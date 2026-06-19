न्यूयॉर्क सिटी में फिर तड़तड़ाईं गोलियां, टाइम्स स्क्वायर पर दहशत में लोग

New York shootings: न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क निक्स की जीत परेड के कुछ ही घंटों बाद गोलीबारी हुई, गोलीबारी करने वाले एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है. उसके पास से हथियार भी जब्त किया गया है. गनीमत ये रही कि गोलीबारी में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, दुनिया के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर हुई गोलीबारी से लोग दहशत में हैं.
जैसे ही गोलीबारी हुई लोग इधर-उधर भागने लगे, लोग घबरा गए, उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है. इसका वीडियो भी सामने आया है,जिसमें देखा जा सकता है कि लोग किस तरह सड़क पर जान बचाकर भाग रहे हैं. गोलीबारी के बाद पुलिस हरकत में आ गई. यहां पर इनमें फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले देशों के कई समर्थक भी शामिल थे.
यहां ब्राजील, अर्जेंटीना, मोरक्को समेत कई देशों के समर्थक अपनी टीमों का उत्साह बढ़ाने और टूर्नामेंट का जश्न मनाने के लिए वहां जुट रहे थे. हाल में ही मशहूर फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड भी टाइम्स स्क्वायर पर गए थे और उन्होंनें यहां पर तस्वीरें भी ली थी और शेयर की थी. बता दें कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कई राष्ट्रीय टीमों ने भी न्यूयॉर्क में समय बिताया था.
फुटबाल वर्ल्ड कप के बीच इस तरह की घटना से फुटबाल प्रेमी भी काफी ज्यादा हैरान-परेशान हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक यूजर्स ने कहा कि कौन तैयार है कि ममदानी इस बारे में कुछ न कहें? एक अन्य ने लिखा कि रुको, लेकिन NYC में तो गन बैन है, ऐसा कैसे हो सकता है?
एक यूजर्स ने लिखा कि ममदानी यह दिखावा करने में बहुत बिजी हैं कि उन्होंने निक्स के लिए चैंपियनशिप जीती है. जब वह इस चर्चा को खत्म कर देंगे, तो शायद वह इन सभी शूटिंग पर बात करेंगे.