ढाका पहुंचा हादी का शव, बांग्लादेश संसद भवन के पास होगी जनाजे की नमाज, हाई अलर्ट पर पूरा देश

Hadi funeral prayers Bangladesh Parliament: अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को बांग्लादेश में लगातार बढ़ती हिंसा और अशांति के बीच अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है. अमेरिकी दूतावास के अनुसार शांतिपूर्ण उद्देश्य से होने वाली सभाओं में भी कभी-कभी टकराव होने के कारण हिंसा भड़क सकती है. अमेरिकी दूतावास की तरफ से यह चेतावनी इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के चलते दी गई है, हादी का पिछले छह दिन से सिंगापुर में इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. जिसकी पुष्टि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलहाकार मुहम्मद यूनुस ने दी है.

सिंगापुर में इलाज

छात्र से नेता बने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत हो चुकी है. जिसके बाद उसके समर्थक पूरे बांग्लादेश में हिंसा पर उतारू हैं. हादी को पिछले शुक्रवार को चुनाव प्रचार शुरू करते वक्त अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उसको एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया था. लेकिन गोली हादी के सिर में लगी थी, जिसकी वजह से उसकी चोट ज्यादा गंभीर चोट आईं थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई. जिसके बाद मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए हादी के जनाजे की नमाज संसद में पढ़ने की घोषणा की है.

यूनुस की अपील

यूनुस ने पोस्ट में लिखा 'शहीद उस्मान हैदर के जनाजे की नमाज कल दोपहर 2:30 बजे जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में होगी. यूनुस ने हादी के जनाजे में शामिल होने वाले लोगों से भारी बैग नहीं लाने की अपील की है. उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि जनाजे की नमाज के दौरान संसद भवन के आसपास ड्रोन उड़ाने को पूरी तरह बैन है.

शेख हसीना के खिलाफ

वहीं गुरुवार की शाम को विमान से सिंगापुर से ढाका एयरपोर्ट पहुंचे हादी के ताबूत को बांग्लादेशी झंडे से ढका गया था. यूनुस ने हादी के इंतकाल के बाद शनिवार को एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया है. हादी का शव ढाका पहुंचने के बाद भी लगातार हिंसा जारी है. हालांकि, मोहम्मद यूनुस ने जनता को हमला करने वालों को गिरफ्तार कर कानून सजा दिलाने के वादा जरुर किया था. हादी को 12 दिसंबर के दिन पुराना पलटन में कैंपेनिंग के दौरान बदमाशों ने सिर पर गोली मार दी थी. हादी ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ भी बांग्लादेशी आवाम की आवाज को बुलंद किया था. जिसके कारण हादी लगातार चर्चाओं में रहा.

हिंदू युवक की हत्या

वहीं बांग्लादेश में हिंसा के बीच एक हिंदू युवक को भीड़ ने जान से मार दिया और पेड़ से लटका कर उसको आग लगा दी. जिसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया है. प्रियंका ने लिखा 'बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है'.

