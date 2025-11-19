200, 300 करोड़ नहीं...2000 करोड़ से भी ज्यादा में बिका ये पोट्रेट, ऐसा भी क्या है इसमें खास?

Most Expensive Painting: मंगलवार यानी 18 नवंबर की रात न्यूयॉर्क के कला के कद्रदान जिंदगी भर याद रखेंगे. इस रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी. और इसका श्रेय जाता है पेंटर गुस्ताव क्लिम्ट के बनाए एलिजाबेथ लेडरर के पोर्ट्रेट को, जो नीलामी में 236.4 मिलियन डॉलर (20,92,29,36,600 रुपये) का बिका. यह अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला आर्टवर्क बन गया है. इसने दुनिया भर में सोथबी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. पेंटर गुस्ताव ऑस्ट्रिया के वियना में 14 जुलाई 1862 को पैदा हुए थे और उनका निधन 6 फरवरी 1918 को हुआ.

1914-1916 का यह फोटो क्लिम्ट की उन कुछ कलाकृतियों में से एक है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी बरकरार हैं. कम से कम छह कलेक्टर्स के बीच 20 मिनट तक बोली लगी रही. ओलिवर बार्कर नीलामी करने वाले थे, जिन्होंने सोथबी के नए ब्रेउर बिल्डिंग हेडक्वॉर्टर के खचाखच भरे कमरे में नीलामी की अगुआई की.

अनुमान से भी बहुत महंगी बिकी पेंटिंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोर्ट्रेट की आखिरी कीमत नीलामीघर के 150 मिलियन डॉलर से ज्यादा के अनुमान से भी अधिक थी. 2023 में जो क्लिम्ट ने जो 108.8 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया था, उसको भी इस पोट्रेट की नीलामी ने पीछे छोड़ दिया था.

इस पेंटिंग के बारे में सोथबी की अमेरिका की अध्यक्ष, लिसा डेनिसन ने कहा, 'यह सचमुच जीवन में एक बार मिलने वाली पेंटिंग थी. बोली की गहराई ने साबित कर दिया कि संग्रहकर्ताओं ने इसकी असाधारण दुर्लभता और उत्पत्ति को पहचाना.'

गुस्ताव क्लिम्ट के पोट्रेट की कहानी

अगर आप इस पोट्रेट की हैरतअंगेज कीमत के कारण के बारे में सोच रहे हैं, तो आइए इस शानदार पोट्रोट की कहानी आपको बताते हैं. यह एलिज़ाबेथ लेडरर की तस्वीर है, जो ऑगस्ट और सेरेना लेडरर की बेटी थीं. वे अहम यहूदी संरक्षक थे और क्लिम्ट के सबसे बड़े समर्थन समूहों में से एक थे.

नाज़ी काल के दौरान, इस परिवार को निशाना बनाया गया था, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई महल में लगी आग में क्लिम्ट की उनकी कई कलाकृतियां तबाह हो गईं. सौभाग्य से, एलिसाबेथ का चित्र कहीं और रखा हुआ था, इसलिए यह बच गया. युद्ध के बाद, इसे परिवार को वापस कर दिया गया, और तब से, यह कला व्यापारी सर्ज सबर्स्की समेत कई अहम म्यूजियम के पास से गुज़रा है।. मंगलवार से पहले, यह अरबपति लियोनार्ड ए. लॉडर के पास था, जिनकी संपत्ति ने इसे नीलामी में पेश किया था.