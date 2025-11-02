Advertisement
लाशों को अंदर से खोखला करके भेज रहा इजरायल, खाली जगहों में भर देता है रूई; क्या है दावा?

Hamas Accused Israel Of Organ Theft:  हमास ने गाजा पर युद्धविराम समझौते के तहत की गई कैदियों की अदला-बदली में इजरायल पर शवों के अंग चुराने का आरोप लगाया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 02, 2025, 08:35 AM IST
Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच की महीनों के संघर्ष के बाद अब युद्धविराम हो चुका है. वहीं अब हमास ने युद्धविराम समझौते के तहत कैदियों की अदला-बदली के बाद इजरायल पर ऑर्गन यानी अंग चोरी का आरोप लगाया है. गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने शनिवार 1 नवंबर 2025 को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हुए शांति समझौते के दौरान इजरायल को मिले कुछ शवों को खाली करके उनमें रुई भर दी गई है.   

इजरायल पर अंग चोरी का आरोप  

मंत्रालय का कहना है कि उसके पास शहीदों के अंगों की चोरी को साबित करने के लिए उपकरण नहीं हैं. बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इजरायल पर ऐसा कोई आरोप लगा है. इससे पहले 17 अक्टूबर 2025 को गाजा सरकार के मीडिया ऑफिस के डायरेक्टर डॉक्टर इस्माइल अल थवाब्ता ने इजरायली रक्षा बलों ( IDF) पर फिलिस्तीनी शवों से अंग चुराने का आरोप लगाया और शहीदों के शवों के अंग चोरी के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराने के लिए तुरंत अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की.   

पहले भी लग चुका है आरोप  

इससे पहले नवंबर 2023 में यूरो मेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर की ओर से अल शिफा मेडिकल कॉम्पलेक्स के IDF की ओर से दर्जनों शवों को जब्त करने की जानकारी दी गई थी. इसमें कहा गया था कि गाजा में मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कुछ शवों की रिहाई के बाद उनकी जांच की और उन्हें अंगों की चोरी के सबूत मिले, जिसमें शरीर से लीवर, किडनी, कॉर्निया और हार्ट जैसे महत्वपूर्ण अंग शामिल थे.   यूरो मेड मॉनिटर ने यह भी आरोप लगाया था कि IDF ने कम से कम 12 कब्रिस्तानों को टारगेट किया था और वहां निरीक्षण करने पर उन्हें कई शवों के अंग गायब मिले थे. 

एडवोकेट जनरल का इस्तीफा  

बता दें कि इजरायल पर यह आरोप हाल ही में इजरायली सेना की एडवोकेट जनरल मेजर-जनरल यिफत येरूशलमी के अपने खिलाफल चल रही आपराधिक जांच के बाद इस्तीफा देने के बाद आया है. यह मामला एक लीक हुए वीडियो के बाद सामने आया है, जिसमें IDF सैनिक गाजा युद्ध के दौरान गिरफ्तार एक फिलिस्तीनी कैदी के साथ दुर्व्यवहार करते दिखाई दे रहे थे. अपने इस्तीफे में येरुशालमी ने कहा कि वह इस्तीफा इसलिए दे रही हैं क्योंकि उन्होंने अगस्त 2024 में वीडियो के लीक होने को मंजूरी दी थी. 

FAQ 

इजरायल पर क्या आरोप लगा है?  

इजरायल पर कैदियों के अंग चोरी का आरोप लगा है. 

यह आरोप किसने लगाया है?  

इजरायल पर कैदियों के अंग चोरी करने का आरोप गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगाया है. 

