रही है. यही वजह है कि ट्रंप इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं.
उधर, यूएस-ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे कतर के दूतों ने होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यातायात बहाल करने के लिए ईरान को एक संशोधित मसौदा सौंपा. इस मसौदे पर ईरानी राजनयिकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. हालांकि, ट्रांजिट फीस पर ईरान की मांग और अमेरिकी विरोध के मुद्दे पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा. फिलहाल सभी की नजरें ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हैं कि वे जंग खत्म करने पर क्या बड़ा फैसला लेते हैं.