Advertisement
trendingNow13079934
Hindi Newsदुनियानाइजीरिया में 3 अलग-अलग चर्चों में बंदूकधारियों का हमला, प्रार्थना के दौरान 150 से ज्यादा श्रद्धालु किडनैप

नाइजीरिया में 3 अलग-अलग चर्चों में बंदूकधारियों का हमला, प्रार्थना के दौरान 150 से ज्यादा श्रद्धालु किडनैप

राज्य के विधायक ने सोमवार (19 जनवरी) को न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि कडुना राज्य में अलग-अलग चर्चों में प्रार्थना सभा के दौरान बंदूकधारियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. चर्च से अचानक 150 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के अपहरण के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाइजीरिया में 3 अलग-अलग चर्चों में बंदूकधारियों का हमला, प्रार्थना के दौरान 150 से ज्यादा श्रद्धालु किडनैप

नाइजीरिया के 3 चर्च पर बंदूकधारियों ने कब्जा कर लिया है और वहां पर 150 से ज्यादा ईसाई श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया है. उत्तरी-पश्चिमी नाइजीरिया में कडुना राज्य में तीन अलग-अलग चर्च में बंदूकधारियों ने लोगों को बंधक बनाया है. राज्य के विधायक ने सोमवार (19 जनवरी) को न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि कडुना राज्य में अलग-अलग चर्चों में प्रार्थना सभा के दौरान बंदूकधारियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. चर्च से अचानक 150 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के अपहरण के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. 

राज्य संसद में उस इलाके का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक उस्मान डानलामी स्टिंगो के मुताबिक, 'यह हमला रविवार को कडुना राज्य के काजुरु इलाके के कुरमिन वाली में हुआ, जब इवेंजेलिकल चर्च विनिंग ऑल (ECWA), चेरुबिम एंड सेराफिम संप्रदाय से संबंधित एक चर्च और एक कैथोलिक चर्च में भारी संख्या में लोग प्रार्थना सभाओं में उपस्थित हुए थे.' उन्होंने कहा, 'कल तक 177 लोग लापता थे, और 11 वापस आ गए. इसलिए अभी भी 168 लोग लापता हैं.' कडुना राज्य की पुलिस ने कोई टिप्पणी नहीं की है.

नाइजीरिया में ऐसे हमले आम बात
किसी भी समूह ने इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली है. नाइजीरिया जो अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है वहां पर ऐसे हमले आम बात हैं. जहां कई गिरोह और धार्मिक सशस्त्र समूह सीमित सुरक्षा और सरकारी मौजूदगी वाले दूरदराज के समुदायों पर हमला करते हैं. देश का उत्तरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट समूह को बनाया था निशाना
चर्चों पर इसी तरह के हमलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कुछ अमेरिकी सांसदों द्वारा ईसाइयों के उत्पीड़न के आरोपों को जन्म दिया है. अमेरिकी सरकार ने 25 दिसंबर को सोकोटो में सैन्य हमले किए, कथित तौर पर इस क्षेत्र में एक इस्लामिक स्टेट समूह को निशाना बनाया गया.

यह भी पढ़ेंः  पुर्तगाल की राजनीति में भूचाल! कट्टर दक्षिणपंथी वेंचुरा ने किया बड़ा उलटफेर...

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

NigeriaGunmen

Trending news

गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
Arabian Sea
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
Maharashtra news
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
Rafale
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
nitin Nabin
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
dk Shivkumar
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
Punjab
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
CISF
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
karnataka
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?
PM Modi
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
aap
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला