न्यूयॉर्क सिटी में फिर तड़तड़ाईं गोलियां, टाइम्स स्क्वायर पर दहशत में लोग

यहां ब्राजील, अर्जेंटीना, मोरक्को समेत कई देशों के समर्थक अपनी टीमों का उत्साह बढ़ाने और टूर्नामेंट का जश्न मनाने के लिए वहां जुट रहे थे. हाल में ही मशहूर फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड भी टाइम्स स्क्वायर पर गए थे और उन्होंनें यहां पर तस्वीरें भी ली थी और शेयर की थी. बता दें कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कई राष्ट्रीय टीमों ने भी न्यूयॉर्क में समय बिताया था.