Guyana President: लेक्चर मैं आपको देता हूं... कौन हैं गुयाना के राष्ट्रपति जिन्होंने पश्चिमी मीडिया को दिखाया आईना

Guyana President BBC Interview: गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पिछले दिनों बीबीसी के स्टीफन सैकुर को इंटरव्यू दिया. सैकुर के एक सवाल ने अली को बीच में ही टोकने पर मजबूर कर दिया. बात हाल ही में खोजे गए गुयाना के ऑयल रिजर्व्स की उठी थी. स्टीफन सैकुर ने गुयाना के राष्ट्रपति से पूछा कि वह क्लाइमेट चेंज को लेकर क्‍या करेंगे? गुयाना के तटों से तेल और गैस निकालेंगे तो कार्बन उत्सर्जन होगा... इस पर राष्ट्रपति इरफान अली ने उन्‍हें बीच में ही रोक दिया. फिर उन्होंने गुयाना को लेकर पश्चिमी देशों के नजरिए को दुरुस्त करने की कोशिश की. गुयाना के राष्ट्रपति ने बीबीसी इंटरव्यू में स्टीफन सैकुर को जवाब दिया, 'क्या आप जानते हैं कि गुयाना का जंगल इतना बड़ा है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड उसमें समा जाएंगे? ऐसा जंगल है जो 19.5 गीगाटन कार्बन स्टोर करके रखता है. वो जंगल जिसने हमें जिंदा रखा है....'

सैकुर ने अली की बात काटते हुए पूछा, 'क्‍या इससे आपको इतना सारा कार्बन रिलीज करने का हक मिल जाता है?' अब बारी गुयाना के राष्ट्रपति की थी. उन्होंने बोलना शुरू किया, 'क्या इससे आपको हमें क्लाइमेट चेंज पर लेक्चर देने का हक मिल जाता है? मैं आपको क्लाइमेट चेंज पर लेक्चर दूंगा क्योंकि हमें इस जंगल को जिंदा रखा है, जिसमें 19.5 गीगाटन कार्बन है जिसका फायदा आप लेते हैं, दुनिया लेती है, जिसके लिए आप हमें कोई पेमेंट नहीं करते, उसकी कोई चिंता नहीं करते है, जिसे (जंगल) गुयाना के लोगों ने जिंदा रखा है.' सैकुर इस जवाब से हैरान दिखते हैं पर इंटरव्यू में आगे बढ़ जाते हैं. गुयाना के राष्ट्रपति का जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा की वजह बन गया है. राष्ट्रपति इरफान अली की तारीफ हो रही है कि उन्होंने पुरजोर तरीके से अपने देश के हक की बात उठाई. आखिर गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली हैं कौन?

“Let me stop you right there…”

Caribbean nation Guyana is booming after discovering oil. BBC’s Stephen Sackur puts it to President @presidentaligy; lobbyists say oil is bad for the climate.

Dude wasn’t having it. Mans was ready! pic.twitter.com/awy8OPIW2q

Ranga(@RangaMberi) March 29, 2024