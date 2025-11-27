'कोने में खड़ा हुआ, फिर बरसाने लगा गोलियां...', गोलीबारी के बाद व्हाइट हाउस में लॉकडाउन, हिरासत में अफगान प्रवासी

White House: जब भी किसी भी सरकारी भवन की सुरक्षा की बात होती है तो अमेरिका के व्हाइट हाउस की बात होती है. व्हाइट हाउस की सुरक्षा कुछ ऐसी है कि यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है. हालांकि व्हाइट हाउस के पास दहशत फैलाने की कोशिश की गई है, व्हाइट हाउस से कुछ ही दूर पर वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के दो सदस्यों को गोली मार दी गई, इस घटना ने पूरे अमेरिका को हिला दिया है, वहीं अब गोलीबारी करने के मामले में एक अफगान प्रवासी को गिरफ्तार किया गया है, जानते हैं हमले से जुड़ी कुछ बातों के बारे में.

DC में नहीं थे ट्रंप

इस हमले के बाद पूरा देश सदमे में हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में हैं. इसे लेकर फेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन के चीफ काश पटेल और वाशिंगटन की मेयर म्यूरियल बोसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दोनों घायल सैनिक अस्पताल में हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. शूटिंग के समय यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप DC में मौजूद नहीं थे, वह थैंक्सगिविंग से पहले फ्लोरिडा में थे. यह गोली बारी व्हाइट हाउस से लगभग दो ब्लॉक दूर एक मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जैसे ही गोलीबारी हुई वहां पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

अचानक करने लगा गोलीबारी

गोलीबारी करने वाले शूटर को हिरासत में लिया गया है लेकिन इस हिंसक हमले के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है. एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट DC पुलिस चीफ जेफरी कैरोल ने कहा कि पहले हमलावर कोने में आया और उसने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी. जब गोलीबारी हुई तो नेशनल गार्ड के सैनिक व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक दूर 17th और I स्ट्रीट के कोने पर तैनात थे, उन्होंने आगे कहा कि गोलीबारी के बाद दूसरे गार्ड मेंबर सस्पेक्ट को काबू करने में कामयाब रहे.

सस्पेक्ट की मनाही

इसके अलावा कैरोल ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि एक अकेले गनमैन ने बंदूक उठाई और नेशनल गार्ड के इन मेंबर पर हमला किया. साथ ही कहा कि इस समय उनके पास कोई और सस्पेक्ट नहीं है. शूटरों ने जैसे ही इस वारदात को अंजाम दिया तो अफरा-तफरी मच गई. हमले के बाद व्हाइट हाउस और ट्रेजरी डिपार्टमेंट को भी लॉकडाउन कर दिया गया. शूटिंग की जांच में DC पुलिस और फेडरल लॉ एनफोर्समेंट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं.

चुकानी पड़ेगी कीमत

हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप बहुत गुस्से में हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस जानवर ने 2 नेशनल गार्ड्समैन को गोली मारी, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अब 2 अलग-अलग हॉस्पिटल में हैं,उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में 500 और नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का निर्देश दिया है.