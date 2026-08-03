/Opening के 3 हफ्ते बाद ही बंद हुआ हल्दीराम का लंदन वाला रेस्तरां, इस वजह से ब्रांड ने लिया फैसला; क्या अब नहीं खुलेगा?

Haldirams UK Outlet: खाने पीने की प्रसिद्ध आउटलेट हल्दीराम ने हाल में लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में अपना पहला रेस्तरां खोला. लंदन में पहली बार खुले इस रेस्तरां पर लोगों की भारी भीड़ और लंबी कतार देखने को मिली. भारतीय व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए विदेशी धरती पर लोग हल्दीराम का रुख कर रहे थे, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. इस बीच एक अहम जानकारी सामने आई है.
लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर स्थित हल्दीराम यूके रेस्तरां को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. इस खबर ने लोगों को मायूस कर दिया. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले लीसेस्टर स्क्वायर स्थित इस रेस्तरां में लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही थी. लोग यहां पर खाना-पीना काफी पसंद कर रहे थे.
इस रेस्तरां के अस्थायी रूप से बंद होने की जानकारी खुद ब्रांड की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई. ब्रांड ने पुष्टि करते हुए बताया कि यूके पावर नेटवर्क्स (यूकेपीएन) की तरफ से किए जा रहे बिजली संबंधी कामों के कारण इस आउटलेट को 21 जुलाई से कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है.
अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @haldiramsuk.restaurants पर एक पोस्ट में इस रेस्तरां ने बताया कि हम जल्द ही वापस आएंगे. जुड़े रहें. इसके साथ कंपनी ने एक बयान में कहा कि इलाके में यूकेपीएन की तरफ से किए जा रहे बिजली संबंधी कार्यों के कारण रेस्तरां बंद है. इसके साथ कंपनी ने असुविधा के लिए माफी भी मांगी.
गौरतलब है कि रेस्तरां को केवल कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है. आने वाले समय में एक बार फिर से यह ब्रांड अपनी सेवा के साथ हाजिर हो जाएगा. बता दें कि जून में ब्रांड ने लंदन में अपना पहला आउटलेट लीसेस्टर स्क्वायर स्थित 19-20 इरविंग स्ट्रीट पर खोला.
करीब 3,000 वर्ग फीट के इस आउटलेट में 120 मेहमानों के लिए अंदर बैठने की व्यवस्था और 20 अतिरिक्त आउटडोर सीटें हैं. इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ब्रांड के पारंपरिक किक-सर्विस मॉडल के विपरीत, लंदन का यह रेस्तरां अधिक प्रीमियम कैजुअल डाइनिंग का अनुभव प्रदान करता है.
हैरान करने वाली बात है कि रेस्तरां के खुलने पर लंबी कतारें लगीं और यह लंदन के भारतीय समुदाय के बीच जल्दी ही चर्चा का विषय बन गया. इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए. अब लोग इसके फिर से खुलने का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि खबर लिखे जाने तक हल्दीराम यूके की ओर से दोबारा खुलने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.