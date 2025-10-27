Advertisement
trendingNow13047118
Hindi Newsदुनियाढाका पहुंचा हादी का शव, बांग्लादेश संसद भवन के पास होगी जनाजे की नमाज, हाई अलर्ट पर पूरा देश

ढाका पहुंचा हादी का शव, बांग्लादेश संसद भवन के पास होगी जनाजे की नमाज, हाई अलर्ट पर पूरा देश

Bangladesh News: यूनुस ने पोस्ट में लिखा 'शहीद उस्मान हैदर के जनाजे की नमाज कल दोपहर 2:30 बजे जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में होगी. यूनुस ने हादी के जनाजे में शामिल होने वाले लोगों से भारी बैग नहीं लाने की अपील की है. उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि जनाजे की नमाज के दौरान संसद भवन के आसपास ड्रोन उड़ाने को पूरी तरह बैन है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 20, 2025, 01:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ढाका पहुंचा हादी का शव, बांग्लादेश संसद भवन के पास होगी जनाजे की नमाज, हाई अलर्ट पर पूरा देश

Hadi funeral prayers Bangladesh Parliament: अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को बांग्लादेश में लगातार बढ़ती हिंसा और अशांति के बीच अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है.  अमेरिकी दूतावास के अनुसार शांतिपूर्ण उद्देश्य से होने वाली सभाओं में भी कभी-कभी टकराव होने के कारण हिंसा भड़क सकती है. अमेरिकी दूतावास की तरफ से यह चेतावनी इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के चलते दी गई है, हादी का पिछले छह दिन से सिंगापुर में इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. जिसकी पुष्टि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलहाकार मुहम्मद यूनुस ने दी है. 

सिंगापुर में इलाज
छात्र से नेता बने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत हो चुकी है. जिसके बाद उसके समर्थक पूरे बांग्लादेश में हिंसा पर उतारू हैं. हादी को पिछले शुक्रवार को चुनाव प्रचार शुरू करते वक्त अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उसको एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया था. लेकिन गोली हादी के सिर में लगी थी, जिसकी वजह से उसकी चोट ज्यादा गंभीर चोट आईं थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई. जिसके बाद मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए हादी के जनाजे की नमाज संसद में पढ़ने की घोषणा की है. 

यूनुस की अपील
यूनुस ने पोस्ट में लिखा 'शहीद उस्मान हैदर के जनाजे की नमाज कल दोपहर 2:30 बजे जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में होगी. यूनुस ने हादी के जनाजे में शामिल होने वाले लोगों से भारी बैग नहीं लाने की अपील की है. उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि जनाजे की नमाज के दौरान संसद भवन के आसपास ड्रोन उड़ाने को पूरी तरह बैन है. 

Add Zee News as a Preferred Source

शेख हसीना के खिलाफ
वहीं गुरुवार की शाम को विमान से सिंगापुर से ढाका एयरपोर्ट पहुंचे हादी के ताबूत को बांग्लादेशी झंडे से ढका गया था. यूनुस ने हादी के इंतकाल के बाद शनिवार को एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया है. हादी का शव ढाका पहुंचने के बाद भी लगातार हिंसा जारी है. हालांकि, मोहम्मद यूनुस ने जनता को हमला करने वालों को गिरफ्तार कर कानून सजा दिलाने के वादा जरुर किया था. हादी को 12 दिसंबर के दिन पुराना पलटन में कैंपेनिंग के दौरान बदमाशों ने सिर पर गोली मार दी थी. हादी ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ भी बांग्लादेशी आवाम की आवाज को बुलंद किया था. जिसके कारण हादी लगातार चर्चाओं में रहा.

हिंदू युवक की हत्या 
वहीं बांग्लादेश में हिंसा के बीच एक हिंदू युवक को भीड़ ने जान से मार दिया और पेड़ से लटका कर उसको आग लगा दी. जिसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया है. प्रियंका ने लिखा 'बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है'. 

यह भी पढ़ें: Osman Hadi कौन है? जिसकी मौत से जला बांग्लादेश, ढाका पहुंची लाश, हिंदुओं पर आई आफत

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh news hindi

Trending news

हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
DNA
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
MMS
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
उस्मान हादी की हत्या से बांग्लादेश में आग, भारत विरोध और हिंदू टारगेटिंग के पीछे ISI
DNA
उस्मान हादी की हत्या से बांग्लादेश में आग, भारत विरोध और हिंदू टारगेटिंग के पीछे ISI
यूट्यूबर पायल गेमिंग का 19 मिनट 34 सेकेंड वाला वायरल वीडियो निकला डीपफेक, FIR दर्ज
Payal Dhare
यूट्यूबर पायल गेमिंग का 19 मिनट 34 सेकेंड वाला वायरल वीडियो निकला डीपफेक, FIR दर्ज
एस जयशंकर और नीदरलैंड विदेश मंत्री के बीच मुलाकात, भारत-ईयू FTA को लेकर बढ़ी उम्मीद
india eu fta deal
एस जयशंकर और नीदरलैंड विदेश मंत्री के बीच मुलाकात, भारत-ईयू FTA को लेकर बढ़ी उम्मीद
BRS के दलबदलू विधायकों पर बरसे केटीआर, कांग्रेस सीएम को दिया खुला चैलेंज
revanth reddy telangana cm
BRS के दलबदलू विधायकों पर बरसे केटीआर, कांग्रेस सीएम को दिया खुला चैलेंज
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
Milky Way
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
ED
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
Voter List Release
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
hindi Jammu and Kashmir news
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती