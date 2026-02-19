क्‍या अमेरिका इस वीकेंड तक ईरान पर हमला कर सकता है? कहा जा रहा है कि युद्ध की तैयारी कर ली गई है और अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है. इजरायली मीडिया भी सेना के हवाले से कह रहा है कि उसकी मिलिट्री ने भी सर्वोच्‍च स्‍तर की तैयारी कर ली है. ऐसा इसलिए क्‍योंकि माना जा रहा है कि अमेरिकी हमले की स्थिति में ईरान बदले की कार्रवाई के तहत इजरायल पर हमला कर सकता है. मिडिल ईस्‍ट में अमेरिकी बेसों पर हमला कर सकता है.

अमेरिका ने पहले ही अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है. भारत समेत कई देशों ने भी अपने नागरिकों के लिए ऐसी ही एडवाइजरी जारी की है. इस तनातनी के बीच ये कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका गनबोट डिप्लोमेसी कर रहे हैं.

गनबोट डिप्‍लोमसी?

अमेरिका और ईरान के बीच न्‍यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत अधर में लटकी हुई है. एक तरफ अमेरिका बातचीत के लिए ईरान पर दबाव डाल रहा है वहीं दूसरी तरफ एक एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे मिलिट्री एसेट्स को फारस की खाड़ी में भेज दिया है. उसने साफ कहा है कि यदि ईरान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का दमन किया तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है. एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अब मोरक्को के तट पर है, जो शायद पूर्वी भूमध्य सागर की ओर जा रहा है. सामरिक विश्‍लेषक इसको ही अमेरिका की गनबोट डिप्‍लोमसी कह रहे हैं.

अमेरिका क्‍या चाहता है?

पिछले साल रोम और मस्कट में जून में हुई पांच राउंड की बातचीत में रुकावट आने के बाद ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी फिर से चर्चा में ला दिया है. अभी तक दो राउंड की बातचीत के बाद भी कोई डील नहीं हुई है. यह साफ नहीं है कि और बातचीत कैसे होगी —या होगी भी या नहीं, हालांकि मिडिल ईस्ट के देशों को डर है कि डिप्लोमेसी में कमी से एक नया रीजनल वॉर शुरू हो सकता है.

U.S. की चिंताएं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से आगे बढ़कर उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों, पूरे रीजन में प्रॉक्सी नेटवर्क के लिए सपोर्ट और दूसरे मुद्दों तक भी पहुंच गई हैं. ईरान ने कहा है कि वह चाहता है कि बातचीत सिर्फ़ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फोकस हो. ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन ने ज़ोर देकर कहा है कि उनका देश “न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहता. ... और किसी भी तरह के वेरिफिकेशन के लिए तैयार है.”

हालांकि, यूनाइटेड नेशंस की न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) महीनों से ईरान के न्यूक्लियर स्टॉकपाइल की जांच और वेरिफिकेशन नहीं कर पाई है. ईरान के प्रोग्राम पर IAEA की पिछली रिपोर्ट में उसके स्टॉक को लगभग 9,870 किलोग्राम (21,760 पाउंड) बताया गया था, जिसमें से कुछ हिस्सा 60% तक एनरिच्ड था. एजेंसी महीनों से ईरान के प्रोग्राम का आकलन नहीं कर पा रही है, जिससे नॉन-प्रोलिफरेशन की चिंता बढ़ गई है.

U.S. इंटेलिजेंस एजेंसियों का आकलन है कि ईरान ने अभी तक कोई वेपन प्रोग्राम शुरू नहीं किया है, लेकिन उसने "ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जो उसे न्यूक्लियर डिवाइस बनाने के लिए बेहतर स्थिति में रखती हैं, अगर वह ऐसा करना चाहे." ईरानी अधिकारियों ने बम बनाने की धमकी दी है. इज़राइल, जो अमेरिका का एक करीबी साथी है, का मानना ​​है कि ईरान एक वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है. वह चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए, साथ ही उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और लेबनान में हिज़्बुल्लाह और हमास जैसे इज़राइल विरोधी मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट मिलना बंद हो जाए.