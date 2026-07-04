/अपने ही देश में पिट गई पाक सेना! ग्वादर में फिदायीन धमाके से थर्राया पाकिस्तान; 30 से ज्यादा सैनिकों की मौत, मलबे में बदला मिलिट्री बेस

Pakistani Security Personnel Killed In Gwadar: पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ग्वादर शहर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के अनुसार, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ग्वादर के जिवानी स्थित पनवान इलाके में स्थित 'पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप' पर एक आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में 30 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने और बड़ी संख्या में सैनिकों के घायल होने का दावा किया गया है. BLA के आधिकारिक बयान के अनुसार, ये खौफनाक हमला शुक्रवार की शाम को हुआ, जिसे संगठन के सबसे घातक और एलीट विंग 'मजीद ब्रिगेड' ने अंजाम दिया.
संगठन के प्रवक्ता जीयंद बलूच द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अताउल्लाह बलूच उर्फ अजमल नाम के एक सुसाइड बॉम्बर ने स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6:32 बजे विस्फोटकों से भरे एक बड़े 'माजदा ट्रक' को कोस्ट गार्ड के भारी सुरक्षा वाले मुख्य कैंप में घुसा दिया.
टक्कर होते ही एक बेहद जोरदार और दहला देने वाला धमाका हुआ. BLA का दावा है कि इस जबर्दस्त धमाके की वजह से पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स का यह मजबूत मिलिट्री बेस पूरी तरह से नेस्तनाबूद होकर मलबे के ढेर में बदल गया. BLA की मीडिया विंग 'हक्कल' ने इस हमले का एक 43 सेकंड का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बारूद से लदे ट्रक को धमाके से ठीक पहले कैंप के भीतर घुसते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में धमाके के बाद पूरी इमारत ढहती हुई नजर आ रही है.
कहानी यहीं खत्म नहीं हुई; ट्रक धमाके से जब कैंप में अफरा-तफरी मची, तब BLA की जमीनी लड़ाकू यूनिट ने मोर्चा संभाला. बयान के मुताबिक, धमाके के तुरंत बाद BLA की सबसे चुस्त यूनिट 'फतेह स्क्वाड' तेजी और सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ी और तबाह हो चुके कैंप को चारों तरफ से घेरकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. मलबे से निकलने की कोशिश कर रहे बचे हुए कोस्ट गार्ड के जवानों के साथ BLA लड़ाकों की आमने-सामने की भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 30 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को मार गिराने का दावा किया गया है. प्रवक्ता ने कहा कि मलबे में दबे और घायल सैनिकों की गंभीर स्थिति को देखते हुए मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है.
The Pakistani Coast Guard was attacked in Baluchistan’s Panwan area of Jiwani, Gwadar. According to a statement released by the Baluch Liberation Army, several Pakistani security personnel, including senior commanders, were killed in the attack.
The BLA stated that the attack was… pic.twitter.com/9b0LmLFqIC
Kabir Haqmal (@Haqmal) July 3, 2026
इस बड़े और सनसनीखेज दावे के बाद भी पाकिस्तान की सेना (ISPR) और शहबाज सरकार ने अभी तक हताहतों की संख्या या कैंप को हुए नुकसान की पुष्टि करने वाला कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. पाकिस्तान अक्सर ऐसे हमलों में अपने सैनिकों की मौत के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश करता रहा है.
दूसरी तरफ, BLA ने साफ कर दिया है कि वह जल्द ही इस पूरे ऑपरेशन की विस्तृत वीडियो और डेटा अपने ऑफिशियल चैनलों पर जारी करेगा. प्रतिबंधित संगठन ने अपने तेवर कड़े करते हुए चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ उनका यह खूनी और हथियारबंद अभियान तब तक इसी आक्रामकता के साथ जारी रहेगा, जब तक कि वे बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी हासिल नहीं कर लेते. ग्वादर में चीनी निवेश और सीपेक (CPEC) प्रोजेक्ट्स के चलते इस इलाके में सुरक्षा बलों पर लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं.