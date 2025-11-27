Advertisement
trendingNow13019652
Hindi Newsदुनिया

'कोने में खड़ा हुआ, फिर बरसाने लगा गोलियां...', गोलीबारी के बाद व्हाइट हाउस में लॉकडाउन, हिरासत में अफगान प्रवासी

White House Shooting: व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में एक अफगान प्रवासी को हिरासत में लिया गया है. इस घटना ने पूरे अमेरिका को हिला दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप भी काफी गुस्से में हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 27, 2025, 07:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'कोने में खड़ा हुआ, फिर बरसाने लगा गोलियां...', गोलीबारी के बाद व्हाइट हाउस में लॉकडाउन, हिरासत में अफगान प्रवासी

White House: जब भी किसी भी सरकारी भवन की सुरक्षा की बात होती है तो अमेरिका के व्हाइट हाउस की बात होती है. व्हाइट हाउस की सुरक्षा कुछ ऐसी है कि यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है. हालांकि व्हाइट हाउस के पास दहशत फैलाने की कोशिश की गई है, व्हाइट हाउस से कुछ ही दूर पर वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के दो सदस्यों को गोली मार दी गई, इस घटना ने पूरे अमेरिका को हिला दिया है, वहीं अब गोलीबारी करने के मामले में एक अफगान प्रवासी को गिरफ्तार किया गया है, जानते हैं हमले से जुड़ी कुछ बातों के बारे में. 

DC में नहीं थे ट्रंप
इस हमले के बाद पूरा देश सदमे में हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में हैं. इसे लेकर फेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन के चीफ काश पटेल और वाशिंगटन की मेयर म्यूरियल बोसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दोनों घायल सैनिक अस्पताल में हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. शूटिंग के समय यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप DC में मौजूद नहीं थे, वह थैंक्सगिविंग से पहले फ्लोरिडा में थे. यह गोली बारी  व्हाइट हाउस से लगभग दो ब्लॉक दूर एक मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जैसे ही गोलीबारी हुई वहां पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

अचानक करने लगा गोलीबारी
गोलीबारी करने वाले शूटर को हिरासत में लिया गया है लेकिन इस हिंसक हमले के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है. एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट DC पुलिस चीफ जेफरी कैरोल ने कहा कि पहले हमलावर कोने में आया और उसने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी. जब गोलीबारी हुई तो नेशनल गार्ड के सैनिक व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक दूर 17th और I स्ट्रीट के कोने पर तैनात थे, उन्होंने आगे कहा कि गोलीबारी के बाद दूसरे गार्ड मेंबर सस्पेक्ट को काबू करने में कामयाब रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सस्पेक्ट की मनाही
इसके अलावा कैरोल ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि एक अकेले गनमैन ने बंदूक उठाई और नेशनल गार्ड के इन मेंबर पर हमला किया. साथ ही कहा कि इस समय उनके पास कोई और सस्पेक्ट नहीं है. शूटरों ने जैसे ही इस वारदात को अंजाम दिया तो अफरा-तफरी मच गई. हमले के बाद व्हाइट हाउस और ट्रेजरी डिपार्टमेंट को भी लॉकडाउन कर दिया गया. शूटिंग की जांच में DC पुलिस और फेडरल लॉ एनफोर्समेंट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं. 

चुकानी पड़ेगी कीमत
हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप बहुत गुस्से में हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस जानवर ने 2 नेशनल गार्ड्समैन को गोली मारी, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अब 2 अलग-अलग हॉस्पिटल में हैं,उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में 500 और नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का निर्देश दिया है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

White House

Trending news

बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
Dr BR Ambedkar
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
Police
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
DNA
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
Punjab
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात