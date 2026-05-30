क्या पुतिन ने पा लिया अमर होने का फॉर्मूला? 150 साल तक जीने की गारंटी! शी जिनपिंग संग वायरल बातचीत ने दुनिया को चौंकाया

Has Putin found the immortality formula: राजनीति का सीधा उसूल है जितना दुनिया को दिखाओ, उससे ज्यादा छिपाओ. इस मामले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कोई तोड़ नहीं है. जिंदगी का बहत्तरवां बंसत देख रहे दुनिया के ताकतवर देश रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की उम्र और उनकी चुस्ती फुर्ती को लेकर दुनियाभर में कई तरह की अफवाहें आय दिन उड़ती रहती हैं. ऐसी अफवाहों में से ताजा रूमर ये है कि क्या पुतिन अमर हैं? दरअसल पुतिन और जिनपिंग के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग ने एक बार फिर बहस तेज कर दी है कि क्या पुतिन को वाकई अमरता का फॉर्मूला मिल चुका है.

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72 साल की उम्र में भी नौजवानों को मात देते हैं पुतिन

पुतिन के लिए उम्र महज एक नंबर

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए उम्र का हर पड़ाव महज आंकड़ा है. 1952 में जन्मे पुतिन का चेहरा. उनकी डील-डौल और शख्सियत आज 2025 में भी उनकी असली उम्र से कहीं मेल नहीं खाती है. पुतिन की ऐसी पर्सनैलिटी और रौब को देखकर तरह-तरह के सवाल दुनिया में तैरते रहे हैं.

क्या पुतिन का शरीर उनकी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा फिट है? क्या पुतिन के लिए रूस के वैज्ञानिकों ने कोई खास दवा तैयार की है? क्या पुतिन दुश्मनों को धोखा देने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं? या फिर पुतिन ने अपने बहुत से क्लोन तैयार कर लिए हैं जिनकी मदद से वो अमर हो चुके हैं?

व्लादिमीर पुतिन की उम्र को लेकर सस्पेंस हर बीतते साल के साथ बढ़ते रहे हैं. लेकिन बीते दिन चीन के तिनजियान में ऐसा कुछ हुआ जिसने पुतिन की बढ़ती उम्र के घटने के रहस्य से काफी हद तक पर्दा हटा दिया.

पुतिन जिनपिंग की हॉट माइक बातचीत का वीडियो देखिए रसियन और मंदारिन भाषा में अनुवाद करने वाले इंटरप्रेटर की बातचीत का अनुवाद आपको वीडियो के नीचे टेक्स्ट में मिल जाएगा. पहले आप ध्यान से देखिएगा फिर हम आपको उस वीडियो को इंटरप्रिटेट करेंगे इसके बाद आपको पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत का सारा राज पता चल जाएगा.

70 the new 21? Hot Mic Captures Conversation About IMMORTALITY Between Putin-Xi-Kim pic.twitter.com/rHRDeSUzKH — RT_India (@RT_India_news) September 3, 2025

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे. तभी पुतिन ने जिनपिंग और किम जोंग से कुछ ऐसा कहा जिसने इंसानी जिंदगी में उम्र और मौत के यक्ष प्रश्न को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया.

शी जिनपिंग- 'पहले लोग 70 साल से ज्यादा नहीं जी पाते थे. आज 70 की उम्र में भी मानो आप एक बच्चे की तरह ही हैं.'

पुतिन चलते-चलते मुस्कुराते हैं. आगे बढ़ते हुए पुतिन ने क्या कहा, वो भी पढ़ लीजिए.

पुतिन: 'बायोटेक के साथ, अंगों को अनगिनत बार बदला जा सकता है, लोग अमर भी हो सकते हैं'

फिर से समझिए कैसे चीन की एक सैन्य परेड के दौरान तियानमेन गेट पर भव्य सैन्य समारोह देखने के लिए चढ़ते वक्त हुई जिनपिंग और पुतिन की बातचीत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गई. मंदारिन भाषा में बोलते हुए जिनपिंग ने कैमरे के पीछे जवाब दिया था. कुछ ही कदम दूर चल रहे किम उनकी ओर देखकर मुस्कुराए. पुतिन और जिनपिंग के बीच चल रही बातचीत को एक अनुवादक ने रूसी भाषा में दोहराते हुए मजाकिया अंजाद में किया, पहले लोग शायद ही कभी 70 साल तक जीते थे, लेकिन आजकल 70 साल की उम्र में भी आप बच्चे ही हैं.

इसके बाद पुतिन के मंदारिन अनुवादक ने आगे कहा, 'जैव प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण किया जा सकता है, और लोग ज्यादा उम्र तक जीवित रह सकते हैं, और यहां तक कि अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं. शी के अनुवादक ने फिर कहा: भविष्यवाणियां हैं कि इस सदी में, 150 साल तक जीने की भी संभावना है.'

ये बातचीत चीनी सरकारी टीवी द्वारा प्रसारित एक लाइवस्ट्रीम में कैद की गई. लेकिन एक मिनट से भी कम समय तक चला यह ऑडियो धीमा पड़ गया क्योंकि कैमरे तियानमेन चौक को दिखाते हुए लॉन्ग शॉट की तरफ चला गया. हालांकि शुरूआत में वीडियो की बातचीत से ये साफ नहीं था कि अनुवाद पुतिन और जिनपिंग के लिए किया गया था या नहीं. इसके साथ ही सीसीटीवी वीडियो में रिकॉर्ड ऑडियो पर भी संदेह था. लेकिन सैन्य परेड के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जब एक रिपोर्टर ने 150 साल तक जीवित रहने पर सवाल किया तो पुतिन ने खुद ही पूरी बातचीत की सत्यता पर मुहर लगा दी.

रिपोर्टर - क्या आप यकीन करते हैं कि इंसान 150 साल या उससे ज्यादा जीवित रह सकता है?

पुतिन- हां. मुझे याद है मिस्टर बेलेस्कोनी इस बारे में बहुत बात करते हैं. बहुत सी मॉर्डन दवाइयां हैं, सर्जरी हैं, अंग प्रत्यारोपण और ये सभी उम्मीद जगाती हैं. इंसानों की जिंदगी ज्यादा लंबी हो सकती हैं, जिससे इंसान ज्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं.

राजनीतिक रूप से तीनों अमर!

पुतिन और जिनपिंग और किम जोंग के बीच की ये रिकॉर्डिंग जब दुनिया के सामने आई तो तहलका मच गया. दरअसल तीनों नेताओं में एक बड़ी समानता है. ये तीनों नेता ऐसे हैं जो आजीवन अपने पद पर बने रहेंगे. रशिया के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन ने भी ये पूरा इंतजाम कर लिया है कि वो आजीवन जब तक वो चाहें रशिया के राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे. उन्होंने संविधान में भी बदलाव कर लिए हैं और अब उन्हें वहां से कोई हटाने वाला नहीं है. इसी तरह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पूरा इंतजाम कर लिया है कि वो आजीवन पद पर रहेंगे. नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को हटाने वाला वैसे भी कोई नहीं है. यानी इन तीनों नेताओं को दुनिया राजनीतिक तौर पर अमर मान चुकी है.

अब जब ये तीनों लीडर्स 150 साल तक जिंदा रहने या यूं कहें कि अमर होने की बात करते हुए कैमरे में कैद हों तो दुनिया में हंगामा तो मचना तय है.