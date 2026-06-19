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न्यूयॉर्क सिटी में फिर तड़तड़ाईं गोलियां, टाइम्स स्क्वायर पर दहशत में लोग

New York Shootings: न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क निक्स की जीत परेड के कुछ ही घंटों बाद गोलीबारी हुई, इस गोलीबारी से लोग दहशत में हैं, गोलीबारी करने वाले एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:38 AM IST
न्यूयॉर्क सिटी में फिर तड़तड़ाईं गोलियां, टाइम्स स्क्वायर पर दहशत में लोग

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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