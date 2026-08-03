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Opening के 3 हफ्ते बाद ही बंद हुआ हल्दीराम का लंदन वाला रेस्तरां, इस वजह से ब्रांड ने लिया फैसला; क्या अब नहीं खुलेगा?

लदंन के लीसेस्टर स्क्वायर में खुला पहला हल्दीराम रेस्तरां अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. इस बात की जानकारी कंपनी की ओर से इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी गई. कंपनी ने बताया कि ब्रांड अपना रेस्तरां अस्थायी रूप से बंद कर रहा है, जल्द ही फिर से ग्राहकों के लिए खोला जाएगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 03, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:05 PM IST
Opening के 3 हफ्ते बाद ही बंद हुआ हल्दीराम का लंदन वाला रेस्तरां, इस वजह से ब्रांड ने लिया फैसला; क्या अब नहीं खुलेगा?

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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