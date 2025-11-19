Advertisement
trendingNow13010534
Hindi Newsदुनिया

200, 300 करोड़ नहीं...2000 करोड़ से भी ज्यादा में बिका ये पोट्रेट, ऐसा भी क्या है इसमें खास?

World Most Expensive Painting: 1914-1916 का यह फोटो क्लिम्ट की उन कुछ कलाकृतियों में से एक है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी बरकरार हैं. कम से कम छह कलेक्टर्स के बीच 20 मिनट तक बोली लगी रही. ओलिवर बार्कर नीलामी करने वाले थे, जिन्होंने सोथबी के नए ब्रेउर बिल्डिंग हेडक्वॉर्टर के खचाखच भरे कमरे में नीलामी की अगुआई की.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

200, 300 करोड़ नहीं...2000 करोड़ से भी ज्यादा में बिका ये पोट्रेट, ऐसा भी क्या है इसमें खास?

Most Expensive Painting: मंगलवार यानी 18 नवंबर की रात न्यूयॉर्क के कला के कद्रदान जिंदगी भर याद रखेंगे. इस रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी. और इसका श्रेय जाता है पेंटर गुस्ताव क्लिम्ट के बनाए एलिजाबेथ लेडरर के पोर्ट्रेट को, जो नीलामी में 236.4 मिलियन डॉलर (20,92,29,36,600 रुपये) का बिका. यह अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला आर्टवर्क बन गया है. इसने दुनिया भर में सोथबी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. पेंटर गुस्ताव ऑस्ट्रिया के वियना में 14 जुलाई 1862 को पैदा हुए थे और उनका निधन 6 फरवरी 1918 को हुआ. 

1914-1916 का यह फोटो क्लिम्ट की उन कुछ कलाकृतियों में से एक है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी बरकरार हैं. कम से कम छह कलेक्टर्स के बीच 20 मिनट तक बोली लगी रही. ओलिवर बार्कर नीलामी करने वाले थे, जिन्होंने सोथबी के नए ब्रेउर बिल्डिंग हेडक्वॉर्टर के खचाखच भरे कमरे में नीलामी की अगुआई की.

अनुमान से भी बहुत महंगी बिकी पेंटिंग

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोर्ट्रेट की आखिरी कीमत नीलामीघर के 150 मिलियन डॉलर से ज्यादा के अनुमान से भी अधिक थी. 2023 में जो क्लिम्ट ने जो 108.8 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया था, उसको भी इस पोट्रेट की नीलामी ने पीछे छोड़ दिया था. 

इस पेंटिंग के बारे में सोथबी की अमेरिका की अध्यक्ष, लिसा डेनिसन ने कहा, 'यह सचमुच जीवन में एक बार मिलने वाली पेंटिंग थी. बोली की गहराई ने साबित कर दिया कि संग्रहकर्ताओं ने इसकी असाधारण दुर्लभता और उत्पत्ति को पहचाना.'

गुस्ताव क्लिम्ट के पोट्रेट की कहानी

अगर आप इस पोट्रेट की हैरतअंगेज कीमत के कारण के बारे में सोच रहे हैं, तो आइए इस शानदार पोट्रोट की कहानी आपको बताते हैं. यह एलिज़ाबेथ लेडरर की तस्वीर है, जो ऑगस्ट और सेरेना लेडरर की बेटी थीं. वे अहम यहूदी संरक्षक थे और क्लिम्ट के सबसे बड़े समर्थन समूहों में से एक थे.

नाज़ी काल के दौरान, इस परिवार को निशाना बनाया गया था, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई महल में लगी आग में क्लिम्ट की उनकी कई कलाकृतियां तबाह हो गईं. सौभाग्य से, एलिसाबेथ का चित्र कहीं और रखा हुआ था, इसलिए यह बच गया. युद्ध के बाद, इसे परिवार को वापस कर दिया गया, और तब से, यह कला व्यापारी सर्ज सबर्स्की समेत कई अहम म्यूजियम के पास से गुज़रा है।. मंगलवार से पहले, यह अरबपति लियोनार्ड ए. लॉडर के पास था, जिनकी संपत्ति ने इसे नीलामी में पेश किया था.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

most expensive painting

Trending news

बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
weather update
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
Arvind Kejriwal News
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
PM Kisan Samman Nidhi
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
Delhi blast
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', खुलेंगे मूसेवाला मर्डर के राज, 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', खुलेंगे मूसेवाला मर्डर के राज, 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी