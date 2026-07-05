/कौन है तल्हा सईद, जो हाफिज के बाद होगा लश्कर का नया बॉस, भारत के खिलाफ रच रहा बड़ी साजिश

Hafiz Saeed: पिछले साल भारतीय सुरक्षाबलों के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान बुरी तरह तबाह हो चुके आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने अपने वजूद को बचाने के लिए नए सिरे से रीस्ट्रक्चरिंग (पुनर्गठन) शुरू कर दी है. हफ्तों तक चले अंदरूनी कलह और सोच-विचार के बाद आखिरकार संगठन की कमान इसके संस्थापक हाफिज सईद के बेटे, तल्हा सईद को सौंप दी गई है.
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हुए इस बदलाव में बूढ़े हो चुके हाफिज सईद को पूरी तरह दरकिनार नहीं किया गया है, बल्कि वह अब संगठन के 'मेंटर' और वैचारिक प्रमुख की भूमिका में रहेगा, जबकि जमीनी ऑपरेशन्स की पूरी कमान अब तल्हा सईद संभालेगा.
खुफिया अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, लश्कर अब पाकिस्तान के भीतर तीन अलग-अलग ऑपरेशनल कमांड के जरिए काम करेगा. इसके लिए बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के लिए खास विंग बनाई गई हैं.
1. बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा- BLA और TTP के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर लड़ना.
2. PoK (पाक अधिकृत कश्मीर) स्थानीय लोगों को डराने के लिए फिदायीन हमले करना और भारत पर आरोप मढ़ना.
3. भारत केंद्रित ऑपरेशन्स- जम्मू-कश्मीर के लिए पुरानी सेंट्रलाइज्ड कमांड ही फैसले लेगी.
हाल के महीनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की नाक में दम कर रखा है. इंटेलिजेंस फेलियर और लॉजिस्टिकल कमियों के कारण पाकिस्तानी सेना को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है और कई जवानों ने फौज छोड़ दी है. अब यह एक खुला राज बन चुका है कि ISI हालात पर काबू पाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों (कैडर्स) का इस्तेमाल TTP और BLA के खिलाफ अपनी ही सेना के मददगार के रूप में कर रही है.
लश्कर का मानना है कि यदि स्थानीय इलाकों के लोगों को ही विंग में शामिल किया जाए, तो उन्हें वहां के रास्तों (लॉजिस्टिक्स) की बेहतर जानकारी होगी. संगठन ऐसे स्लीपर सेल या छुपे हुए ऑपरेटिव्स तैयार कर रहा है जो स्थानीय आबादी में घुलमिलकर खुफिया जानकारी जुटाएंगे. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के एक अधिकारी के अनुसार, लश्कर अब TTP और BLA जैसे समूहों के भीतर अपने जासूस भेजकर घुसपैठ करने की फिराक में है, ताकि पाकिस्तानी सेना की इंटेलिजेंस क्षमता को मजबूत किया जा सके.
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जहां लश्कर का काम विरोधियों से लड़ना है, वहीं PoK के लिए उसकी रणनीति बेहद खौफनाक है. अधिकारी के मुताबिक, PoK में लश्कर फिदायीन हमलावरों या आईईडी (IED) धमाकों के जरिए कई जगहों पर हमले करने की योजना बना रहा है. इसका मकसद वहां के स्थानीय लोगों को डराना है ताकि वे पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों में शामिल न हो सकें. इसके साथ ही, एक बड़ी साजिश यह भी है कि PoK में कोई बड़ा आतंकी हमला करके उसका पूरा ठीकरा भारत के सिर फोड़ दिया जाए.
लश्कर के इस बड़े फेरबदल के बावजूद, भारत और विशेषकर जम्मू-कश्मीर को लेकर उसकी पुरानी रणनीति में रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है. भारत केंद्रित सभी ऑपरेशन्स को पहले की तरह एक ही केंद्रीय कमांड द्वारा देखा जाता रहेगा और हर बड़ा फैसला टॉप लीडरशिप (हाफिज और तल्हा) ही लेगी. ISI भारत के खिलाफ हाफिज सईद और तल्हा सईद के नाम का इस्तेमाल नए आतंकियों की भर्ती (रिक्रूटमेंट) के लिए एक ब्रांड के रूप में करना जारी रखना चाहती है.
तल्हा सईद वैश्विक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा है. वह भारत सरकार द्वारा घोषित एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है. हालिया खुफिया रिपोर्टों और आतंकी नेटवर्क में हुए बड़े फेरबदल के बाद वह एक बार फिर से सुर्खियों में है. भारत के गृह मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत तल्हा सईद को आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी घोषित किया था. भारत विरोधी गतिविधियों, फंड जुटाने (टेरर फंडिंग) और लश्कर के लिए नए आतंकियों की भर्ती करने में उसका सीधा हाथ रहा है.