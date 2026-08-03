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ईरान पर ट्रंप की ढुलमुल रवैये से खाड़ी मुल्कों में बेचैनी, अमेरिका से मांगी अतिरिक्त सुरक्षा गारंटी; नरम रुख से इजरायल भी परेशान

Trump Stance on US-Iran War: ईरान पर ट्रंप की स्पष्ट नीति न होने से खाड़ी मुल्कों में बेचैनी बढ़ी हुई है. उन्होंने ट्रंप से इस मुद्दे पर अपनी पॉलिसी स्पष्ट करते हुए अमेरिका से अतिरिक्त सुरक्षा गारंटी है. वहीं ट्रंप के नरम रुख से इजरायल भी परेशान बताया जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 03, 2026, 06:12 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:16 AM IST
ईरान पर ट्रंप की ढुलमुल रवैये से खाड़ी मुल्कों में बेचैनी, अमेरिका से मांगी अतिरिक्त सुरक्षा गारंटी; नरम रुख से इजरायल भी परेशान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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