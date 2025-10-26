'डरावने फेस्टिवल' में जाने की मची होड़, यूथ में बढ़ रहा एडल्टोवीन का क्रेज

Adultoween: युवाओं की मौजूदी को दर्शाने के लिए एडल्टोवीन का इस्तेमाल दुनियार में किया जाता है. फेररो कंपनी ने अपने सर्वे में इस बात को माना है कि 71 प्रतिशत युवाओं के माता-पिता हैलोवीन को बड़ों का भी त्योहार मानते हैं, जबकि 47 प्रतिशत यूथ हैलोवीन को अपना फेवरेट त्योहार मानते हैं.
Trending Photos
Halloween Celebration: हैलोवीन अब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं रहा है. क्योंकि हाल ही में मीठे पैकेज्ड फूड कंपनी फेरेरा की तरफ से किए गए सर्वे में लगभग 62 युवा भी इस डरावने त्योहार को मनाना पसंद करते हैं. पार्सिपनी स्थित इस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि एडल्टोवीन युवाओं के बीच एक बढ़ता हुआ चलन बन चुका है क्योंकि अब युवा मानते हैं कि हैलोवीन जितना छोटे बच्चों के लिए उतना ही व्यस्कों के लिए भी हैं.
हैलोवीन की रात का क्रेज
दरअसल हैलोवीन त्योहार में भाग लेने वाले युवाओं की मौजूदी को दर्शाने के लिए एडल्टोवीन का इस्तेमाल दुनियार में किया जाता है. फेररो कंपनी ने अपने सर्वे में इस बात को माना है कि 71 प्रतिशत युवाओं के माता-पिता हैलोवीन को बड़ों का भी त्योहार मानते हैं, जबकि 47 प्रतिशत यूथ हैलोवीन को अपना फेवरेट त्योहार मानते हैं. इतना ही नहीं 54 प्रतिशत लोगों का तो यहां तक मानना है कि बच्चों उन्हें बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों से फ्री होकर बिना फिक्र के हैलोवीन वाली रात को मनाने का अधिकार होना चाहिए.
कंपनी ने किया सर्वे
फेरेरो कंपनी के अधिकारी का कहना है हमने पिछले साल से ही एडल्टोवीन ट्रेंड की पहचान की है और इसको अब सांस्कृतिक ट्रेंड के तौर पर विकसीत होते देख रहे हैं. उनका मानना है की युवा अब हैलोवीन को खुद के त्योहा के रूप में अपनाने लगे हैं. जिसमें 60 प्रतिशत यूथ और 68 प्रतिशत माता पिता अपनी पुरानी यादों के कारण हैलोवीन को मनाना पसंद करते हैं क्योंकि, ये उनको उनके जवानी के दिनों की याद दिलाता है.
यह भी पढ़ें: एस्टोरोइड के धरती से टकराने पर खत्म नहीं हुए डायनासोर, न्यू मैक्सिको के नए रिसर्च में बड़ा खुलासा
कब है हैलोवीन ?
लोगों के बचपन की यादों को ताजा करने वाले हैलोवीन को लेकर कुछ फेमस ब्रांड कैंडी का उत्पादन एक्ट्रा करती हैं क्योंकि, अधिकतर युवा हैलोवीन के दौरान ज्यादा कैंडी और प्रीमियम चॉकलेट बार खरीदते हैं. 2025 का हैलोवीन इस बार शुक्रवार 31 अक्टूबर को है, जिसको लेकर युवाओं और जनता में क्रेज देखा जा रहा है.