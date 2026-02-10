Advertisement
trendingNow13104609
Hindi Newsदुनियामाननीय विषय आप तय कीजिए... भारत से हजारों किमी दूर संसद में नेता ने मेज पीटकर हिंदी में दिया चैंलेज

माननीय विषय आप तय कीजिए... भारत से हजारों किमी दूर संसद में नेता ने मेज पीटकर हिंदी में दिया चैंलेज

यह वीडियो आपको गर्व से भर देगा. जिस तरह भारत की संसद में आप हिंदी में जोरदार बहस देखते हैं कुछ वैसा ही हजारों किमी दूर गयाना की संसद में देखने को मिला. मेज पीटते हुए मिनिस्टर रामकिसून ने हिंदी में डिबेट का चैलेंज दिया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 10, 2026, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

माननीय विषय आप तय कीजिए... भारत से हजारों किमी दूर संसद में नेता ने मेज पीटकर हिंदी में दिया चैंलेज

भारत में भी संसद सत्र चल रहा है लेकिन दिल्ली से 14 हजार किमी दूर संसद में एक नेता ने मेज पीटते हुए हिंदी में डिबेट का चैलेंज दे दिया. जी हां, गयाना की संसद में विपक्षी नेता सांसद विकास रामकिसून के हिंदी ज्ञान पर सवाल उठा रहे थे. विकास उस समय अंग्रेजी में बोल रहे थे. आगे उन्होंने गरजते हुए जो कहा, संसद का माहौल गरम हो गया.

गयाना स्थित भारतीय उच्चायोग ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है- गयाना की संसद में गूंजी हमारी हिंदी. नवनिर्वाचित सांसद एवं कृषि राज्य मंत्री श्री विकास रामकिसून ने हिंदी में अपनी बात रखकर विपक्ष के सांसद की उनपर की गई टिप्पणी का मुंहतोड़ जवाब दिया और हिंदी के प्रति उनकी आस्था को इंगित किया.

हिंदी में ललकारे रामकिसून

Add Zee News as a Preferred Source

विकास रामकिसून ने उंगली के इशारे से कहा, 'मैं उन्हें जवाब दे रहा हूं. मैं अब कह रहा हूं.' आगे विकास ने हिंदी में ललकारते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य माननीय विष्णु पांडे मैं अभी इसी वक्त उनको चुनौती देता हूं कि किसी भी स्तर पर, किसी भी जगह पर जाकर, विषय वो तय करेंगे और जितनी भी बहस वह करना चाहते हैं, वो तय करेंगे, मैं जाकर बिना कागज देखकर डिबेट करूंगा. 

इसके बाद रामकिसून ने जो कुछ हिंदी में बोला था, उसे बाकियों को समझाने के लिए अंग्रेजी में रीपीट किया. 

गयाना में हिंदीभाषियों का जलवा

दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में यूपी-बिहार से लोगों को 100 साल पहले कांट्रैक्ट पर मजदूरी के लिए ले जाया गया था. आज गयाना को मिनी इंडिया कहा जाता है. गयाना या गुयाना में 85 फीसदी लोगों की मातृभाषा हिंदी है. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Guyana news

Trending news

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
Assam
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
Pushyamitra Shunga
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
bengal violence
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
Sunetra Pawar
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
manoj mukund naravane book controversy
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
Parliament Budget Session Day 10 LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर
parliament
Parliament Budget Session Day 10 LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर