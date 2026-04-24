US में फिर बरसी गोलियां, 'मॉल ऑफ लुइसियाना' में दो गुटों में हुई फायरिंग, 10 लोग घायल; 2 की हालत नाजुक

US Louisiana Mass Shooting News: अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाएं हर साल सैकड़ों लोगों की जान ले रही हैं. अब अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में बने 'मॉल ऑफ लुइसियाना' में गुरुवार को हुई गोलीबारी ने पूरे इलाके को दहला दिया. गोलीबारी की इस घटना में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत मॉल को खाली करवाकर पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया, जिससे वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर दो घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए उनका ऑपरेशन किया गया.

फूड कोर्ट के पास दो समूहों में गोलीबारी

शहर के पुलिस प्रमुख टीजे मोर्स के अनुसार, यह घटना तब हुई, जब मॉल के फूड कोर्ट के पास दो समूहों के बीच कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते उनकी बहस हिंसक झड़प में बदल गई. झड़प में दोनों पक्षों ने हथियार निकालकर एक-दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर दी. इस फायरिंग की चपेट में वहां लोग कई निर्दोष भी आ गए, जिससे 10 लोग घायल हो गए.

उन्होंने बताया कि हमले में घायल 7 लोगों को तुरंत आवर लेडी ऑफ द लेक अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाकी घायलों की स्थिति के बारे में तत्काल पूरी जानकारी सामने नहीं आ सकी. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मॉल के पास स्थित बैटन रूज जनरल अस्पताल को भी कुछ समय के लिए सील कर दिया गया.

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वारदात के बाद बाहर निकले आरोपी

वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले. पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है. सुरक्षा एजेंसियां उनकी तलाश में जुटी हैं. इसके लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. बैटन रूज के मेयर सिड एडवर्ड्स ने इस घटना पर चिंता जताते हुए पुलिस की तुरंत कार्रवाई की सराहना की. वहीं अमेरिकी सीनेटर बिल कैसिडी ने भी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की पुलिस की सराहना की है.

कुछ ही दिन पहले 8 बच्चों की हुई थी हत्या

लुइसियाना में यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब वहां पर 2 दिन पहले ही एक हमलावर ने गोली मारकर 8 बच्चों की हत्या कर दी थी. लगातार हो रही ऐसी घटनाएं से अमेरिका में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. इसके पीछे सरकार की वह ईजी गन लाइसेंस पॉलिसी मानी जा रही है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार से लाइसेंस हासिल करके खतरनाक हथियार खरीद सकता है. लोगों की मांग है कि इस पॉलिसी में चेंज करके लाइसेंस देने में सख्ती बरती जाए.